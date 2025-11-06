Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,26%292,12
  • OMX Riga0,55%916,03
  • OMX Tallinn0,19%1 913,13
  • OMX Vilnius−0,04%1 259,97
  • S&P 5000,37%6 796,29
  • DOW 300,48%47 311
  • Nasdaq 0,65%23 499,8
  • FTSE 100−0,19%9 758,59
  • Nikkei 2251,34%50 883,68
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,68
  06.11.25, 11:27

Merko потеряла 45% прибыли, но видит на рынке позитивные сигналы

Чистая прибыль Merko Ehitus, акции которой котируются на Таллиннской бирже, в третьем квартале сократилась почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако руководство компании отмечает позитивные изменения на рынке.
Выручка и показатели прибыли Merko снизились, но объем незавершенных строительных работ в группе достиг исторического максимума.
  • Выручка и показатели прибыли Merko снизились, но объем незавершенных строительных работ в группе достиг исторического максимума.
  • Foto: Andras Kralla
Чистая прибыль Merko Ehitus в третьем квартале составила 15 млн евро против 27,3 млн евро годом ранее. За девять месяцев прибыль снизилась с 44,8 млн евро до 36,7 млн евро.
