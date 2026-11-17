Назад Петер Зашев: правительства оценивают по тому, как они отвечают на шоки Эстонские «единороги» дают стране международную известность и налоговые поступления, но создают сравнительно мало рабочих мест; они не могут заменить широкую конкурентоспособную промышленную базу, пишет профессор практики в Стокгольмской школы экономики в Риге Петер Зашев.

Три десятилетия Партия реформ просила эстонцев доверять ей прежде всего в одном: государство останется бережливым и предсказуемым, а бизнесу позволят расти. Нынешнее правительство под ее руководством повысило налоги во время спада, расширило перераспределение и обратилось к промышленной политике лишь после резкого падения производства. Главная проблема даже не в отдельных ошибках, а в отсутствии очевидных и ясно выраженных приоритетов: правительство пытается одновременно финансировать все, не объясняя, что должно обеспечить рост и за счет чего.

Цифры говорят сами за себя

Экономика Эстонии сокращалась и в 2023, и в 2024 году. Экономический обзор ОЭСР 2026 года фиксирует падение промышленного производства на 20% - оно оказалось крупнейшим по организации и вернуло отрасль на уровень 2014 года. Норма инвестиций упала с 30% ВВП в 2021 году до менее чем 24% в 2024-м, а производительность труда снизилась примерно с 89% от среднего по ЕС в 2021 году до 79% в 2025 году. Отчасти причины внешние: слабый спрос в Финляндии, Швеции и Германии и потеря дешевого российского сырья. Но правительства оценивают по тому, как они отвечают на шоки.

Ответом стало повышение налогов в тот момент, когда компании и без того испытывали трудности. В 2025 году ставки НСО, подоходного налога и налога на прибыль предприятий выросли на два процентных пункта, появился новый налог на автомобили, повысились акцизы. Торгово-промышленная палата предупреждала, что новый налог в период спада ударит по конкурентоспособности и окажется контрпродуктивным. МВФ отметил, что повышение налогов способствует тому, что инфляция остается выше 5%. Меэлис Атонен, один из основателей самой Партии реформ, заявил, что нынешние лидеры партии дрейфуют влево. Деловое сообщество, некогда естественный электорат партии, вправе спросить, на кого она работает теперь?

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