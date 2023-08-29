Digital Hub объединяет визионеров и предлагает увлекательные дискуссии о будущем технологий

Конференция Telia Digital Hub, проходящая уже в четвертый раз, в этом году станет важным местом встречи руководителей высшего звена, ИТ-директоров, специалистов по информационной безопасности, а также чиновников и специалистов в области технологий. На этот раз Telia Digital Hub посвящена устойчивому развитию бизнеса, ИТ-решений и технологий.

Telia Digital Hub, крупнейшая в Эстонии конференция по инновациям и технологиям, 9 ноября соберет в Таллинне известных визионеров из США, Западной Европы и Эстонии. Это масштабное технологическое мероприятие предложит увлекательные дискуссии и презентации по кибербезопасности, облачным технологиям, 5G, IoT и комплексным ИТ-решениям.

На Telia Digital Hub ожидается около тысячи гостей – руководителей и специалистов из частного и государственного секторов. Всех их объединяет желание почерпнуть новые идеи и вдохновение в применении технологий будущего, а также поделиться информацией и опытом. Конференция Telia Digital Hub, проходящая уже в четвертый раз, в этом году станет важным местом встречи руководителей высшего звена, ИТ-директоров, специалистов по информационной безопасности, а также чиновников и специалистов в области технологий. На этот раз Telia Digital Hub посвящена устойчивому развитию бизнеса, ИТ-решений и технологий.

Среди первых докладчиков – Сесилия Бонефельд-Даль, генеральный директор DIGITALEUROPE, ассоциации более 45 000 ИКТ-компаний, а также Эллисон Киркби, президент и директор Telia Company, которые расскажут на конференции о роли технологий в устойчивости общества и бизнеса. Будут обсуждаться следующие темы: следует ли и как регулировать развитие ИИ; какими будут конкурентные бизнес-модели ближайшего будущего; какие условия сегодняшняя экономическая среда и Европейский союз создают для развития технологий в краткосрочной перспективе; в чем польза для технологического сектора от повышения доли занятых в нем женщин?

Стать миллиардером, соблюдая принципы устойчивого бизнеса

Свою историю расскажет в «Котле культуры» Говард Бродский, соучредитель одной из крупнейших компаний США – CCA Global Partners, который сделал свои первые шаги в бизнесе в возрасте всего 8 лет и за годы своей деятельности построил концерн с оборотом в 12 миллиардов долларов. И достиг он этого, придерживаясь принципов кооперации и устойчивого бизнеса. Бродский очень активен в обществе, он продвигает по всему миру идею кооперативного бизнеса, лучшим примером которого в Эстонии является Coop. Бродский – член Зала славы глобального бизнеса США наряду с такими известными лидерами, как Майкл Делл и Говард Шульц из Starbucks.

В дополнение к выступлениям эстонских и зарубежных технологических визионеров, Digital Hub проводит увлекательные дискуссии в общей сложности на пяти площадках. Для разных целевых групп конференции создано пять дискуссионных площадок: клуб руководителей, клуб ИТ-руководителей, клуб ИТ-гуру, клуб государственного сектора и лаунж решений.

Дебаты частного и государственного секторов на боксерском ринге

В рамках одного из клубов создан настоящий боксерский ринг, где будут дискутировать представители государственного и частного секторов. Роль рефери и комментатора исполнит всеми любимый ведущий Йоханнес Тралла. Одна из тем боксерского ринга – кому должно достаться управление технологическими инновациями в Эстонии, частному сектору или государству. На ринг выйдут Аллан Аллмере, советник по ИТ-архитектуре и инфраструктуре Министерства экономики и коммуникаций, Отт Велсберг, руководитель отдела государственных данных того же министерства, и Атс Альбре, глава Nortal Eesti и президент Эстонского союза инфотехнологий и телекоммуникации (ITL).

Особенно горячим обещает быть обсуждение госзакупки технологий. Эти закупки часто подвергались критике со стороны ИТ-компаний, к которой присоединились и некоторые другие частные компании. За частный сектор в дискуссии выступит Марко Лемберг, руководитель рабочей группы по госзакупкам ИТК и автор документа о передовой практике проведения государственных закупок. К нему присоединится Мехис Сихварт, глава Wisercat и бывший высокопоставленный чиновник, в качестве представителя государства построивший несколько важных ИТ-решений, в том числе электронный Коммерческий регистр. Точку зрения государства представят вице-канцлер по дигитализации Луукас Ильвес (Министерство экономики и коммуникаций) и руководитель сферы технологий Эстонского государства Кристо Вахер.

Оставит ли ИИ нас без работы?

Выступления клуба высшего руководства также обещают быть интересными. Например, такая тема: какое влияние окажет ИИ на наш рынок труда? Технический комментатор Кристьян Порт рассуждает о том, как влияет быстрое развитие ИИ на устойчивость общества и какие решения мы не можем оставить на его усмотрение. Еще одна очень актуальная тема – как создать экономику замкнутого цикла и устойчивый бизнес? Свое мнение на этот счет высказывают руководитель группы Incap Отто Пукк, председатель правления Coop Eesti Keskühistu Райнер Рохтла и основатель KOOS.io Таави Котка. Сессию для руководителей высшего звена ведет Кристьян Кукк, руководитель подразделения бизнес-клиентов Telia Eesti.

Возможность поделиться опытом для ИТ-гуру

Презентации и дискуссии клубов ИТ-руководителей и ИТ-гуру будут более глубоко и конкретно рассматривать будущее отрасли. Например, руководитель по государственной кибербезопасности Министерства экономики и коммуникаций Лийза Паст поднимет такую тему: насколько близко можно подпустить искусственный интеллект к критической (государственной) инфраструктуре? Эти сессии проведут Андре Виссе, технический директор Telia Eesti, и архитектор ИТ-инфраструктуры Риво Нургес.

На этот раз будет и отдельный зал – лаунж для ознакомления с новостями крупнейших технологических партнеров Telia.

Telia в сотрудничестве с Министерством экономики и коммуникаций организует Digital Hub, чтобы продолжать вносить свой вклад в развитие общества и делать Эстонию лучшим местом для жизни и работы. В этом году спонсорские билеты конференции дают возможность поддержать два проекта, продвигающих устойчивые инновации и увеличение доли женщин в технологическом секторе.