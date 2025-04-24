Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic1,33%299,95
  • OMX Riga0,32%867,31
  • OMX Tallinn0,18%1 957,04
  • OMX Vilnius2,22%1 167,8
  • S&P 5001,67%5 375,86
  • DOW 301,07%39 606,57
  • Nasdaq 2,5%16 708,05
  • FTSE 100−0,04%8 400,1
  • Nikkei 2250,49%35 039,15
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%94,62
  • OMX Baltic1,33%299,95
  • OMX Riga0,32%867,31
  • OMX Tallinn0,18%1 957,04
  • OMX Vilnius2,22%1 167,8
  • S&P 5001,67%5 375,86
  • DOW 301,07%39 606,57
  • Nasdaq 2,5%16 708,05
  • FTSE 100−0,04%8 400,1
  • Nikkei 2250,49%35 039,15
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%94,62
  • 24.04.25, 13:14

Акционеры Harju Elekter утвердили дивиденды

На состоявшемся в четверг собрании акционеры концерна Harju Elekter утвердили дивиденды в размере 0,15 евро на акцию.
Акционеры Harju Elekter утвердили дивиденды
  • Foto: Andras Kralla
Вместе с нераспределенной прибылью прошлых периодов Harju Elekter Group оставалось 52,94 миллиона евро распределяемой прибыли, из которой в прошлом году компания заработала 3,2 миллиона евро.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 24.04.25, 11:27
Harju Elekter значительно увеличила прибыль
Оборот Harju Elekter в первом квартале составил 37,4 миллиона евро, что на 20% меньше, чем год назад, однако чистая прибыль выросла почти на 2 миллиона евро, сообщила компания бирже.
Биржа
  • 22.04.25, 09:04
Прибыль под угрозой: местные биржевые компании, выплачивающие дивиденды, потеряют от повышения налога
Изменения в подоходном налоге для предприятий, вступившие в силу в начале года, начинают влиять на прибыль компаний, выплачивающих дивиденды, уменьшая ее примерно на одну десятую.
Биржа
  • 11.04.25, 16:10
Надоели американские горки? Домашняя биржа предлагает размеренную дивидендную доходность
Обзор дивидендов
Если скачки на американских рынках не дают вам спать, то можно обратить внимание на более спокойную Таллиннскую биржу, которая в ближайшее время сулит инвесторам приличную дивидендную доходность.
Биржа
  • 03.04.25, 13:13
Куда стоит вложить деньги: аналитики назвали устойчивые к торговой войне компании
Фондовый рынок США продолжает пугать инвесторов все более низкими минимумами после избрания Дональда Трампа президентом, тогда как балтийский рынок демонстрирует устойчивый восходящий тренд. Местные аналитики уверены в сохранении положительной динамики и показывают, во что можно вложить деньги.
  • KM
Content Marketing
  • 10.03.25, 12:21
Решающим фактором в киберинцидентах становится немедленная доступность помощи
Все более сложные кибератаки заставляют предпринимателей задуматься, достаточно ли имеющихся у них мер кибербезопасности и что еще необходимо предпринять для скорейшего восстановления работоспособности систем в случае инцидента.

Самые читаемые

1
Интервью
  • 23.04.25, 06:00
Увидим ли мы в Нарве завод, который будет работать без людей?
2
Новости
  • 23.04.25, 08:32
Бизнесмен выставил на продажу известное кафе: «Нужно набрать ход»
3
Новости
  • 23.04.25, 11:53
«Обучение на русском нежизнеспособно». Для чего проводится реформа профессионального образования?
4
Новости
  • 23.04.25, 11:09
Компания Хинрикуса требует банкротства известного застройщика
«Есть подозрение, что это предприятие уже давно неплатежеспособно»
5
Новости
  • 22.04.25, 14:41
Некогда успешный стартап проводит масштабные сокращения. «Год начался хорошо, потом пришла торговая война»
6
Подсказка
  • 22.04.25, 06:00
Зарплата от двух работодателей: как избежать большого возврата налога государству?

Последние новости

Биржа
  • 24.04.25, 13:14
Акционеры Harju Elekter утвердили дивиденды
Новости
  • 24.04.25, 13:03
Гросс о сорвавшейся сделке с Aqva: к счастью, меня «удержали за хвост»
Новости
  • 24.04.25, 12:57
Государство создает завод по производству взрывчатки и ищет инвестора
Новости
  • 24.04.25, 12:42
Elering отменила миллионный тендер после жалоб участников рынка
Новости
  • 24.04.25, 12:11
Банки SEB в странах Балтии получили крупный штраф от ЕЦБ
Биржа
  • 24.04.25, 11:27
Harju Elekter значительно увеличила прибыль
Биржа
  • 24.04.25, 10:35
Tallink ушел в глубокий убыток
Новости
  • 24.04.25, 10:31
Компания, отделившаяся от крупного бизнеса, сокращает треть сотрудников

Сейчас в фокусе

Пекарня Fika на таллиннской улице Техника.
Новости
  • 23.04.25, 08:32
Бизнесмен выставил на продажу известное кафе: «Нужно набрать ход»
Директор Fortaco Estonia Лариса Шабунова в цеху завода на ул. Линда в Нарве.
Интервью
  • 23.04.25, 06:00
Увидим ли мы в Нарве завод, который будет работать без людей?
Основатель стартапа Wise Таавет Хинрикус также инвестирует в недвижимость, однако один из проектов обернулся для его инвестиционной компании судебным спором.
Новости
  • 23.04.25, 11:09
Компания Хинрикуса требует банкротства известного застройщика
«Есть подозрение, что это предприятие уже давно неплатежеспособно»
По мнению министра образования и науки Кристины Каллас, программы профессионального образования на русском языке нежизнеспособны, т.к. молодым людям от профтехучилища нужна не только профессия, но и знание эстонского языка - чтобы быть конкурентоспособным на рынке.
Новости
  • 23.04.25, 11:53
«Обучение на русском нежизнеспособно». Для чего проводится реформа профессионального образования?
Стартап Katana Technologies, привлекший более пятидесяти миллионов долларов, за годы ушел в большие убытки. На фото основатели стартапа (слева направо) Кристьян Вилосиус, Прийт Каазик и Ханнес Керт.
Новости
  • 22.04.25, 14:41
Некогда успешный стартап проводит масштабные сокращения. «Год начался хорошо, потом пришла торговая война»
В этом году на ценовую динамику в Таллинне будет влиять выход на рынок 85 000 квадратных метров нового жилья – это самый высокий показатель за последние годы, пояснил эксперт.
Новости
  • 22.04.25, 16:24
Обзор рынка недвижимости: цены предложений падают, число сделок растет
Соучредитель и генеральный директор Hepsor Хенри Лакс. Если акционеры одобрял выплату дивидендов, Лакс получит 130 000 евро.
Биржа
  • 23.04.25, 17:00
Hepsor намерена выплатить миллион евро дивидендов
Лев Долгачев: приятно, я этого не ожидал
директор компании Rehvid Pluss Кристьян Суурекиви.
  • KM
Content Marketing
  • 10.03.25, 12:21
Решающим фактором в киберинцидентах становится немедленная доступность помощи

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025