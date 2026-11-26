Юлле Мадизе отметила, что к этому вопросу правительство вернется не позднее чем через полгода.

Тоотс хотел бы добиться исключений к Рождеству

Яан Тоотс рассказал на своей пресс-конференции 26 ноября, что говорил с президентом два дня подряд. В среду ему дали 25 минут на общей часовой встрече в Ида-Вирумаа, а в четверг они продолжили разговор по дороге к границе. Сам Тоотс хотел бы, чтобы граждане Эстонии и люди с постоянным правом проживания могли ездить через Нарву к родителям, детям, бабушкам и дедушкам.

По оценке мэра, для нарвитянина поездка к родным в Ленинградскую область, до которых прежде было 100-140 километров, через Латвию может растянуться до 1100 километров. Накануне в эфире ERR министр внутренних дел Игорь Таро объяснял закрытие переходов в том числе тем, что российские спецслужбы пытаются вербовать жителей Эстонии на погранпунктах. У Тоотса (который в прошлом руководил эстонской спецслужбой) к этому доводу остался вопрос. «Через Латвию нет опасности?» – спросил он.

Мэр уже обращался к министру внутренних дел. По словам Тоотса, Союз самоуправлений Ида-Вирумаа также направил правительству свое предложение. В среду в Рийгикогу мэр встретил премьер-министра Кристена Михала и заговорил с ним о границе. Тот, по пересказу Тоотса, ответил, что решение принято.

Удастся ли добиться исключений к Рождеству? «Ну, посмотрим», – ответил мэр. Он допускает, что разговор пойдет иначе после выборов в Рийгикогу в марте. «Как вы думаете, эта опасность с 7-го марта заканчивается?» – так, по словам Тоотса, он сформулировал свой вопрос министру.

Что может вернуть людей в Ида-Вирумаа?

У президента в Нарве журналисты спросили, что дает ей основания верить, что люди захотят сюда переезжать. Юлле Мадизе первым делом назвала море и реку. В Нарва-Йыэсуу, по ее словам, есть условия для грузового и пассажирского судоходства и парусного спорта. Развивать морскую культуру Эстонии можно и здесь, как это делают на Сааремаа и в таллиннских портах.

Другой довод президента – в Ида-Вирумаа молодому человеку еще по силам обзавестись своим жильем, вплоть до дома с садом. По ее мнению, государству стоило бы в этом помочь. Возможность устроить здесь дом может со временем вернуть и тех, кто уехал учиться или искать себя.

«Когда ты уже создаешь семью, когда ты уже в среднем возрасте, то хочется, чтобы у тебя был свой дом, чтобы рядом были постоянные соседи, чтобы было сообщество», – сказала Юлле Мадизе.

Отвечая на вопрос ДВ о конфликтах в нарвской политике, президент напомнила, что государство отвечает за честное голосование и подсчет голосов, а состав горсобрания выбирают нарвитяне. «Если люди хотят перемен, им и нужно объединяться и выдвигать свои кандидатуры», – сказала она.

Зашла речь и о русском языке. Юлле Мадизе рассказала, что хорошо понимает по-русски благодаря ETV+, где по вечерам смотрит детективный сериал «След». Возможность поговорить самой выпадает реже, хотя накануне в Нарве она уже немного попробовала.