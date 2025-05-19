LHV прекращает деятельность «зеленых» фондов

2 сентября этого года «зеленые» пенсионные фонды LHV (LHV Roheline) прекратят деятельность, и нынешние шесть активно управляемых фондов второй пенсионной ступени будут объединены в четыре. Председатель правления LHV Varahaldus Вахур Валлисту пояснил причину решения – он не верит, что в ближайшем будущем «зеленые» фонды смогут выйти в плюс.
- По словам председателя правления LHV Varahaldus Вахура Валлисту, продолжать деятельность «зеленых» фондов не имеет смысла.
- Foto: LHV Pank
«Конечно, хотелось бы сначала вывести фонд в плюс, но если у меня самого нет в этом уверенности, то, мне кажется, честнее закрыть фонд сейчас, а не ждать еще три года, – объяснил Валлисту причину, по которой большинство клиентов «зеленых» фондов окажутся в минусе. – Если бы мы верили, что в ближайшем будущем будут видны положительные изменения, то мы бы обязательно продолжили».
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