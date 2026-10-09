Прогноз выручки OpenAI сократился на 20 млрд долларов

Предварительные квартальные результаты Samsung Electronics немного превысили ожидания аналитиков и подтвердили, что строительство инфраструктуры для искусственного интеллекта поддерживает спрос на микросхемы памяти выше уровня предложения.
Создатель ChatGPT компания OpenAI провела с инвесторами предварительные переговоры о новом раунде финансирования, который повысил бы стоимость компании примерно до 1,2 триллиона долларов перед планируемым выходом на биржу.
Генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи заработал в прошлом году почти 16 миллионов евро, что является средним результатом среди руководителей технологической отрасли. При этом основатели компании, работающей в сфере ИИ, пообещали направить значительную часть доходов на благотворительность.
В случае с Anthropic, создателем искусственного интеллекта Claude, очень легко смешать два разных вопроса: впечатляет ли компания с технологической точки зрения и являются ли ее акции хорошей инвестицией.
По словам руководителя BDO Eesti, устойчивость неокажетсякратковременным трендом, она становится все более важной для поддержания конкурентоспособности. Поэтому BDO Eesti все чаще учитывает в своих решениях стандарты ESG, а в реализации этого ей существенно помогает Telia как технический партнер. Решения Telia позволяют BDO обеспечивать безопасность удаленной работы, управлять жизненным циклом устройств и направлять рабочие станции во вторичное использование через Green IT.