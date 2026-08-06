Инженер сменил стабильную работу на дело по душе. «Деньги здесь – слабая валюта»
Хотя производитель электрических досок для серфинга RayFoil в прошлом году вышел из убытка в прибыль и теперь нацелился на экспорт, по словам основателя компании Андреса Непса, в серф-бизнесе есть вещи гораздо важнее денег.
Любить природу и простые радости жизни, но приводить в Эстонию инвестиции и дух предпринимательства, быть неравнодушным и порядочным, при случае противореча Рийгикогу, представлять всех жителей страны, но не забывать о меньшинствах – у предпринимателей и инвесторов широкий список пожеланий к будущему президенту Эстонии. При этом лишь малая часть из них готова назвать конкретные имена кандидатов, а некоторые настаивают – необходимы прямые выборы и расширение полномочий Кадриорга.
Может ли кто-нибудь из предпринимателей стать президентом Эстонии? «Этого никогда не произойдет», – считают несколько представителей бизнеса. Тем не менее потенциальных кандидатов называют среди банкиров, предпринимателей технологического сектора и промышленников.
После запрета на ввоз сырья из России эстонские импортеры фанеры ищут новых поставщиков, круг которых все больше сужается. Из-за ужесточения проверок грузы дольше простаивают на таможне, расходы бизнеса растут, а ввоз китайской березовой фанеры в Эстонию фактически остановлен.
Единорог с эстонскими корнями Pipedrive приобрел стартап Outfunnel, одним из основателей которого был первый директор Pipedrive по маркетингу Андрус Пурде. «В начале года мы впервые всерьез присмотрелись друг к другу», – рассказал предприниматель после продажи стартапа.
Представьте себе прекрасный летний день: после напряженного рабочего дня вы, наконец, оказываетесь на одном из живописных эстонских пляжей. Температура морской воды едва достигает 18 градусов, но вы как закаленный предприниматель знаете, что смелость города берет, и без долгих раздумий бросаетесь в воду.