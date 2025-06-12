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  • 12.06.25, 14:54

Пять акций для долгосрочных инвесторов

Поскольку фондовый рынок после периода большой волатильности успокоился, самое время изучить некоторые акции роста, которые имеют большой потенциал на следующее десятилетие.
Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) является одним из ключевых игроков в сфере искусственного интеллекта.
  • Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) является одним из ключевых игроков в сфере искусственного интеллекта.
  • Foto: AFP/Scanpix
Ресурс The Motley Fool поделился своими соображениями о пяти акциях роста, которые в долгосрочной перспективе могут скрасить портфель инвестора.
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