Аналитики Freedom Finance Europe выделили 4 самых горячих IPO 2022 года

Максим Мантуров, руководитель отдела инвестиционного консалтинга Freedom Finance Europe, назвал четыре первичных публичных предложения (IPO), подающих самые большие надежды в 2022 году. По первоначальным оценкам, два из них могут достигнуть 50 миллиардов долларов.

Перечень IPO с подробными комментариями Максима Мантурова был опубликован в журнале «Business Insider» – одном из ведущих деловых изданий, относящихся к новым медиа. «В 2022 году на рынке, несомненно, произойдет несколько интересных первичных публичных предложений высокого уровня. После важного для многих организаций года активного роста лидеры сферы хотят ускорить свои усилия, связанные с расширением, путем выхода на биржу. Объемы глобальных IPO в 2021 году увеличились на 64%, и в 2022 году первичные предложения должны увеличиться примерно на 67%», – рассказал Мантуров.

Среди наиболее ожидаемых IPO 2022 года Максим Мантуров выделил следующие:

Stripe. Предприятие предлагает решения для приема и обработки электронных платежей. В декабре 2021 года Stripe объявили, что запускают Stripe Treasury – услугу API-интерфейса, позволяющего встраивать финансовые услуги в свой бизнес или платформы. Кроме того, в 2021 году эта компания попала в список 12 самых перспективных стартапов. Stripe можно использовать в 120 странах.

Instacart. Онлайн-услуга по доставке продуктов. На данный момент это предприятие занимает в США третью строчку после Walmart и Amazon. Сложная логистическая система работает уже с более чем 400 розничными продавцами, в зоне охвата которых находится свыше 30 000 магазинов. Последняя оценка капитализации Instacart составила 39 миллиардов долларов; в случае IPO эта сумма может повыситься до 50 миллиардов долларов. Онлайн-услуга по доставке продуктов. На данный момент это предприятие занимает в США третью строчку после Walmart и Amazon. Сложная логистическая система работает уже с более чем 400 розничными продавцами, в зоне охвата которых находится свыше 30 000 магазинов. Последняя оценка капитализации Instacart составила 39 миллиардов долларов; в случае IPO эта сумма может повыситься до 50 миллиардов долларов.

Databricks. Крупная IT-компания, работающая с хранилищами данных. Она предлагает пользователям открытую и единую платформу для записи данных и искусственного интеллекта. Количество пользователей Databricks уже превысило 5000. Среди примечательных клиентов можно назвать CVS Health, Comcast, Condé Nast и Nationwide. Капитализация Databricks к моменту IPO составит 35-50 миллиардов долларов. Крупная IT-компания, работающая с хранилищами данных. Она предлагает пользователям открытую и единую платформу для записи данных и искусственного интеллекта. Количество пользователей Databricks уже превысило 5000. Среди примечательных клиентов можно назвать CVS Health, Comcast, Condé Nast и Nationwide. Капитализация Databricks к моменту IPO составит 35-50 миллиардов долларов.