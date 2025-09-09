Назад 09.09.25, 11:04 Завтра стартует эмиссия облигаций Arco Vara Завтра стартует эмиссия облигаций Arco Vara, цель которой – привлечь средства для развития проекта недвижимости в квартале Лютера.

Период подписки на облигации Arco Vara продлится с 10 по 19 сентября 2025 года.

Foto: Andras Kralla

Номинальная стоимость облигации составляет 100 евро, годовая процентная ставка – 8,8%. Проценты выплачиваются инвесторам четыре раза в год.

«Публичная эмиссия облигаций дает Arco Vara возможность привлекать капитал напрямую от тех людей, которые разделяют наше видение и хотят стать частью нашего следующего этапа роста», – прокомментировала глава Arco Vara Кристина Мустонен.

Общий объем эмиссии облигаций Arco Vara составляет 10 миллионов евро, а в случае превышения запланированного объема подписки эта граница может быть увеличена до 15 миллионов. Период подписки продлится с 10 по 19 сентября 2025 года. Дата погашения облигаций – 24 сентября 2028 года. Заявки на подписку можно подавать во всех эстонских банках, предлагающих инвестиционные услуги. Ценные бумаги котируются в Балтийском списке облигаций Таллиннской фондовой биржи Nasdaq, что означает возможность торговли ими на вторичном рынке.

Строительство квартала Лютера, которое начнется в следующем году, будет включать 15 объектов недвижимости, объединяющих в единое целое жилые дома, офисные и торговые помещения, а также т.н. продуктовую улицу. В квартале планируется создать 454 квартиры, около 18 500 квадратных метров коммерческих площадей и подземную парковку на 615 мест. Также девелопер намерен разбить парк.

Общий объем инвестиций в квартал Лютера составит 200 миллионов евро. Строительство квартала осуществляет дочерняя компания Arco Vara – предприятие Arco Tarc.