Жилищный кредит можно использовать для строительства дома

Фото: Kaupo Kalda

Летние каникулы закончились, люди снова настроились на рабочую волну. По мере распространения удаленной работы многие начинают подыскивать себе более просторное жилье, чтобы выделить в нем помещение или угол под кабинет. «Нередко в этом случае люди задумываются о строительстве собственного дома», – говорит Танель Ребане, руководитель розничных банковских услуг Luminor.

Если строить дом за счет кредита, что нужно учитывать? Об этом я могу рассказать на собственном опыте: я взялся строить дом. Первым делом встал вопрос о финансировании покупки участка. Должен сказать, что если вы планируете купить земельный участок и построить на нем дом, то получить финансирование в банке не составит труда. Банк финансирует весь этот процесс под предполагаемую будущую стоимость дома.

Для начала вам нужно составить проект, выбрать участок и провести оценку проекта. Если, по мнению оценщика, стоимость дома составит 300 000 евро, банк будет финансировать его строительство так же, как и квартиру – под будущую стоимость. Выделив, например, 75% из этих 300 000.

25% понадобится уплатить самостоятельно. Обычно это организуется таким образом, что 25% самофинансирования идут на частичную или полную оплату участка.

Значит, строительство финансируется поэтапно? Да, финансируется банком поэтапно. Банк должен видеть рост стоимости вашей недвижимости. Сначала определяются с участком, потом платят за него деньги. Далее закладывается фундамент, который еще не увеличивает стоимость участка в глазах банка.

Обычно строительство финансируется до закрытой коробки. Например, банк дает деньги под определенный процент, и вы можете использовать их на строительство вплоть до закрытой коробки. Затем постройка оценивается, и стоимость участка увеличивается: благодаря закрытой коробке недвижимость стоимостью в 75 000 евро теперь стоит 120 000 евро.

После этого банк выплачивает следующую часть кредита. Время от времени, если это необходимо для увеличения стоимости, понадобится дополнительная оценка. Банк должен убедиться, что выделенные деньги пошли на строительство.

Если хочется сменить дом, это нужно делать поэтапно? Вы должны продать один дом, прежде чем начнете строить другой? Сейчас мы разрабатываем и выпускаем на рынок новый продукт – кредит на смену жилья. Если соблюдается правило, что обязательства могут составлять до 40% дохода, можно выдать два займа одновременно, чтобы не нужно было сначала продавать предыдущую собственность. Я и сам так сделал, живя в старой квартире, пока не построил дом, и только когда дом был готов, я продал квартиру. Такая возможность в Luminor тоже планируется.

Сейчас хороший или плохой момент для покупки дома? Я не считаю, что бывают хорошие и плохие моменты. Людям обычно просто необходимо купить дом. Здесь можно упомянуть, что в последнее время цены на новостройки росли довольно быстро, особенно в Таллинне, и в то же время стоит подумать о том, не снизятся ли эти цены завтра или в том же периоде следующего года.

В последние десять лет цены на недвижимость и заработная плата росли практически в одном темпе. Однако примерно в последние полгода мы видим, что рынок недвижимости несколько опережает рост заработной платы.

Танель Ребане, руководитель розничных банковских услуг Luminor

Когда лето осталось позади, клиенты стали брать больше жилищных кредитов? Активность клиентов зависит не столько от самого сезона, сколько от погоды. Когда летом неделями стояла жара, люди проводили время на пляже, менее всего заботясь о поисках недвижимости и обращении за кредитом.

Увеличились ли объемы кредитов? По данным Luminor, с весны объемы кредитов были относительно стабильными. Самый большой рост удался нам в весенние месяцы. С тех пор объемы стабилизировались. Наступление осени предсказывает, что эти объемы снова начнут расти, но это обусловлено трансформацией рыночной доли банков. В последние шесть месяцев Luminor, безусловно, завоевал свою долю рынка и наращивал объемы быстрее рыночного темпа.

Какова средняя сумма жилищного кредита за последний год? Мы своими глазами видели, как вырос за год средний размер жилищного кредита. Сейчас наш средний жилищный кредит составляет 120 000 евро, то есть на 50% больше, чем год назад. Это в существенной степени обусловлено долей новостроек в нашем кредитном портфеле, еще одним фактором является годовой рост цен на недвижимость.

Третья причина – частичное изменение покупательских предпочтений из-за коронавируса. Клиенты хотят более просторное жилье, потому что стали больше времени проводить дома.

Можете ли вы сказать, что удастся купить жилье на эту среднюю сумму в Таллинне и других местах? Конечно, мы постоянно следим за рынком. За 120 000 евро вы получите 2-комнатную квартиру в центре Таллинна, не в новой застройке, площадью не более 50 м2.

В Пярну на это можно купить 3-комнатную квартиру. У нас примерно следующий разброс цен на недвижимость: самые высокие цены – это Таллинн, примерно на 30% ниже цены за единицу площади в Тарту и еще на 15% ниже в Пярну.

Вы сейчас проводите кампании? Одна кампания, которая продолжается постоянно, заключается в том, что мы всегда предлагаем своим клиентам хорошее обслуживание, совет и подбор индивидуального решения. Мы считаем, что покупка дома – это крупнейшее финансовое решение человека, и оно должно быть хорошо продумано.

Клиенту не нужны лишние сложности, бюрократия, масса бумаг и непонимание, зачем, когда и куда их подавать. Мы хотим упростить оформление для людей, которые не живут в мире финансов. И мы можем это сделать, потому что специализируемся на жилищных кредитах.