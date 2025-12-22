Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,03%304,92
  • OMX Riga−0,55%928,35
  • OMX Tallinn−0,06%2 014,13
  • OMX Vilnius0,27%1 319,15
  • S&P 5000,6%6 875,65
  • DOW 300,52%48 383,43
  • Nasdaq 0,51%23 426,22
  • FTSE 100−0,32%9 865,97
  • Nikkei 2251,81%50 402,39
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%92,62
  • OMX Baltic−0,03%304,92
  • OMX Riga−0,55%928,35
  • OMX Tallinn−0,06%2 014,13
  • OMX Vilnius0,27%1 319,15
  • S&P 5000,6%6 875,65
  • DOW 300,52%48 383,43
  • Nasdaq 0,51%23 426,22
  • FTSE 100−0,32%9 865,97
  • Nikkei 2251,81%50 402,39
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%92,62
  • 22.12.25, 19:13

Пярнусцы продали свой стартап компании Netflix. «Теперь наш продукт дойдет до сотен миллионов людей»

Одна из самых известных и дорогих компаний мира – Netflix – приобретает стартап Ready Player Me, основанный выходцами из Пярну. Деятельность компании продолжится в Эстонии.
Основатель и исполнительный директор стартапа Ready Player Me, ранее известного как Wolf3D, Тимму Тыке.
  • Основатель и исполнительный директор стартапа Ready Player Me, ранее известного как Wolf3D, Тимму Тыке.
  • Foto: Eóin Noonan / Web Summit
Помимо Netflix, интерес к эстонскому стартапу проявляли и другие крупные технологические компании США, рассказал один из основателей и нынешний исполнительный директор платформы для создания аватаров Тимму Тыке.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 20.12.25, 10:43
Netflix приобретает эстонского разработчика игровых аватаров
После того как Netflix изменил свою игровую стратегию, сосредоточившись на играх для телевизоров, компания объявила о приобретении эстонской платформы для создания аватаров Ready Player Me, сообщил TechCrunch.
Биржа
  • 05.12.25, 17:46
Сделка века! Netflix выкупил кинонаследие Warner Bros
После нескольких месяцев торгов Netflix купил киностудию и стриминговый бизнес медиакомпании Warner Bros. Discovery за 72 миллиарда долларов.
Новости
  • 22.12.25, 14:34
Эстонский стартап активно расширяется в США. «Самое сложное – завоевать доверие и получить крупные контракты»
Предоставляющий сетевое подключение для устройств эстонский стартап 1oT заключил договор с крупным американским телеком-оператором T-Mobile и вынашивает планы расширения еще на нескольких континентах.
Новости
  • 16.12.25, 11:34
Логистический стартап MyDello привлек 3,1 млн евро
Эстонская цифровая логистическая платформа MyDello в новом раунде финансирования привлекла 3,1 млн евро. Цель привлечения средств – ускорить выход на новые рынки.
  • KM
Sisuturundus
  • 19.12.25, 13:50
Какой склад финансовый директор хочет видеть в бюджете?
Ежегодно эстонские компании теряют тысячи евро просто из-за того, что большую часть их складских помещений занимает воздух. Но технологии и умные складские решения достигли такого уровня, что можно заставить работать каждый кубометр пространства.

Самые читаемые

1
Интервью
  • 19.12.25, 06:00
Нарвитянка держит отель у фьорда в Норвегии – для немецких рыбаков и уставших мужчин из Эстонии
2
Новости
  • 21.12.25, 13:59
Юри Кяо: перестаньте мечтать о пенсии
3
Новости
  • 20.12.25, 19:56
Торговый центр Ülemiste эвакуировали из-за взрыва
4
Новости
  • 19.12.25, 13:57
Олег Гросс инвестирует миллионы в солнечную электростанцию
5
Новости
  • 21.12.25, 11:14
Полиция: взрыв в Ülemiste – единичный случай и не несет угрозы жителям
6
Новости
  • 19.12.25, 14:58
Ключевой деятель «Левадии» должен выплатить почти миллион евро

Последние новости

Новости
  • 22.12.25, 19:13
Пярнусцы продали свой стартап компании Netflix. «Теперь наш продукт дойдет до сотен миллионов людей»
Новости
  • 22.12.25, 18:10
Кафе закрыто, но спор продолжается: погрязший в долгах ресторатор требует от города 100 000 евро
Стен-Эрик Янтсон: «Вы полили меня грязью»
Новости
  • 22.12.25, 16:56
Россию подозревают в разработке оружия против Starlink
Новости
  • 22.12.25, 16:44
Эстония потратит 250 млн евро на закупку ракетных установок у Южной Кореи
Биржа
  • 22.12.25, 15:43
Геополитическая напряженность подняла цену на золото до нового рекорда
Инвестор Тоомас
  • 22.12.25, 15:30
Инвестор Тоомас: соблазн велик – стоит ли ставить на лучшую акцию года
Новости
  • 22.12.25, 15:06
«Это стало шоком». Подозреваемый во взрыве в Ülemiste работал в клининговой компании
Новости
  • 22.12.25, 14:34
Эстонский стартап активно расширяется в США. «Самое сложное – завоевать доверие и получить крупные контракты»

Сейчас в фокусе

Председатель наблюдательного совета Tallinna Kaubamaja Grupp Юри Кяо рассказал в передаче «Tippkohtumine», что в бизнесе он не действует методом носорога, а предпочитает искать компромиссы и договариваться.
Новости
  • 21.12.25, 13:59
Юри Кяо: перестаньте мечтать о пенсии
Генеральный директор КаПо Марго Паллосон.
Новости
  • 21.12.25, 11:14
Полиция: взрыв в Ülemiste – единичный случай и не несет угрозы жителям
Торговый центр Ülemiste эвакуировали из-за взрыва
Новости
  • 20.12.25, 19:56
Торговый центр Ülemiste эвакуировали из-за взрыва
Фермер Калле Маргус подтверждает: несмотря на то, что значительная часть урожая осталась в поле, год был очень хорошим.
Новости
  • 21.12.25, 15:11
Фермер: «Успешный год позади, и уже сейчас есть четкие признаки того, что 2026-й будет тяжелым»
В следующем году в торговом центре Ülemiste и деловом квартале Ülemiste City начнутся масштабные работы, рассказал Гуйдо Пярнитс, занимающийся развитием этого района.
Новости
  • 20.12.25, 14:36
Гуйдо Пярнитс: даже после окончания войны экономика Эстонии быстро не оживет
После приобретения компания Ready Player Me прекратит предоставление своих текущих услуг с 31 января 2026 года.
Биржа
  • 20.12.25, 10:43
Netflix приобретает эстонского разработчика игровых аватаров
Ольга Краузе у камина в своем норвежском отеле.
Интервью
  • 19.12.25, 06:00
Нарвитянка держит отель у фьорда в Норвегии – для немецких рыбаков и уставших мужчин из Эстонии
Полуавтоматический погрузчик для поддонов EXP15.
  • KM
Sisuturundus
  • 19.12.25, 13:50
Какой склад финансовый директор хочет видеть в бюджете?

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025