Digital Hub: услуги связи стали спасательным кругом для общества

10 ноября в Котле культуры и параллельно онлайн уже во второй раз прошла крупнейшая в Эстонии конференция по дигитализации Digital HUB, организованная Teliaв сотрудничестве с Министерством экономики и коммуникаций. На конференции обсуждалось будущее эстонского цифрового общества, тенденции в сфере технологий и ИТ, а также кибербезопасность.

Мероприятие открыла премьер-министр Кая Каллас, которая отметила, что в мире по-прежнему силен имидж эстонского цифрового государства и необходимо продолжать работу для его сохранения. «Мы маленькая страна, и маленькой стране труднее выделяться в мире. Наша сила – это хорошо функционирующее цифровое государство, и мы можем быть мировым лидером в своей области, только укрепляя свои сильные стороны. Перед нами две задачи: поддерживать и развивать существующие цифровые решения и разрабатывать новые инициативы, то есть одновременно обеспечивать безопасность и дальнейшее развитие э-Эстонии», – сказала Каллас в приветственном слове конференции.

Каллас отметила, что план развития эстонского цифрового общества до 2030 года, одобренный правительством в октябре, стремится к тому, чтобы Эстония, наши люди, экономика и культура обладали полным спектром цифровых возможностей. «Люди живут своей жизнью в сети, и государство также должно присутствовать там, где люди общаются, проводят время и потребляют услуги. Построение цифрового государства с наилучшим пользовательским опытом и эффективностью требует тесного сотрудничества и совместного творчества с частным сектором, а также инвестиций в исследования и разработки», – отметила премьер-министр.

Одной из важных тем конференции была технология 5G, и в день мероприятия исполнился год с момента ее запуска в Эстонии. Тему открыла Эллисон Киркби, президент и исполнительный директор Telia Company. «Около месяца назад мы отметили 40-летие 1G, или NMT. Технология 1G положила начало мобильной связи и изменила мир, каким мы его знаем. Эра мобильной связи в Эстонии началась 30 лет назад, когда ЕМТ открыла сеть мобильной связи, основанную на технологии NMT. Год назад наша команда Telia Eeestiпервой в Эстонии запустила сеть 5G, а сегодня мы уже открыли целых 110 базовых станций 5G», – сказала Киркби.

«5G – это основа для следующего этапа цифровой трансформации, расширения границ технологий, стимулирования инноваций и преобразования нашего цифрового опыта как для обычных людей, так и бизнеса, общества и правительства. 5G с интернетом вещей – это ракетное топливо для перемен. Вещи никогда не будут прежними. Продолжая путь инноваций и в то же время уделяя особое внимание людям и окружающей среде, мы сможем формировать лучшее будущее», – сказала Киркби.

По словам Киркби, во время пандемии услуги связи оказались спасательным кругом для общества, позволив ему в трудный период функционировать как на социальном, так и на экономическом уровне. «Это подчеркнуло важность сетей связи и ускорило дигитализацию в областях, где мы этого даже не ожидали. Теперь мы все должны работать ради того, чтобы воспользоваться этими возможностями для всеобщего блага», – сказала Киркби.

В дискуссии, посвященной будущему цифрового общества, приняли участие министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутт, бывший министр информационных технологий и внешней торговли Каймар Кару и Рене Таммист, бывший министр предпринимательства и информационных технологий.

По словам министра Сутта, технологии должны быть ориентированы на людей и способны сделать мир лучше для всех. Министр также подчеркнул необходимость постоянно заглядывать за пределы Эстонии, чтобы сравнивать себя с лучшими в мире. «Для этого нам необходимо бывать в других странах. Мы так далеко сегодня ушли, потому что хотели увидеть, что происходит за пределами Эстонии».

Рене Таммист добавил, что из-за огромной нехватки ИТ-специалистов в Эстонии государство и частный сектор должны постоянно вместе работать для ее снижения. «Прием студентов в магистратуру и докторантуру нужно сделать более привлекательным, чтобы у нас были люди, которые обучают новую молодежь. Также необходимо привлечь иностранную компетенцию», – отметил Таммист.

В экспо-зоне мероприятия прошло тестирование дистанционно управляемого через 5Gэлектромобиля Elmo Rent, который разъезжал по парковке рядом с Котлом культуры с помощью маршрутизатора Telia 5G. Прежние тесты проводились в сети 4G, а дистанционное управление автомобилем через 5G впервые испытали на конференции. Использование сети 5G минимизирует задержку между автомобилем и пультом дистанционного управления, что позволяет очень хорошо управлять автомобилем на расстоянии.

Также в экспо-зоне можно было ознакомиться с таллиннской платформой «умного города», куда стекаются различные данные и в режиме реального времени можно отслеживать изменения в городском пространстве. Например, платформа включает различные данные о мобильности, данные о шуме с городских улиц, информацию о дорожно-строительных работах и т. д.

Обширная программа конференции включала более 40 дискуссий и презентаций.