Бриллиант, оружие и дом в Виймси: судебный исполнитель продает имущество отбывающего срок Гаммера

Бывший ресторатор Павел Гаммер, отбывающий тюремный срок за тяжкие преступления.
Foto: Koit Brinkmann
Имущество Павла Гаммера, отбывающего тюремный срок за вымогательство, налоговое мошенничество и участие в незаконной слежке, арестовано. Общая сумма его непогашенных обязательств превышает 10 млн евро.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Государственный суд не принял к производству жалобу защитника Павла Гаммера, отбывающего тюремное наказание за тяжкие преступления. Вступило в силу решение, в рамках которого постановили: условно-досрочное освобождение бизнесмена, ранее связанного с несколькими заведениями общепита в Старом Таллинне, было бы преждевременным и необоснованным.
Условно‑досрочное освобождение Павла Гаммера, отбывающего тюремное наказание за вымогательство, налоговое мошенничество и участие в частной слежке, а ранее связанного с несколькими заведениями общественного питания в Старом Таллинне, было бы преждевременным и необоснованным. Суд посчитал такое решение преждевременным и необоснованным.
Сегодня в Харьюском уездном суде в присутствии нескольких десятков подсудимых и их сопровождающих было зачитано решение, согласно которому предприниматели Хуберт Хирв и Павел Гаммер были оправданы по обвинению в руководстве преступной организацией. При этом они были признаны виновными в налоговых преступлениях и должны будут остаться в тюрьме.
Деятельность Хуберта Хирва и Павла Гаммера, на первый взгляд казалась обычным ресторанным и гостиничным бизнесом: на работу были наняты водители, бухгалтеры и адвокат. Однако прокуратура называет их алчными членами преступной группировки.
Представление о ценах в розничных сетях формируется в течение длительного времени, но фактический уровень цен может меняться быстрее, чем устоявшийся имидж сетей магазинов. Масштабное исследование цен, проведенное в апреле, проливает свет на реальную картину уровня цен в крупнейших розничных сетях Эстонии.