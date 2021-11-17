  • Поделиться:

    Digital Hub: услуги связи стали спасательным кругом для общества

    10 ноября в Котле культуры и параллельно онлайн уже во второй раз прошла крупнейшая в Эстонии конференция по дигитализации Digital HUB, организованная Teliaв сотрудничестве с Министерством экономики и коммуникаций. На конференции обсуждалось будущее эстонского цифрового общества, тенденции в сфере технологий и ИТ, а также кибербезопасность.

    Мероприятие открыла премьер-министр Кая Каллас, которая отметила, что в мире по-прежнему силен имидж эстонского цифрового государства и необходимо продолжать работу для его сохранения. «Мы маленькая страна, и маленькой стране труднее выделяться в мире. Наша сила – это хорошо функционирующее цифровое государство, и мы можем быть мировым лидером в своей области, только укрепляя свои сильные стороны. Перед нами две задачи: поддерживать и развивать существующие цифровые решения и разрабатывать новые инициативы, то есть одновременно обеспечивать безопасность и дальнейшее развитие э-Эстонии», – сказала Каллас в приветственном слове конференции.
    Каллас отметила, что план развития эстонского цифрового общества до 2030 года, одобренный правительством в октябре, стремится к тому, чтобы Эстония, наши люди, экономика и культура обладали полным спектром цифровых возможностей. «Люди живут своей жизнью в сети, и государство также должно присутствовать там, где люди общаются, проводят время и потребляют услуги. Построение цифрового государства с наилучшим пользовательским опытом и эффективностью требует тесного сотрудничества и совместного творчества с частным сектором, а также инвестиций в исследования и разработки», – отметила премьер-министр.
    Одной из важных тем конференции была технология 5G, и в день мероприятия исполнился год с момента ее запуска в Эстонии. Тему открыла Эллисон Киркби, президент и исполнительный директор Telia Company. «Около месяца назад мы отметили 40-летие 1G, или NMT. Технология 1G положила начало мобильной связи и изменила мир, каким мы его знаем. Эра мобильной связи в Эстонии началась 30 лет назад, когда ЕМТ открыла сеть мобильной связи, основанную на технологии NMT. Год назад наша команда Telia Eeestiпервой в Эстонии запустила сеть 5G, а сегодня мы уже открыли целых 110 базовых станций 5G», – сказала Киркби.
    «5G – это основа для следующего этапа цифровой трансформации, расширения границ технологий, стимулирования инноваций и преобразования нашего цифрового опыта как для обычных людей, так и бизнеса, общества и правительства. 5G с интернетом вещей – это ракетное топливо для перемен. Вещи никогда не будут прежними. Продолжая путь инноваций и в то же время уделяя особое внимание людям и окружающей среде, мы сможем формировать лучшее будущее», – сказала Киркби.
    По словам Киркби, во время пандемии услуги связи оказались спасательным кругом для общества, позволив ему в трудный период функционировать как на социальном, так и на экономическом уровне. «Это подчеркнуло важность сетей связи и ускорило дигитализацию в областях, где мы этого даже не ожидали. Теперь мы все должны работать ради того, чтобы воспользоваться этими возможностями для всеобщего блага», – сказала Киркби.
    В дискуссии, посвященной будущему цифрового общества, приняли участие министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутт, бывший министр информационных технологий и внешней торговли Каймар Кару и Рене Таммист, бывший министр предпринимательства и информационных технологий.
    По словам министра Сутта, технологии должны быть ориентированы на людей и способны сделать мир лучше для всех. Министр также подчеркнул необходимость постоянно заглядывать за пределы Эстонии, чтобы сравнивать себя с лучшими в мире. «Для этого нам необходимо бывать в других странах. Мы так далеко сегодня ушли, потому что хотели увидеть, что происходит за пределами Эстонии».
    Рене Таммист добавил, что из-за огромной нехватки ИТ-специалистов в Эстонии государство и частный сектор должны постоянно вместе работать для ее снижения. «Прием студентов в магистратуру и докторантуру нужно сделать более привлекательным, чтобы у нас были люди, которые обучают новую молодежь. Также необходимо привлечь иностранную компетенцию», – отметил Таммист.
    В экспо-зоне мероприятия прошло тестирование дистанционно управляемого через 5Gэлектромобиля Elmo Rent, который разъезжал по парковке рядом с Котлом культуры с помощью маршрутизатора Telia 5G. Прежние тесты проводились в сети 4G, а дистанционное управление автомобилем через 5G впервые испытали на конференции. Использование сети 5G минимизирует задержку между автомобилем и пультом дистанционного управления, что позволяет очень хорошо управлять автомобилем на расстоянии.
    Также в экспо-зоне можно было ознакомиться с таллиннской платформой «умного города», куда стекаются различные данные и в режиме реального времени можно отслеживать изменения в городском пространстве. Например, платформа включает различные данные о мобильности, данные о шуме с городских улиц, информацию о дорожно-строительных работах и т. д.
    Обширная программа конференции включала более 40 дискуссий и презентаций.
    Поделиться:
  • Самое читаемое

Интерес инвесторов к акциям Enefit Green по-прежнему высок
Лучшим промышленником Эстонии 2021 года стала Сийри Лахе
Предприниматель прилетел из Эстонии в отпуск на Кипр и попал за решетку
Инвестор
Маск продал акций Tesla еще почти на миллиард долларов
Глава Tesla Илон Маск вновь продал крупный пакет акций компании на сумму 930 млн долларов, сообщает Bloomberg.
Глава Tesla Илон Маск вновь продал крупный пакет акций компании на сумму 930 млн долларов, сообщает Bloomberg.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Трещины на фасаде коалиции
Пока шли переговоры о формировании столичного правящего союза, на фасаде тоомпеаской коалиции отчетливо обозначились глубокие трещины, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Пока шли переговоры о формировании столичного правящего союза, на фасаде тоомпеаской коалиции отчетливо обозначились глубокие трещины, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Все мнения
Эпицентр
План властей: работники из третьих стран смогут оставаться в Эстонии на более долгий срок
Намеренно или нет, министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутть на прошлой неделе публично выдал информацию о том, что государство планирует пересмотреть правила пребывания иностранных работников в Эстонии. Несмотря на заявление Суття, чиновники, готовящие соответствующий план, пока не спешат делиться деталями.
Намеренно или нет, министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутть на прошлой неделе публично выдал информацию о том, что государство планирует пересмотреть правила пребывания иностранных работников в Эстонии. Несмотря на заявление Суття, чиновники, готовящие соответствующий план, пока не спешат делиться деталями.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: пелотон, не гони ложь идей
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение