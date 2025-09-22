Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,00%293,66
  • OMX Riga−0,46%909,67
  • OMX Tallinn−0,4%1 952,78
  • OMX Vilnius0,19%1 234,54
  • S&P 5000,00%6 664,36
  • DOW 300,00%46 315,27
  • Nasdaq 0,72%22 631,48
  • FTSE 1000,05%9 221,6
  • Nikkei 2250,99%45 493,66
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%98,54
  • OMX Baltic0,00%293,66
  • OMX Riga−0,46%909,67
  • OMX Tallinn−0,4%1 952,78
  • OMX Vilnius0,19%1 234,54
  • S&P 5000,00%6 664,36
  • DOW 300,00%46 315,27
  • Nasdaq 0,72%22 631,48
  • FTSE 1000,05%9 221,6
  • Nikkei 2250,99%45 493,66
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%98,54
  • 22.09.25, 10:34

Спрос на облигации Arco Vara оказался в два раза выше предложения

Инвесторы проявили высокий интерес к первому публичному размещению облигаций девелопера Arco Vara, завершившемуся в пятницу. Первоначальный базовый объем эмиссии в 10 млн евро был увеличен до 15 млн евро.
Это была крупнейшая на сегодняшний день эмиссия отдельных облигаций среди девелоперов, представленных на Балтийской бирже.
  • Это была крупнейшая на сегодняшний день эмиссия отдельных облигаций среди девелоперов, представленных на Балтийской бирже.
  • Foto: Liis Treimann
Общий объем заявок на облигации с базовым объемом размещения в 10 млн евро составил 21,9 млн евро. В связи с переподпиской Arco Vara увеличивает общий объем эмиссии до максимальных 15 млн евро и выпустит 150 000 облигаций номиналом 100 евро и годовой процентной ставкой 8,8%.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Инвестор Тоомас
  • 18.09.25, 11:45
Инвестор Тоомас: а во сколько вы оцениваете риски квартала Лютера?
Хотя я и ориентируюсь на более высокую доходность, я все же присмотрелся к необеспеченным облигациям Arco Vara с годовой ставкой 8,8%.
Биржа
  • 09.09.25, 11:04
Завтра стартует эмиссия облигаций Arco Vara
Завтра стартует эмиссия облигаций Arco Vara, цель которой – привлечь средства для развития проекта недвижимости в квартале Лютера.
Биржа
  • 28.08.25, 11:38
Arco Vara планирует провести эмиссию облигаций
Девелоперская компания Arco Vara планирует привлечь капитал инвесторов посредством выпуска облигаций в сентябре этого года. Публичное размещение ценных бумаг осуществляется с целью поддержать новый проект Arco Vara по развитию недвижимости в центре Таллинна — квартала Лютера. Как сообщается в пресс-релизе, новая эмиссия также позволит расширить инвестиционную базу предприятия.
Биржа
  • 24.07.25, 13:26
Arco Vara сократила убытки и увеличила продажи
Результаты Arco Vara во втором квартале улучшились, а объем активов удвоился благодаря проекту квартала Лютера.
  • KM
Content Marketing
  • 17.09.25, 11:39
От концепции к реальности: натрий-ионные батареи Freen обеспечивают более безопасное и независимое энергетическое будущее
В течение многих лет натрий-ионные батареи считались скорее перспективной теорией, чем практическим решением. Учёные и инженеры по всему миру верили в их потенциал, но массовое применение оставалось недостижимым. Теперь ситуация меняется.

