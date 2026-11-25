Coop завершил присоединение 13 магазинов Prisma и занял 28% рынка Эстонии
Последним к сети Coop присоединился магазин Prisma в Нарве, который продолжит работу под названием Narva Coop Peremarket. После объединения двух сетей Coop сосредоточится на расширении ассортимента товаров из стран Северной Европы.
Крупной сделке по продаже Prisma предшествовали копившиеся годами проблемы, размытая ответственность и игнорирование потребностей местного рынка, заявила финансовый директор Prisma Peremarket Мерье Аавасалу порталу Kaubandus.
В Кренгольмском районе Нарвы 15 октября открылся второй в городе магазин Coop – самый большой на данный момент под этой вывеской. В сеть Coop войдет и нарвский торговый центр Prisma Peremarket, который 24 ноября сменит вывеску на Coop Peremarket.
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