OpenAI присматривается к гигантскому новому финансированию перед IPO
Создатель ChatGPT компания OpenAI провела с инвесторами предварительные переговоры о новом раунде финансирования, который повысил бы стоимость компании примерно до 1,2 триллиона долларов перед планируемым выходом на биржу.
Призывы замедлить развитие искусственного интеллекта оказали давление на акции технологических компаний. Акции японского инвестиционного конгломерата SoftBank упали на 13 процентов. Цена на нефть выросла более чем на 2,5%.
OpenAI не планирует выходить на биржу в 2026 году, заявил генеральный директор компании Сэм Альтман в интервью журналу Fortune. По его словам, компании сейчас нужно больше времени для работы, связанной с безопасностью искусственного интеллекта.
Американские фондовые рынки завершили понедельник снижением, однако смогли несколько отыграть понесенные ранее за день потери после призыва пионеров индустрии искусственного интеллекта замедлить темпы развития технологии.
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.