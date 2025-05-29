Стратеги отчитываются: как защититься от падения доллара
Инвесторы в индекс S&P 500 уже понесли убытки из-за падения доллара, и хотя в краткосрочной перспективе доллар может вырасти, большинство аналитиков ожидает, что к концу года он упадет ещё больше. Но можно предпринять некоторые меры защиты.
Инвестиции, зависящие от доллара, могут понести серьёзный урон, отметил стратег по частному банкингу SEB Сандер Данил.
Foto: Andras Kralla
«Учитывая состояние бюджета США, уровень долговой нагрузки и неудачные аукционы гособлигаций, дальнейшее ослабление доллара очень вероятно», — сказал стратег Swedbank по частному банкингу Тармо Танилас. Кроме того, капитал начал возвращаться в Европу, и этот дефицит тоже как-то нужно финансировать, отметил он.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Латвийская сеть магазинов винтажной одежды NorthernGrip летом откроет свой первый магазин в Старом Таллинне, еще через полгода запланировано открытие второй точки. Местные предприниматели в свою очередь говорят, что конкуренция может пойти на пользу этому торговому сегменту.
«Если взглянуть на пустые склады Западной Европы и вспомнить период демилитаризации 90-х годов, когда мечи перековывали на орала, то я думаю, что заполнение этих складов займет еще как минимум десять лет», – приветствует план правительства по созданию взрывчатого завода предположительной стоимостью 120 миллионов евро представитель оборонной промышленности.
Хотя кибербезопасность становится для компаний всё большим приоритетом, осведомлённость сотрудников об угрозах по-прежнему остаётся довольно низкой. Однако решить эту проблему легче именно работодателю, а не самим работникам, считает исполнительный директор центра вспомогательных средств ITAK Индрек Катушин.