Фирма Mapon помогла 18 000 компаниям в разных странах мира модернизировать управление автопарками

Уже несколько лет Mapon Estonia помогает местным и международным компаниям совершенствовать процессы управления автопарком и дигитализировать их с помощью различных телематических решений. Одной из последних крупных разработок компании стала интеграция ее систем с новой польской системой платных дорог e-TOLL, обязательной для всех перевозчиков, работающих на территории Польши.

Mapon Estonia – подразделение латвийской компании Mapon, которая поставляет 18 000 бизнес-клиентам на шести континентах широкий спектр решений от популярного GPS-слежения до наиболее современных разработок, таких как планирование маршрутов, контроль расхода топлива и Интернет вещей.

Глава филиала Mapon в Эстонии Каспар Кяйс заверяет, что компания не собирается останавливаться на достигнутом и развивается, отслеживая события в отрасли и создавая важные для клиентов решения, которые облегчают рабочий день и логистикам, и водителям. Последним из таких решений стала интеграция систем компании с новой польской системой платных дорог e-TOLL, которая обязательна для всех перевозчиков, работающих на территории Польши.

«Мы убеждены, что технологии могут сэкономить много времени и денег, – говорит Каспар Кяйс, руководитель эстонского филиала Mapon, – и стремимся создавать полезные, эффективные решения, которые помогают более чем 18 000 наших клиентов ежедневно решать задачи своего бизнеса и управления автопарком». Фото: Mapon Estonia

Какие проблемы сейчас наиболее актуальны для ваших клиентов?

Одним из важнейших вопросов для любой транспортной компании является контроль расходов на топливо, которые составляют большую часть затрат на содержание автопарка. Особенно сейчас, когда цены на топливо растут с каждым днем. Наше профессиональное решение помогает компаниям отслеживать расход топлива в режиме реального времени, улучшать топливную экономичность своего автопарка и сокращать эксплуатационные расходы. Но для получения точных данных о расходе топлива необходимо высококачественное программное и аппаратное обеспечение. Статистика показывает, что неправильный выбор измерительного оборудования может дать до 15% погрешности считывания, а это совсем не мелочи.

Какое оборудование использует для этой цели Mapon?

Управление можно организовать с помощью различных типов устройств, и в настоящее время Mapon использует два типа. Во-первых, CAN-шина транспортного средства, то есть стандартные данные измерения уровня топлива что лучше подходит для легковых автомобилей и других транспортных средств грузоподъемностью до 3,5 тонн.

Во-вторых, это высокоточные датчики уровня топлива, чаще всего используемые транспортными и логистическими компаниями. Такие датчики обеспечивают точные измерения – их погрешность составляет 1–2%. Подробнее на эту тему можно прочитать здесь

Каким отраслям предназначены ваши услуги?

Мы предлагаем широкий спектр решений компаниям многих отраслей, от транспорта и логистики до сельского хозяйства и пассажирских перевозок. Наши решения подходят для всевозможных автопарков и ресурсов. Решения телематики позволяют отслеживать все, что движется – грузовики и легковые автомобили, лесозаготовительные машины, прицепы, строительную технику, лодки и даже домашних животных, так что ограничений на варианты использования действительно нет.

Наиболее широко используемые решения включают в себя GPS-отслеживание, контроль топлива, анализ стиля вождения водителя, распределение автомобилей, планирование маршрутов, обслуживание автопарка, техосмотр транспортных средств, решение для мониторинга температуры холодильников, удаленную загрузку данных с тахографа, формы документов – и все это с данными в реальном времени.

Эти данные позволяют компаниям и управляющим автопарков видеть средний расход топлива, отслеживать уровень топлива в режиме реального времени, определять места заправки и несанкционированные разливы топлива с помощью высокоточных графиков движения топлива. Для компаний также очень важно иметь подробные отчеты по автомобилям, водителям и маршрутам.

Насколько велика может быть реальная экономия?

Некоторые наши клиенты измерили и подсчитали, что решение по контролю топлива помогает снизить расходы на топливо на целых 10%.

Недавно вы приступили к интеграции ПО с польской системой e-TOLL, которая предлагает современный и простой способ оплаты проезда по платным дорогам. В чем преимущества?

