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OpenAI предлагает правительству США крупную долю перед IPO

OpenAI обсуждает с администрацией президента Дональда Трампа возможность передать правительству США долю в 5%. По оценке компании, так же могли бы поступить и другие ведущие компании в сфере искусственного интеллекта.
Сэм Альтман и другие руководители OpenAI предложили создать фонд по образцу Постоянного фонда Аляски, куда крупнейшие американские ИИ-компании передали бы по 5% своих акций.
  • Сэм Альтман и другие руководители OpenAI предложили создать фонд по образцу Постоянного фонда Аляски, куда крупнейшие американские ИИ-компании передали бы по 5% своих акций.
  • Foto: Reuters / Scanpix
OpenAI готовится к выходу на биржу и с помощью такого предложения хочет снизить политическое сопротивление. Если стороны договорятся, 5-процентная доля правительства США в компании с оценкой 852 млрд долларов будет стоить почти 43 млрд долларов.
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