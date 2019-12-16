Типография Prindi.me за полгода увеличила оборот почти на 50%

Типография Prindi.me пережила обновление, в результате которого производство и отдел продаж компании были разделены. Это дало компании расширить и укрепить клиентскую базу, и за шесть месяцев увеличить оборот примерно на половину. Кроме того, активно началось производство торговых стендов, и открылся «умный» интернет-магазин печатных изданий.

«Последние годы мы занимались исключительно производством и не очень активно занимались маркетингом, что создало в компании стабильную рутину: мы работали только с существующими клиентами, и роста не было», - поясняет Василий Бендак причины, по которым были предприняты такие радикальные шаги.

Однако благодаря новому маркетинговому отделу за последние шесть месяцев продажи значительно выросли. «Наш инновационный маркетинговый отдел отслеживает все новости и тенденции в цифровом мире. Мы всегда стараемся найти лучшие решения, чтобы сделать наши рабочие процессы более экономными, и в результате большинство наших процессов сегодня оцифрованы. Это, в свою очередь, означает, что для клиента весь процесс, от заказа до доставки, осуществляется очень быстро, технически четко и просто».

Новый интернет-магазин печатных изданий позволяет выполнить заказ уже на следующий день

Кроме того, этой осенью был открыт давно запланированный пилотный проект Web2Print, или интернет-магазин печатных изданий «Fuzelab.ee - Ваша интернет-типография», где клиенты могут создать свой собственный продукт или загрузить в программу существующий файл и удобно и быстро заказать печатные издания на дом, в офис или в ближайший почтомат.

«Это не просто обычный интернет-магазин, это система управления печатными изданиями, где клиент может управлять всеми своими заказами и сохраненными дизайнами. Это позволяет легко делать повторные или аналогичные заказы, а также позволяет редактировать, дополнять и заказывать печатные издания в очень короткие сроки. Сегодня наши мощности позволяют реагировать на заказы настолько быстро, что клиенты могут получить свой заказ уже на следующий рабочий день», - говорит Бендак.

Услуга Web2Print помогает клиентам быстро и удобно заказывать через интернет, например, рекламные печатные изделия, открытки, флайеры, холсты и визитные карточки, создавая их дизайн непосредственно в веб-среде Fuzelab.ee

Услуга Web2Print помогает клиентам быстро и удобно заказывать через интернет, например, рекламные печатные изделия, открытки, флайеры, холсты и визитные карточки, создавая их дизайн непосредственно в веб-среде Fuzelab.ee. Ассортимент продукции расширяется. Если у клиента нет времени, возможностей или навыков для самостоятельного создания дизайна, можно заказать соответствующую услугу от дизайнеров Prindi.me.

Сегодня типография активно занимается проектным управлением рекламных кампаний магазинов и сетевых магазинов, предлагая клиентам комплексное решение от разработки дизайна и производства до логистики, складирования и монтажа. Следующим летом мы планируем переехать на большие площади и модернизировать оборудование и технику компании.

Амбициозный план по расширению на европейские и американские рынки

Поскольку Эстония хорошо известна в мире благодаря своему электронному резидентству и эффективной системе стартапов, владельцы и руководство Prindi.me пришли к мысли, почему бы не перенести свой проект «умного» интернет-магазина из Эстонии в другие страны и на другие континенты.

«Этой весной и летом мы планируем открыть интернет-универмаг печатной продукции на рынках США и Европы, где популярность интернет-магазинов в несколько раз выше, чем у нас в Эстонии. Мы создадим уникальную среду, в которой клиенты могут персонализировать всю свою продукцию: не только печатную продукцию и рекламные материалы, но и одежду, сувениры и подарки. Маркетинговые стратегии обоих рынков неоднократно рассматривались, и в настоящее время мы испытываем уже работающий в Эстонии пилотный проект интернет-магазина «Fuzelab.ee - Ваша интернет-типография». В рамках испытаний мы исправим некоторые ошибки кода и увеличим скорость работы интернет-среды», - объясняет Бендак.

Он добавляет, что также ведется работа над тем, чтобы сделать систему еще более стабильной и удобной для пользователя, например, разрабатывается мобильное приложение, в котором клиент может создавать и сохранять свою собственную среду с персонализированным стилем. «В этом смысле Эстония - очень хороший полигон для тестирования новых электронных продуктов, но, к сожалению, он слишком мал, чтобы на нем можно было много заработать. Поскольку такой большой шаг потребует привлечения капитала инвесторов, мы открыты для переговоров с предпринимателями и бизнесменами, которые могут быть заинтересованы в этой теме и инвестиционном проекте».

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Успешный участник гостендеров

Корнями Prindi.me уходит в 2009 год, когда совместно с людьми с многолетним опытом в сфере печати и рекламы создали креативное агентство FuzeLab Advertising с большим потенциалом. Агентство сосредоточилось на разработке, адаптации существующих дизайнов, а также на производстве и сборке рекламных материалов. В течение многих лет компания выступала посредником между типографиями, производителями и клиентами, а затем решила сама предоставлять услуги печати. Так в 2013 году родилась компания

За эти годы типография наладила хорошие отношения со многими компаниями, работающими в этой области, не только из Эстонии, но и из Латвии, Литвы, Польши, Италии, Англии, Финляндии и других стран мира. В результате она может предложить клиентам интересные решения по доступной цене и скорости.

Новым направлением для Prindi.me также являются государственные тендеры, в которых компания активно и успешно участвует. За шесть месяцев уже заключены контракты на сумму около 200 000 евро. Например, в сотрудничестве с Департаментом шоссейных дорог компания разрабатывает для эстонских детских садов игру, которая в игровой форме научит детей принципам безопасного передвижения по дорогам. На самом деле мир печати очень широк и увлекателен, и он окружает нас повсюду. Цель Prindi.me – вместе со своими клиентами воплотить в жизнь даже самые сложные идеи.

«Для нас этот год стал годом больших перемен, - говорит Бендак. - Например, мы также вступили в Эстонский союз печати и упаковки. Мы очень довольны вкладом союза в нашу область и хотели бы выразить особую благодарность исполнительному директору Катре Сави и членам совета за то, что они решают глобальные проблемы в этой области. Благодаря Союзу наш взгляд значительно расширился, мы можем более внимательно изучить нюансы и проблемы полиграфической промышленности и принимать участие в дискуссиях по этому вопросу».

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