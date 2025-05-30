Новая налоговая инициатива США ударит по иностранным инвесторам

На прошлой неделе Палата представителей США приняла предложенный президентом Дональдом Трампом масштабный налогово-бюджетный законопроект. В него входит также возможность введения прогрессивной налоговой ставки до 20% на пассивный доход иностранных инвесторов, такой как дивиденды и роялти.
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Несмотря на то, что Nvidia представила инвесторам свои лучшие квартальные результаты за всю историю, генеральный директор и соучредитель компании Дженсен Хуанг пожаловался, что экспортные ограничения привели к потерям миллиардов долларов из оборота. Для меня это стало дополнительным подтверждением, что акции стоит держать, и я повышаю свою ценовую цель с 150 до 170 долларов.
Everaus Kinnisvara AS, один из крупнейших застройщиков в Эстонии, 14 мая открыло первую эмиссию облигаций предприятия в форме публичного предложения. Общая стоимость предложения составляет 3 миллиона евро. В случае переподписки объем эмиссии может быть увеличен до 5 млн евро. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 евро, срок погашения – 04.06.2028. Облигации имеют фиксированную процентную ставку 11% годовых, выплаты процентов производятся ежеквартально. Период подписки заканчивается 27 мая.