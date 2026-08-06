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Инженер сменил стабильную работу на дело по душе. «Деньги здесь – слабая валюта»

Хотя производитель электрических досок для серфинга RayFoil в прошлом году вышел из убытка в прибыль и теперь нацелился на экспорт, по словам основателя компании Андреса Непса, в серф-бизнесе есть вещи гораздо важнее денег.
Уроженец Тарту Андрес Непс разрабатывает электрические доски для серфинга в порту Noblessner.
  • Уроженец Тарту Андрес Непс разрабатывает электрические доски для серфинга в порту Noblessner.
  • Foto: Andras Kralla
Нас встречает июльское тепло. День мы выбрали удачный. Между зданиями на берегу почти нет ветра, и еще до знакомства с героем статьи так и хочется прыгнуть в море.
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