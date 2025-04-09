Назад 09.04.25, 08:13 Рынки продолжают падать Вчера, после отскока в течение дня, к концу торгов в США рынки вновь окрасились в красный цвет. В Азии сегодня распродажа продолжилась, то же самое, судя по фьючерсам, ожидает Европу и США. Рынок гособлигаций США, который считается тихой гаванью, обвалился.

Индекс S&P 500 во вторник едва избежал медвежьего рынка.

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В среду после вступления в силу масштабных тарифов Дональда Трампа на мировых рынках усилились волнения.

Доходность 10-летних гособлигаций США выросла на 0,2 процентных пункта до 4,46%, а 10-летние японские государственные облигации поднялись на 0,08 процентных пункта до 1,35%.

Доходность 30-летних казначейских облигаций выросла сразу на 0,22 процентных пункта до 4,99%. Доллар снизился более чем на 0,5% по отношению к корзине торговых партнеров.

Все указывает на то, что рынок отказывается от американских активов, распродавая самые надежные облигации и доллар США.

Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 снижаются на более чем 2%. Stoxx Europe 600 до открытия рынка снижается на 3,5%. Оба индекса вошли в медвежью зону, снизившись более 20% от последнего пика.

Японский индекс Nikkei 225 упал на почти 5%, австралийский S&P/ASX 200 – на 2%, индийский Nifty 50 – на чуть менее 1%.

Китайские индексы стали единственными, которые закончили торги в позитивной зоне, что аналитики объясняют возможным вмешательством Пекина с целью поддержать рынок.

Цены на нефть продолжили резко падать из-за опасений замедления роста мировой экономики. Фьючерсы на нефть марки WTI и Brent падают более чем на 4%, за баррель сегодня предлагают по 56,9 и 60,3 доллара.