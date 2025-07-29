Merko построит в Пярну отель за 50 млн евро

Стоимость договора на строительство отеля в Пярну составляет 50 млн евро без учета НСО. Работы должны завершиться к лету 2027 года.
Foto: Andras Kralla
Входящая в концерн Merko компания Merko Ehitus Eesti и Brackmann Arendus подписали договор на проектирование и строительство отеля, развлекательного и конференц-центра в Пярну. Планируемый объект будет построен по адресам Ранна пст., 7 и Ранна пст., 9, сообщается в биржевом уведомлении.
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