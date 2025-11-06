Merko потеряла 45% прибыли, но видит на рынке позитивные сигналы
Чистая прибыль Merko Ehitus, акции которой котируются на Таллиннской бирже, в третьем квартале сократилась почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако руководство компании отмечает позитивные изменения на рынке.
Во втором квартале выручка строительной компании Merko Ehitus составила 83 млн евро, а чистая прибыль – 11,2 млн. Это на 32,5% и 14,5% меньше соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Существенный вклад в результаты внес сегмент девелопмента, доля которого выросла как в выручке, так и в прибыли.
Компания Baltic Workboats AS (BWB), расположенная в местечке Насва на острове Сааремаа, является настоящим символом эстонского судостроения. На местной верфи строятся суда мирового уровня, готовые бороздить просторы Балтийского и Средиземного, Черного и Каспийского морей под флагами более чем 25 государств, от Европы до Азии и Северной Америки. Однако за самыми высокими судостроительными технологиями всегда стоят люди, настоящие мастера на все руки, умеющие учитывать все особенности мореходного дела. Значительную роль в поддержке технологического развития BWB играет сотрудничество с Кассой по безработице.