Надежная опора в налоговых вопросах

Марге Бирк, владелец и руководитель VT Raamatupidamisbüroo

Бухгалтерское бюро VT Raamatupidamisbüroo, вошедшее в этом году в этом году в ТОП компаний-газелей Äripäev, предоставляет налоговые консультации уже более 15 лет. Фирма специализируется на международном налогообложении, консультируя при этом и предприятия, являющиеся налогоплательщиками за пределами Эстонии, преимущественно в Финляндии.

По данным владельца и руководителя VT Raamatupidamisbüroo Марге Бирк, их клиентами становятся в первую очередь те компании, которые заинтересованы в надежной поддержке и профессиональной консультации, а не те, кто ищет бухгалтерские услуги подешевле. «Хотя высокими наши цены точно не назовешь, мы находимся скорее в среднем ценовом диапазоне», – прокомментировала Бирк, добавив, что вся их команда нацелена на постоянное совершенствование собственных знаний и практики, а также на обучение других сотрудников. «Сотрудники – это наши абсолютные активы», – говорит руководитель фирмы.

Секрет успеха – молодость, взаимная поддержка и сплоченность коллектива

То, что сотрудников здесь считают важнейшим ресурсом предприятия, лучше всего выражается в созданной для них благоприятной рабочей среде. В помещениях VT Raamatupidamisbüroo по-домашнему уютно и при этом просторно, ведь оно разместилось в фешенебельной вилле в самом центре Таллинна. «Мы проводим здесь небольшие домашние посиделки, вместе готовим», – рассказывает Бирк.

Хотя коллектив насчитывает всего девять человек, время от времени он пополняется практикантами. «И сейчас у нас есть два практиканта», – говорит руководитель бухгалтерского бюро. «Мы размещаем объявления в учебных заведениях, а еще участвуем в составлении программ практики, потому что считаем важным поддерживать репутацию профессии». По словам Бирк, большинство сотрудников фирмы были наняты по результатам практики, дающей возможность познакомиться с людьми, которые могут понадобиться в будущем. «Нашу фирму можно назвать предприятием совместного развития», – скала она и выразила удовлетворенность тем, что у них давно нет проблем с подбором сотрудников.

«Мы молоды сами и стремимся привлекать в коллектив как можно больше молодежи, потому что они приносят с собой мощную струю свежего воздуха», – продолжает Бирк.

Если спросить главу предприятия насчет ее целей на десятилетнюю перспективу, то выяснится, что она не стремится создать крупную фирму. «Мы делаем упор на качестве и совершенствовании своих услуг, в противном случае мы не работали бы в этом сегменте рынка, а делали ширпотребную работу», – Бирк трезво оценивает свои перспективы.

При этом фирма проявляет гибкость, стараясь пополнять багаж знаний и идти навстречу клиенту. И хотя до сих пор VT Raamatupidamisbüroo в основном занималась вопросами налогообложения Финляндии, фирма стремится расширять свои познания. «Каждый день мы проводим круглый стол, на котором обсуждаем все проблемы», – говорит руководитель фирмы и рассказывает, что все сотрудники проходят обучение и на вебинарах, и на курсах повышения квалификации.

Новых клиентов поставляет сарафанное радио

По словам Бирк, предприятие никогда не рекламировало свои услуги, все клиенты появляются по рекомендации. «Большинство из них приходят к нам потому, что узнают о качестве обслуживания, а уходящих очень мало», – говорит Марге Бирк, которая никогда не работала в других бухгалтерских фирмах, шаг за шагом выстроив собственное бюро. В начале своей работы бюро консультировало только по эстонскому налогообложению, но в последние десять лет основное внимание уделяется бухгалтерскому учету Финляндии.

Уже более 14 лет фирма, например, помогает зарегистрировать в Финляндии юридическое лицо и урегулирует вопросы заработанной за пределами Эстонии зарплаты. «Если Налоговый департамент Эстонии очень снисходителен и не назначает штрафов, то в других странах мира все иначе. Если вы не сдали налоговую декларацию или не заплатили налоги, штраф может достичь 10 000 евро», – комментирует Бирк. Она добавила, что нередко проблемы обнаруживаются, когда компания уже довольно долго работает в Финляндии, не имея понятия о подводных камнях, пока на один из них не наткнется. «Мы с удовольствием разрешаем такие недоразумения – и в результате у нас много благодарных клиентов», – радуется Марге.

Помимо прочего, компания также представляет своих клиентов в налоговой службе Финляндии, организует документооборот и сотрудничает с налоговыми юристами, которых привлекают к решению спорных рабочих вопросов. Марге рассказала, что налоговый юрист, конечно, может представлять компанию в Финляндии, но еще нужно увязать между собой бухгалтерский учет двух стран, а это уже работа бухгалтера, и VT raamatupidamisbüroo умеет ее делать.

«Всегда держитесь в курсе законодательства страны, с которой работаете. Нужно составлять налоговые договоры, действительные на международном уровне. Они должны определять, в какой из стран должны быть уплачены налог на прибыль предприятия и подоходный налог, так что нужно изучить и отдельный для каждой страны закон о налоге с оборота», – говорит Бирк, утверждая, что нюансы налогообложения являются одной из самых сложных юридических тем. «Наша фирма делает это уже долго и настолько успешно, что в нынешнем году даже стала газелью», – радуется она.

Если говорить о предстоящих в этом году задачах, на первом месте окажется дигитализация. «Мы движемся в этом направлении, но не могу сказать, что все идет хорошо», – сказала она и добавила, что планирует в этом году активно заниматься дигитализацией. «Все решения уже есть, но их внедрение может занять годы. Мы с нетерпением ждем полной дигитализации».