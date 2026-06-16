Ралли SpaceX продолжается. Акция с момента дебюта на бирже выросла более чем на 25%
SpaceX Илона Маска продолжает неудержимое ралли на бирже США и в начале торгового дня в понедельник выросла почти на 8%. За первые два биржевых дня акция подорожала более чем на 25%, передает Yahoo Finance.
Успешный биржевой дебют SpaceX поднял рыночную стоимость компании до 2,1 трлн долларов и сделал Илона Маска первым триллионером в мире.
Foto: AFP/Scanpix
В ходе пятничного IPO SpaceX выставила на продажу 555,6 млн акций, привлекши рекордные 75 млрд долларов. Интерес к акции не показывает признаков ослабления. За последние два биржевых дня акция подорожала уже более чем на 25%.
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