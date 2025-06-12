Пять акций для долгосрочных инвесторов

Акции несомненно входят в один из самых популярных активов среди инвесторов. Отчасти это обусловлено резвым движением их цен, что может создавать впечатление быстрого и легкого обогащения на рынке акций. Но спешу вас разочаровать: относиться к бирже как к казино – себе дороже, пишет биржевой редактор Дмитрий Фефилов.
На конференции инвестора Тоомаса глава инвестиционного отдела банка Šiaulių Томас Варенбергас обрисовал, какие возможности есть у инвесторов в банковском секторе и на что стоит обращать внимание при выборе.
Направление сфере складского хозяйства задает целый ряд мегатрендов, таких как развитие технологии, глобализация, экологическая устойчивость, старение населения и изменение ценностных ориентиров. Эти тренды обуславливают необходимость цифровизации и автоматизации, интеграции зеленых технологий и развития навыков работников в соответствии с меняющимися требованиями.