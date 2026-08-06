Инженер сменил стабильную работу на дело по душе. «Деньги здесь – слабая валюта»

Любить природу и простые радости жизни, но приводить в Эстонию инвестиции и дух предпринимательства, быть неравнодушным и порядочным, при случае противореча Рийгикогу, представлять всех жителей страны, но не забывать о меньшинствах – у предпринимателей и инвесторов широкий список пожеланий к будущему президенту Эстонии. При этом лишь малая часть из них готова назвать конкретные имена кандидатов, а некоторые настаивают – необходимы прямые выборы и расширение полномочий Кадриорга.