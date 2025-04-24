Акционеры Harju Elekter утвердили дивиденды

Фондовый рынок США продолжает пугать инвесторов все более низкими минимумами после избрания Дональда Трампа президентом, тогда как балтийский рынок демонстрирует устойчивый восходящий тренд. Местные аналитики уверены в сохранении положительной динамики и показывают, во что можно вложить деньги.
Все более сложные кибератаки заставляют предпринимателей задуматься, достаточно ли имеющихся у них мер кибербезопасности и что еще необходимо предпринять для скорейшего восстановления работоспособности систем в случае инцидента.