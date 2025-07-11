Merko заключила в Латвии контракт на 30 млн евро

Merko начнет строительство фундаментов для ветряков в латвийском ветропарке.
Foto: Andras Kralla
Совместное предприятие дочерних компаний Merko Ehitus – UAB Merko Statyba и SIA Merko Būve – PS MB.MS и компания SIA WPR 2, являющаяся на 100% дочерним предприятием SIA Zaļā Elektrība, заключили 10 июля контракт на строительство фундаментов для 16 ветряков, электрокабельных сетей и дорог в ветропарке, расположенном в волости Смилтене в Латвии.
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