Новая налоговая инициатива США ударит по иностранным инвесторам

Несмотря на то, что Nvidia представила инвесторам свои лучшие квартальные результаты за всю историю, генеральный директор и соучредитель компании Дженсен Хуанг пожаловался, что экспортные ограничения привели к потерям миллиардов долларов из оборота. Для меня это стало дополнительным подтверждением, что акции стоит держать, и я повышаю свою ценовую цель с 150 до 170 долларов.