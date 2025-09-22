Спрос на облигации Arco Vara оказался в два раза выше предложения
Инвесторы проявили высокий интерес к первому публичному размещению облигаций девелопера Arco Vara, завершившемуся в пятницу. Первоначальный базовый объем эмиссии в 10 млн евро был увеличен до 15 млн евро.
Это была крупнейшая на сегодняшний день эмиссия отдельных облигаций среди девелоперов, представленных на Балтийской бирже.
Foto: Liis Treimann
Общий объем заявок на облигации с базовым объемом размещения в 10 млн евро составил 21,9 млн евро. В связи с переподпиской Arco Vara увеличивает общий объем эмиссии до максимальных 15 млн евро и выпустит 150 000 облигаций номиналом 100 евро и годовой процентной ставкой 8,8%.
Девелоперская компания Arco Vara планирует привлечь капитал инвесторов посредством выпуска облигаций в сентябре этого года. Публичное размещение ценных бумаг осуществляется с целью поддержать новый проект Arco Vara по развитию недвижимости в центре Таллинна — квартала Лютера. Как сообщается в пресс-релизе, новая эмиссия также позволит расширить инвестиционную базу предприятия.
