Пярнусцы продали свой стартап компании Netflix. «Теперь наш продукт дойдет до сотен миллионов людей»

Основатель и исполнительный директор стартапа Ready Player Me, ранее известного как Wolf3D, Тимму Тыке.
Foto: Eóin Noonan / Web Summit
Помимо Netflix, интерес к эстонскому стартапу проявляли и другие крупные технологические компании США, рассказал один из основателей и нынешний исполнительный директор платформы для создания аватаров Тимму Тыке.
После того как Netflix изменил свою игровую стратегию, сосредоточившись на играх для телевизоров, компания объявила о приобретении эстонской платформы для создания аватаров Ready Player Me, сообщил TechCrunch.
