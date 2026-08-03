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Бриллиант, оружие и дом в Виймси: судебный исполнитель продает имущество отбывающего срок Гаммера

Судебный исполнитель продает арестованное имущество ресторатора Павла Гаммера, осужденного за преступления. Его общая стоимость превышает 400 000 евро.
Бывший ресторатор Павел Гаммер, отбывающий тюремный срок за тяжкие преступления.
  • Бывший ресторатор Павел Гаммер, отбывающий тюремный срок за тяжкие преступления.
  • Foto: Koit Brinkmann
Имущество Павла Гаммера, отбывающего тюремный срок за вымогательство, налоговое мошенничество и участие в незаконной слежке, арестовано. Общая сумма его непогашенных обязательств превышает 10 млн евро.
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