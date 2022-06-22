Исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов раскрывает секреты своего личного портфеля акций

Исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов, материнская компания Freedom Finance Europe

По мнению исполнительного директора Freedom Holding Corp. Тимура Турлова, материнская компания Freedom Finance Europe, коррекция фондового рынка, происходящая в последние месяцы, вступает в завершающую фазу. По его словам, это дает потенциальным инвесторам уникальную возможность покупать акции, которые значительно потеряли в стоимости, но при этом сохранили фундаментальные предпосылки для дальнейшего роста и развития.

Исходя из этого, Турлов добавил в свой личный портфель акции 12 компаний, за каждой из которых стоит потенциально интересная инвестиционная идея. Ожидаемый период инвестирования составляет от шести месяцев до трех лет. Ожидаемая доходность портфеля — не менее 80%.

12 интересных компаний в портфеле Тимура Турлова:

• Snowflake Inc. (SNOW.US) предоставляет облачную платформу, объединяющую данные в единый источник с целью сбора ценной бизнес-информации, создания различных приложений, а также управления и обмена разнообразной информацией. Snowflake остается одной из самых быстрорастущих компаний на рынке, которая в последние годы неуклонно удваивала свой доход. В этом году также ожидается рост дохода на 94–96%. Рыночная капитализация компании составляет 45 млрд долларов, а ожидаемая целевая цена акции — 310 долларов, что на 174% выше текущей цены.

• Crowdstrike Holdings Inc. (CRWD.US) разрабатывает программное обеспечение для информационной защиты и занимает лидирующую позицию в своей области на рынке стоимостью в 55 млн долларов. На своей платформе Falcon предлагает облачные решения для обеспечения безопасности конечных точек, и ее услугами можно пользоваться на основе подписки с использованием модели SaaS. Компания продолжает превосходить ожидания рынка и неизменно демонстрирует очень хорошие результаты.

В четвертом квартале прошлого года доход компании вырос на 62,7% по сравнению с аналогичным кварталом позапрошлого года или до 431 млн долларов и, как ожидается, достигнет к 2023 году 2,13–2,16 млрд долларов. Рыночная капитализация компании составляет 35 млрд долларов, а ожидаемая целевая цена акции — 271 доллар, что на 70,5% выше текущей цены.

• Datadog Inc. (DDOG.US) управляет платформой мониторинга и аналитики, предусмотренной для разработчиков программного обеспечения и ИТ-отделов. Первый квартал этого года был для компании очень многообещающим, и она прогнозирует высокие результаты на весь 2022 год. В четвертом квартале прошлого года доход Datadog в годовом исчислении вырос на 83% или до 363 млн долларов. Этому в значительной степени способствовало расширение партнерства компании с Amazon Web Services.

По состоянию на конец марта этого года у Datahog было 2250 клиентов с годовым доходом более 100 000 долларов, что на 60% больше, чем годом ранее. Рыночная капитализация компании составляет 32 млрд долларов, а ожидаемая целевая цена акции — 169 долларов, что на 96,4% выше текущей цены.

• Zscaler Inc. (ZS.US) является провайдером облачных услуг информационной безопасности с темпом роста более 60%. Доход компании во втором квартале вырос почти на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то есть до 255,56 млн долларов, превысив ожидания почти на 14 млн долларов. К концу 2022 финансового года, который заканчивается 31 июля, компания прогнозирует доход в пределах 1,045–1,05 млрд долларов (против ожиданий в 1,01 млрд долларов), а также прибыль на акцию в диапазоне 0,54–0,56 доллара. Рыночная капитализация Zscaler составляет 21 млрд долларов, а ожидаемая целевая цена акции — 320 долларов, что на 124,9% выше текущей цены.

• Enphase Energy Inc. (ENPH.US) поставляет электрические системы компаниям, работающим в сфере солнечной энергетики. Это прибыльная компания с высокой рентабельностью и продуктами, превосходящими продукцию конкурентов. Например, она поставляет качественные микроинверторы для повышения безопасности и производительности систем солнечной энергии. Кроме того, домам предлагается комплексное решение от производства энергии до ее хранения и мониторинга в режиме реального времени.

Доход компании за первый квартал этого года вырос на 46% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, достигнув рекордных 441 млн долларов. Прибыль на акцию составила 0,79 долларов, превысив рыночные ожидания на 0,10 доллара.

Прогноз дохода на текущий квартал составляет 490–520 миллионов долларов. Рыночная капитализация Enphase составляет 20 млрд долларов, а ожидаемая целевая цена акции — 226 долларов, что на 24.9% выше текущей цены.

• ZoomInfo Technologies Inc. (ZI.US) является разработчиком аналитической платформы для маркетинговых предприятий. Вывод новых продуктов на рынок и расширение географии способствуют устойчивому росту дохода ZoomInfo. В феврале ZoomInfo запустила новую маркетинговую платформу MarketingOS для более эффективного привлечения клиентов. Кроме того, были завершены сделки по приобретению компаний Comparably и Dogpatch Advisors. Первая из них занимается брендингом работодателя, а вторая — прогнозированием сценариев продаж.

