Квартальная прибыль Samsung выросла почти в девять раз
Предварительные квартальные результаты Samsung Electronics немного превысили ожидания аналитиков и подтвердили, что строительство инфраструктуры для искусственного интеллекта поддерживает спрос на микросхемы памяти выше уровня предложения.
Призывы замедлить развитие искусственного интеллекта оказали давление на акции технологических компаний. Акции японского инвестиционного конгломерата SoftBank упали на 13 процентов. Цена на нефть выросла более чем на 2,5%.
Раз за разом мы видим в новостях истории о том, как компания, владеющая конфиденциальными персональными данными, становится жертвой кибератаки. Правда, нередко в этом виновата не сама компания: утрачивает бдительность какой-то ее партнер. Тем не менее каждому предприятию стоит задуматься о том, все ли оно сделало для обеспечения хотя бы базового уровня кибербезопасности. То же стоит выяснить и у партнеров, подчеркивает специалист Telia по кибербезопасности Хенри Ваяк.