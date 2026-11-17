Эстонские «единороги» дают стране международную известность и налоговые поступления, но создают сравнительно мало рабочих мест; они не могут заменить широкую конкурентоспособную промышленную базу, пишет профессор практики в Стокгольмской школы экономики в Риге Петер Зашев.
- Петер Зашев.
- Foto: Личный архив
Три десятилетия Партия реформ просила эстонцев доверять ей прежде всего в одном: государство останется бережливым и предсказуемым, а бизнесу позволят расти. Нынешнее правительство под ее руководством повысило налоги во время спада, расширило перераспределение и обратилось к промышленной политике лишь после резкого падения производства. Главная проблема даже не в отдельных ошибках, а в отсутствии очевидных и ясно выраженных приоритетов: правительство пытается одновременно финансировать все, не объясняя, что должно обеспечить рост и за счет чего.
Цифры говорят сами за себя
Экономика Эстонии сокращалась и в 2023, и в 2024 году. Экономический обзор ОЭСР 2026 года фиксирует падение промышленного производства на 20% - оно оказалось крупнейшим по организации и вернуло отрасль на уровень 2014 года. Норма инвестиций упала с 30% ВВП в 2021 году до менее чем 24% в 2024-м, а производительность труда снизилась примерно с 89% от среднего по ЕС в 2021 году до 79% в 2025 году. Отчасти причины внешние: слабый спрос в Финляндии, Швеции и Германии и потеря дешевого российского сырья. Но правительства оценивают по тому, как они отвечают на шоки.
Ответом стало повышение налогов в тот момент, когда компании и без того испытывали трудности. В 2025 году ставки НСО, подоходного налога и налога на прибыль предприятий выросли на два процентных пункта, появился новый налог на автомобили, повысились акцизы. Торгово-промышленная палата предупреждала, что новый налог в период спада ударит по конкурентоспособности и окажется контрпродуктивным. МВФ отметил, что повышение налогов способствует тому, что инфляция остается выше 5%. Меэлис Атонен, один из основателей самой Партии реформ, заявил, что нынешние лидеры партии дрейфуют влево. Деловое сообщество, некогда естественный электорат партии, вправе спросить, на кого она работает теперь?
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Государство тем временем стало больше и щедрее. Совладелец LHV Райн Лыхмус точно заметил, что Эстония потеряла фокус: страна хочет быть одновременно зеленой, социальной и сильной в обороне, но почти не говорит о том, как обеспечить экономический рост. Публичный сектор не сокращается: около 138 600 работников в 2025 году против примерно 136 200 в конце 2023-го. Расходы на оборону абсолютно необходимы, однако система приоритетов, планирования и организации столь быстрого роста этих расходов заранее выстроена не была. МВФ характеризует бюджет как чрезмерно экспансионистский, прогнозирует дефицит в 4,5% ВВП и предупреждает о неустойчивой траектории долга; при этом потребление стимулируется, а инвестиции остаются слабыми.
Промышленная политика: слишком узкая и слишком запоздалая
Негативное влияние правительства на бизнес-среду системно. Высокие и нестабильные цены на энергию делают производство менее предсказуемым; новые налоги и акцизы повышают себестоимость и поддерживают инфляцию; регулирование банков после прежних скандалов стало оправданно строже, но при слабой конкуренции это означает дорогие корпоративные кредиты и особенно тяжелый доступ к капиталу для небольших компаний.
К этому добавляются растущая административная нагрузка, дефицит квалифицированных работников, непоследовательность решений и слабые стимулы к внедрению технологий. Новые и повышенные налоги обеспечили примерно половину инфляции в 4,8% в 2025 году, а Европейская комиссия прямо отмечает ухудшение конкурентоспособности. Вместо того чтобы сделать производство и инвестиции в небольшой экспортной экономике дешевле и проще, политика слишком часто делает их дороже.
Правительство укажет на совет по экономическому росту, стартапы, оборонный промпарк в Эрмисту и гранты на крупные инвестиции. Это полезные, но узкие меры: они опираются на гранты, концентрируются на отдельных секторах и не заменяют доступной энергии, капитала, навыков и массового внедрения технологий. Эстонские «единороги» дают стране международную известность и налоговые поступления, но создают сравнительно мало рабочих мест; они не могут заменить широкую конкурентоспособную промышленную базу. Добавленная стоимость на работника в обрабатывающей промышленности остается примерно вдвое ниже среднего по ЕС.
Что должно измениться?
Эстонии нужна не серия разрозненных повышений налогов, а предсказуемая политика роста: стабильная налоговая система, адресные пособия, контроль расходов и ясная последовательность приоритетов. Доступная энергия, конкурентное финансирование, навыки, технологии и экспортная промышленность должны быть не пунктами длинного списка, а основой экономической политики. Обещанный до выборов 2027 года «налоговый мир» полезен, но обещание остановиться — еще не стратегия. Пока правительство не объяснит, что для него важнее и как каждое крупное решение помогает инвестициям и производительности, деловая репутация Партии реформ будет оставаться воспоминанием, а не послужным списком.