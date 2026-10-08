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Квартальная прибыль Samsung выросла почти в девять раз

Предварительные квартальные результаты Samsung Electronics немного превысили ожидания аналитиков и подтвердили, что строительство инфраструктуры для искусственного интеллекта поддерживает спрос на микросхемы памяти выше уровня предложения.
Акции Samsung в четверг снизились примерно на 0,9%, несмотря на прогноз компании о рекордной прибыли.
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