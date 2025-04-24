Назад 24.04.25, 11:27 Harju Elekter значительно увеличила прибыль Оборот Harju Elekter в первом квартале составил 37,4 миллиона евро, что на 20% меньше, чем год назад, однако чистая прибыль выросла почти на 2 миллиона евро, сообщила компания бирже.

Несмотря на снижение оборота, прибыль Harju Elekter выросла более чем в семь раз.

Foto: Liis Treimann

Операционная прибыль компании в первом квартале достигла 2,8 миллиона евро, что на 186% больше по сравнению с аналогичным периодом. По данным Harju Elekter, на улучшение операционной прибыли повлияли целенаправленные действия по повышению рентабельности в низкий сезон, включая традиционно более низкие затраты на рабочую силу в первом квартале.