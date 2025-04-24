Harju Elekter значительно увеличила прибыль

Несмотря на снижение оборота, прибыль Harju Elekter выросла более чем в семь раз.
Foto: Liis Treimann
Операционная прибыль компании в первом квартале достигла 2,8 миллиона евро, что на 186% больше по сравнению с аналогичным периодом. По данным Harju Elekter, на улучшение операционной прибыли повлияли целенаправленные действия по повышению рентабельности в низкий сезон, включая традиционно более низкие затраты на рабочую силу в первом квартале.
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