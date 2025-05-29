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  • 29.05.25, 08:20

Стратеги отчитываются: как защититься от падения доллара

Инвесторы в индекс S&P 500 уже понесли убытки из-за падения доллара, и хотя в краткосрочной перспективе доллар может вырасти, большинство аналитиков ожидает, что к концу года он упадет ещё больше. Но можно предпринять некоторые меры защиты.
Инвестиции, зависящие от доллара, могут понести серьёзный урон, отметил стратег по частному банкингу SEB Сандер Данил.
  • Инвестиции, зависящие от доллара, могут понести серьёзный урон, отметил стратег по частному банкингу SEB Сандер Данил.
  • Foto: Andras Kralla
«Учитывая состояние бюджета США, уровень долговой нагрузки и неудачные аукционы гособлигаций, дальнейшее ослабление доллара очень вероятно», — сказал стратег Swedbank по частному банкингу Тармо Танилас. Кроме того, капитал начал возвращаться в Европу, и этот дефицит тоже как-то нужно финансировать, отметил он.
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