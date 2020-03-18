Бен Хаммерсли: фантастическая литература влияет на рождение новых технологий

В январе Эстонию посетил всемирно известный футуролог Бен Хаммерсли, по словам которого фантастическая литература играет определенную роль в рождении многих новых технологий и изобретений.

Футуролог Бен Хаммерсли Фото: HARRY TIITS

Digitark получил прекрасную возможность взять интервью у Хаммерсли, который, в числе прочего, является создателем слова «подкаст». О рождении этого слова футуролог расскажет в третьей части своего интервью.

В этот раз, а именно во второй части интервью, Хаммерсли говорит о том, как писатели-фантасты и книги, описывающее будущее, реально помогают создавать и изобретать новые и интересные технологии.

По словам Хаммерсли, уже сегодня в мире есть масса технологий на базе искусственного интеллекта, которыми люди могут реально пользоваться. В качестве примера Хаммерсли приводит решение, которое помогало ему, к примеру, писать колонку для журнала.

Подробнее на эту тему Бен Хаммерсли рассказывает в видеоинтервью на английском языке.

Смотрите I часть интервью Бена Хаммерсли: