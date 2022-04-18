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    A10 Networks: потенциал роста 38% благодаря концентрации коммерческой деятельности на кибербезопасности

    Компания A10 Networks (ATEN.US) является лидером среди поставщиков технических решений для балансировки нагрузки, смягчения последствий кибератак и повышения безопасности приложений. До недавнего времени A10 Networks предлагали в основном технические решения для балансировки веб-трафика и занимались развитием контроллеров доставки приложений (ADC).

    Речь идет о сфере с очень жесткой конкуренцией, где, помимо A10, действуют такие выдающиеся игроки, как F5 Networks, Juniper Fortinet, Radware и Citrix Systems. Несмотря на это, A10 Networks старается следить за тенденциями и своевременно начинать использовать инновационные продукты, чтобы соответствовать потребностям клиентов.
    Одним из примеров этому является сосредоточенность на кибербезопасности, которая сейчас весьма актуальна из-за увеличения случаев кибератак. В своем исследовании Check Point Technologies утверждают, что в 2021 году количество кибератак на корпоративные сети увеличивалось на 50% в неделю.
    Также компания активно совершенствует свои продукты в соответствии с концепцией Zero Trust, являющейся приоритетом для многих коммерческих и правительственных организаций. Такой подход предполагает риск возникновения опасностей в каком угодно сегменте сети, даже в тех, которые раньше считались условно безопасными благодаря «неприступным» брандмауэрам. На самом деле, Zero Trust означает необходимость в системах кибербезопасности повсюду, и A10 Networks движется в этом направлении.
    Компания строит многослойные защитные механизмы, обеспечивающие видимость зашифрованного трафика и предотвращающие использование программ-вымогателей, которые за последние два года причинили огромный ущерб различным организациям.
    Стоит отметить, что компания успешно смещает свою коммерческую деятельность в сторону кибербезопасности. A10 Networks смогли значительно увеличить свою долю доходов от DDoS/SSL и Carrier-Class Firewall/CGN с 57%в 2019 году до 74% в 2021 году. Благодаря этому переходу компания расширила свой целевой рынок. Общая стоимость компаний, связанных с DDoS/SSL и Carrier-Class Firewall/CGN, составляет 11,4 миллиарда долларов.
    Помимо высокой стоимости, они также обладают хорошим потенциалом роста. Руководство A10 Networks предполагает, что в течение последующих трех лет рост этих сфер составит соответственно не менее 12% и 13%. Иными словами, A10 Networks пытаются сосредоточиться на многообещающей культуре кибербезопасности, которая в ближайшее время может стать для компании прекрасным двигателем роста.

    Бизнес, ориентированный на клиента

    Дополнительный пункт, заслуживающий отдельного внимания, это общение компании с клиентами. A10 Networks стараются довольно быстро адаптироваться к изменяющимся условиям, чтобы покрывать возникающие потребности клиентов. Кроме того, компания предлагает прекрасное соотношение цены и качества для своей продукции – это отметили респонденты опроса Gartner and TrustRadius, проведенного в Интернете.
    В своей недавней презентации руководство компании представило результаты исследования, показавшие, что многим клиентам, пользующимся продуктами A10 Networks, удалось повысить производительность и существенно сократить операционные и капитальные затраты. Стоит отметить, что более 79% клиентов достигают положительной окупаемости инвестиций за 24 месяца и 54% – менее чем за 12 месяцев.
    В исследовании также отмечается, что 82% опрошенных организаций рекомендовали серию продуктов Thunder от А10. Последнее обстоятельство указывает на то, что в ближайшее время у компании не будет проблем с органическим ростом.
    К настоящему времени A10 Networks удалось создать огромную клиентскую базу, состоящую примерно из 7000 организаций, включая облачные, телекоммуникационные и игровые компании и правительственные организации. Компания поставляет свои продукты в Северную Америку, а также в регион EMEA и Азиатско-Тихоокеанский регион. Стоит также отметить, что A10 Networks предлагают услуги многим крупным и довольно значительным компаниям и организациям, среди которых Alibaba, LinkedIn, Samsung, SoftBank, Twitter, Microsoft, Yahoo, China Mobile, Deutsche Telecom, Сенат США, Калифорнийский университет.
    Благодаря этому подход A10 Networks, ориентированный на клиента, постоянно дает результаты. В прошлом году регулярные доходы достигли 97,2 миллиона долларов, увеличившись на 17,7%, и стоимость долгосрочных договоров за год повысилась на 12% до 121,6 миллиона долларов. Таким образом, благодаря такому подходу рост органической выручки компании в среднесрочной перспективе может продолжиться.

    Финансовое состояние компании и оценка ценностей

    A10 Networks демонстрируют устойчивое финансовое состояние. В прошлом году оборот компании увеличился на 11% до 250 миллионов долларов. Скорректированный показатель EBTIDA достиг рекордных 62,4 миллиона долларов, означая 37% рост и 25% доходность. Чистая прибыль также выросла за год на 42% до 50,1 миллиона долларов.
    Сейчас стоимость A10 Networks по сравнению со средними по отрасли коэффициентами низкая: стоимость компании / продажа (LTM) – 3,6x, стоимость компании / продажа (FY) – 3,2x, стоимость компании / скорректированный показатель EBTIDA – 14,4x (LTM), стоимость компании / скорректированный показатель EBTIDA (FY) – 12x, скорректированное соотношение цены / выручки (LTM) – 18x, скорректированное соотношение цены / выручки (FY) – 14,8x.
    На A10 Networks не лежит долговое бремя и имеется существенный резерв ликвидности. Стоимость денежных средств и их эквивалентов на балансе компании составляет 185 миллионов долларов. Такая структура позволяет A10 Networks проявлять гибкость в развитии бизнеса. Компания также оптимизирует свои бизнес-процессы: операции с денежными потоками в прошлом году составили 50,1 миллиона долларов и свободный денежный поток составил 45 миллионов долларов.

    Компания A10 Networks пополнила свой портфель следующими решениями

    • Thunder TPS™ – обнаружение DDoS-атак и смягчение их последствий

    • Thunder® SSLi® – управление зашифрованным трафиком

    • Thunder® CFW – конвергентный брандмауэр

    В 2022 году руководство компании ожидает продолжения улучшения своих экономических результатов и в связи с этим представило следующие прогнозы:
    • рост выручки в пределах 10–12%
    • рост регулярных доходов в пределах 12–15%
    • Рентабельность по EBITDA в пределах 26–28%

    Цена выхода: 13,8 доллара

    Целевая цена: 19 долларов

    Потенциал роста: 37,68%

    Потенциальная дивидендная доходность: 1,5%

    Временной горизонт: 6–12 месяцев

    Риск: умеренный

    Что такое Freedom24?

    Мобильная платформа для торговли ценными бумагами, акциями, фондами и проч., подходит для телефонов и планшетов с операционными системами iOS и Android. Ее создателем является Freedom Finance Europe Ltd, которая входит в холдинг, являющийся единственным европейским маклером, чьи акции котируются на бирже Nasdaq. Компания имеет офисы в США, Германии, на Кипре, Казахстане, Украине и Узбекистане. Платформа насчитывает более сотни тысяч клиентов, доверивших ей своим активы общей стоимостью более полумиллиарда долларов США, и эта сумма постоянно растет.

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