Интеграция систем помогает водителям и менеджерам автопарка управлять платежами за платные дороги, автоматически отправляя информацию о местонахождении транспортных средств в систему e-TOLL для автоматической же оплаты дорожных сборов. Помимо этого, наши клиенты активно используют такие интегрируемые решения, как венгерский интерфейс платных дорог HU-GO, польская система SENT-GEO (для компаний, перевозящих определенные акцизные товары – алкоголь, табак и т. п., поскольку они должны регистрировать свой товар и предоставлять властям информацию о его местонахождении при перевозках по территории Польши), а также RNIS – региональная навигационно-информационная система Московской области и многие другие. Если вам интересно узнать больше по этой теме, информацию можно найти здесь

Как начался путь Mapon?

Компания Mapon ведет деятельность более 15 лет, с 2006 года, когда была создана платформа для управления автопарком и мониторинга ресурсов и появились первые клиенты, многие из которых работают с нами до сих пор. К настоящему времени Mapon – один из ведущих поставщиков решений для управления автопарком и мониторинга ресурсов в Северной Европе с развитой глобальной партнерской сетью и филиалами в Таллинне, Барселоне и Хельсинки.

Сколько у вас сейчас сотрудников?

Наша команда растет с каждым годом – сейчас у нас более 120 сотрудников в разных странах, и мы продолжаем расширяться. При этом наша команда сама создает все решения и, как уже упоминалось, предлагает полный спектр услуг от разработки платформы и мобильных приложений до установки и обслуживания систем или обслуживания клиентов телеметрического оборудования на местном языке.

Ваши решения интегрированы с ведущими сетями АЗС Эстонии?

Да, с Olerex и Circle-K, скоро добавится Neste. Это позволит автовладельцам автоматически передавать на нашу платформу всю информацию о заправке транспортных средств в этих сетях АЗС по корпоративной карте.

Кроме того, мы выполнили интеграцию платформы со множеством ведущих мировых решений – системами холодильников Carrier и ThermoKing, топливных карт и платных дорог. Развитие никогда не останавливается, мы постоянно работаем над новыми решениями и интеграцией программного обеспечения, которые нужны рынку и нашим клиентам.

Вы регулярно разрабатываете и внедряете новые современные решения, чтобы сделать процессы ваших клиентов максимально простыми, безбумажными и быстрыми. Что нового вы выпустили в этом году?

Во-первых, это решение видеотелематики, которое представляет собой интегрированное решение записи видео для нашей платформы. Его основная цель – обеспечение безопасности дорожного движения, оно отслеживает действия водителей на дороге, вовремя замечая усталость или отвлечение на мобильный телефон за рулем. Это решение также очень полезно при реконструкции дорожно-транспортных происшествий и объективной оценке их причин. Подобные решения пользуются большим спросом во всем мире и становятся все более популярными в странах Балтии.

Во-вторых, мы создали решение для мониторинга ресурсов маяка BLE. Оно снижает административные расходы, устраняя необходимость вручную отслеживать ресурсы. Хорошее и экономичное решение для компаний, которым требуется отслеживание ресурсов, например в сфере строительства, сельского хозяйства и управления отходами.

Что-нибудь еще?

Да, еще конструктор форм для оптимизации безбумажной работы за счет создания цифровых форм, которые сотрудники могут заполнять в любое время и в любом месте со своих мобильных устройств. Мы подсчитали, что цифровые формы могут сберечь несколько дней циркуляции документов по разным отделам, поскольку все они доступны в одном месте. Существует множество вариантов применения таких форм – каждая компания может создать собственные формы для всех потребностей своего бизнеса. Например, для осмотра транспортных средств, получения от клиентов актов о приемке поставки и даже для отслеживания выездных работ на территории клиента.

Занимается ли ваша компания проблемами устойчивого развития?

Безусловно, поскольку мы видим, что становится все больше клиентов, которые внедряют в своих автопарках принципы устойчивого развития. Решения Mapon помогают этим компаниям снизить воздействие автопарков на окружающую среду за счет сокращения расхода топлива, технического обслуживания и даже оптимизации их автопарков. Сегодня актуальны электромобили и парки электромобилей, поэтому мы приобрели для себя электромобиль, чтобы перед выпуском на рынок разработать и протестировать на нем все необходимые решения.

Mapon Estonia

Эффективный и простой удаленный мониторинг транспортных средств и оборудования. Управляйте автопарком своей компании с помощью простых, но эффективных решений!