В первом квартале этого года доход компании вырос на 57,7% по сравнению с тем же кварталом прошлого года, то есть до 241,7 млн долларов. Рыночная капитализация компании составляет 17 млрд долларов, а ожидаемая целевая цена акции — 74 долларов, что на 138% выше текущей цены.

• Mongodb Inc. (MDB.US) является ведущей облачной платформой, занимающейся разработкой и поставкой баз данных общего назначения. Компания повышает свои конкурентные преимущества, развивая отношения с AWS и создавая приложения с использованием микросервисной архитектуры. Базы данных компании все чаще используются для совершения различных сложных транзакций, что расширяет потенциальный сегмент клиентов на рынке.

Доход MongoDB от подписки вырос в четвертном квартале на 58%, а общий доход увеличился по сравнению с тем же кварталом прошлого года на 55,8% до 266,5 млн долларов. Рыночная капитализация компании составляет 17 млрд долларов, а ожидаемая целевая цена акции — 466 долларов, что на 94% выше текущей цены.

• Bill.com Holdings Inc. (BILL.US) предлагает облачное программное обеспечение, которое упрощает и автоматизирует сложные финансовые транзакции для малого и среднего бизнеса. Компания продолжает демонстрировать уверенный рост, в третьем квартале 2022 финансового года доход превысил показатели того же квартала прошлого года на 179,4%. В конце того же квартала у компании было 146 600 клиентов и 55,1 млрд долларов за обработанные платежи.

В четвертом квартале ожидаемый доход Bill.com составит 182,3–183,3 млн долларов против ожиданий в 169 млн. Убыток на акцию также будет лучше прогнозируемых -0,15 долларов, оставаясь в диапазоне -0,13 до -0,14 долларов. Рыночная капитализация компании составляет 11 млрд долларов, а ожидаемая целевая цена акции — 241 доллар, что на 126,95% выше текущей цены.

• Maravai LifeSiences Inc. (MRVI.US) объединяет в своем портфеле лидирующие на рынке компании с соответствующими технологиями, разрабатывающие и производящие лекарства, новые вакцины и средства диагностики, поддерживая при этом различные медицинские исследования по всему миру. Ожидается дальнейший рост основного рынка компании – мировой рынок генной терапии в 2019 году оценивался в 3,8 миллиарда долларов, а к 2024 году, по прогнозам, достигнет 13 млрд долларов (CAGR, или среднегодовой темп роста 27,8%). Рыночная капитализация компании составляет 8 млрд долларов, а ожидаемая целевая цена акции — 44 доллара, что на 69.7% выше текущей цены.

• Avalara Inc. (AVLR.US) предлагает облачные решения, связанные с соблюдением налогового законодательства и автоматизацией финансовых операций по всему миру. Хотя годовой доход Avalara достиг почти 1 миллиарда долларов, компании до сих пор удается увеличивать эту цифру более чем на 30% в годовом исчислении. Это свидетельствует о большом размере ее рынка и новизне ее технологии.

Более чем 90 % базового дохода Avalara получает от подписки, и это обеспечивает компании очень стабильные поступления. Рыночная капитализация компании составляет 6 млрд долларов, а ожидаемая целевая цена акции — 124 доллара, что на 77% выше текущей цены.

• Shockwave Medical Inc. (SWAV.US) разрабатывает и поставляет технологии для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. В феврале прошлого года был выпущен новый коронарный продукт, который стал основным драйвером роста дохода компании.

Доход компании за первый квартал этого года вырос на фантастические 194% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, достигнув рекордных 93.6 млн долларов. В свете этого компания также пересмотрела свой годовой финансовый прогноз в сторону значительного повышения и ожидает, что доход в этом году составит 435–455 млн долларов, что почти в два раза выше уровня прошлого года. Рыночная капитализация компании составляет 5 млрд долларов, а ожидаемая целевая цена акции — 189 долларов, что на 16,6% выше текущей цены.

• Taskus Inc. (TASK.US) предлагает аутсорсинговые цифровые бизнес-услуги быстрорастущим технологическим компаниям для представления, защиты и развития их брендов. Taskus продолжает демонстрировать быстрый рост дохода, который увеличился с 34% во втором квартале 2020 года до 56,8% в первом квартале этого года.

В 2021 году коэффициент удержания, то есть процент клиентов, продолжающих пользоваться продуктом или услугой компании, составил в Taskus 141% (в среднем более 90% — это очень хороший результат). В то же время компания продолжает демонстрировать высокую рентабельность, со средней маржей EBIT 10,1% в течение последних одиннадцати кварталов. Рыночная капитализация компании составляет 2 млрд долларов, а ожидаемая целевая цена акции — 39 долларов, что на 132% выше текущей цены.

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