Самые читаемые

1
Новости
  • 19.09.25, 12:31
Новые реалии на рынке недвижимости: покупатели массово переходят на вторичный рынок
2
Новости
  • 19.09.25, 10:00
PPA: пограничный мост в Нарве будет открыт для автотранспорта только после окончания войны в Украине
3
Новости
  • 21.09.25, 14:16
Райво Ранд: предлагаю решение для реновации многоквартирных домов. У Лиги от него волосы дыбом встанут
4
Новости
  • 20.09.25, 11:36
Мебельная фабрика из Выру продала на Amazon продукции более чем на 3 млн евро
И планирует открыть производство в США
5
Новости
  • 21.09.25, 15:40
Глава Mustamäe Elamus Spa: «дно» в туризме еще впереди
6
Новости
  • 21.09.25, 10:58
Президент Финляндии: Европа должна быть готова к войне с Россией

Последние новости

Новости
  • 22.09.25, 14:47
Предвыборные жалобы: кандидаты баллотируются в одном месте, а живут – в другом
Новости
  • 22.09.25, 13:38
ИТ-компания укрепляет позиции в оборонной промышленности. «Во многих случаях необходимо исключить человеческий фактор»
Подсказка
  • 22.09.25, 12:55
Миллион евро на пенсию? Эксперт объясняет, как этого добиться
  • KM
Content Marketing
  • 22.09.25, 12:41
История опыта Forus: крупные предприятия все чаще используют ИТ-поддержку в форме приобретаемой услуги
Биржа
  • 22.09.25, 12:27
Акции Harju Elekter падают, торги стали активнее
Новости
  • 22.09.25, 11:45
Биржевые цены на электричество за неделю снизились на 40%
Биржа
  • 22.09.25, 10:34
Спрос на облигации Arco Vara оказался в два раза выше предложения
Новости
  • 22.09.25, 10:09
Цены производителей снижаются третий месяц подряд

Сейчас в фокусе

Владелец Rand & Tuulberg Райво Ранд.
Новости
  • 21.09.25, 14:16
Райво Ранд: предлагаю решение для реновации многоквартирных домов. У Лиги от него волосы дыбом встанут
«Моя жестокая судьба в том, что в какой бы спа- или обычный отель я не поехал, полноценного отдыха все равно не получится. Нужно обойти все закоулки и посмотреть, что работает, а что нет», — признался основатель и руководитель Mustamäe Elamus Spa Андрес Тийк.
Новости
  • 21.09.25, 15:40
Глава Mustamäe Elamus Spa: «дно» в туризме еще впереди
Президент Финляндии Александр Стубб.
Новости
  • 21.09.25, 10:58
Президент Финляндии: Европа должна быть готова к войне с Россией
Дискуссия об оборонной промышленности на экономической конференции Äriplaan 2026. Слева направо: журналист Äripäev Лаури Леэт, исполнительный директор DefSecIntel Яанус Тамм, исполнительный директор Threod Systems Арно Вайк и канцлер Министерства обороны Каймо Кууск.
Новости
  • 20.09.25, 13:51
Поезд финансирования оборонной промышленности тронулся, и Эстония в числе пассажиров
Член правления футбольного клуба Levadia Андрей Лешкин предстал перед судом из-за крупного долга.
Новости
  • 19.09.25, 18:13
Банкротный управляющий требует через суд 775 000 евро от члена правления футбольного клуба Levadia
Коммерческий директор и совладелец Wermo Пеэтер Куум (слева) и председатель правления, также совладелец компании, Рауль Вене.
Новости
  • 20.09.25, 11:36
Мебельная фабрика из Выру продала на Amazon продукции более чем на 3 млн евро
И планирует открыть производство в США
Министр иностранных дел Маргус Цахна заявил, что Эстония сделала исторический шаг в своей дипломатии.
Новости
  • 21.09.25, 12:20
Эстония созвала заседание Совета Безопасности ООН
Всего Telia обслуживает 370 рабочих мест Forus, включая и работающий 24/7 центр управления, где качественный ИТ-комплексный сервис имеет особое значение. Автор снимка: Андрес Раудъялг
  • KM
Content Marketing
  • 22.09.25, 12:41
История опыта Forus: крупные предприятия все чаще используют ИТ-поддержку в форме приобретаемой услуги

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025