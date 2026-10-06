Конкурент о закрывшемся стартапе: его ценовая политика подорвала рынок. «Развитие отрасли затормозилось»
Компания Rohefarm, привлекшая от инвесторов более 100 000 евро, обещала цены до пяти раз ниже рыночных, но теперь прекращает работу. По словам конкурента, после компании остался рынок, на котором цены оказались под сильным давлением.
Rohefarm, привлекшая более 100 000 евро благодаря амбициозным обещаниям, ставит точку в прежнем бизнесе, однако вновь пытается привлечь у инвесторов шестизначную сумму, чтобы покрыть требования крупнейшего кредитора. Крупный собственник Даг Нурм признает, что обычному инвестору трудно увидеть в этом экономический смысл.
Общественные огороды улучшают качество жизни и имидж района и тем самым делают его более привлекательным, что может увеличить стоимость недвижимости. Кроме того, выращивание еды в городе имеет и другие экономические преимущества, считает таллиннский руководитель городского огородничества Мария Дерлыш.
По словам руководителя BDO Eesti, устойчивость неокажетсякратковременным трендом, она становится все более важной для поддержания конкурентоспособности. Поэтому BDO Eesti все чаще учитывает в своих решениях стандарты ESG, а в реализации этого ей существенно помогает Telia как технический партнер. Решения Telia позволяют BDO обеспечивать безопасность удаленной работы, управлять жизненным циклом устройств и направлять рабочие станции во вторичное использование через Green IT.