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Nordea

31 октября 2023 в 9:36









Nordea, крупнейший банк Северной Европы – привлекательное место для карьеры на десятилетия

Nordea Eesti finantsjuht Aveli Siivelt ning management partner Jaanus Läti tõdevad, et kõige olulisem on töö- ja eraelu tasakaal ning seda Nordeas väga jälgitakse.

Скандинавская культура труда, основанная на поддержании человеческих отношений, привлекает людей со всего мира. Как поддержать энтузиазм всех сотрудников компании со штатом в 30 тысяч человек на протяжении всего рабочего дня? Что заставляет сотрудников посвятить одному работодателю десятилетия своего труда?

Авели Сийвельт, финансовый директор Nordea Eesti, и Яанус Ляти, партнер по менеджменту, утверждают, что главное здесь – это баланс между работой и личной жизнью, и в Nordea за этим очень следят. «Возможно, вся привлекательность заключается в хорошем балансе между работой и личной жизнью вместе с ощущением, что работа может быть приятной частью жизни, а не утомительной обязанностью», — делится Сийвельт преимуществами скандинавской культуры труда.

В то время как в странах Балтии предприятия только недавно начали уделять больше внимания благополучию своих сотрудников, в банке со скандинавскими корнями сотрудники давно в центре внимания компании. «Рабочая среда основана на поддержании человеческих отношений и, если судить по моему опыту, здесь очень заботятся о своих сотрудниках. И не только на словах, но и на деле», – говорит Ляти. Он добавил, что важную роль играет, безусловно, и постоянный вызов. «Изначально именно вызов, желание проявить себя привлекли меня в Nordea. Приятно, что эти вызовы меняются со временем: большой концерн и крупный банк всегда позволяют найти новые интересные занятия и задачи».

В Эстонии в Nordea работает более тысячи человек, но и Ляти, и Сийвельт подтверждают, что возможности карьерного роста в крупнейшем банке Северной Европы практически безграничны. «Nordea Eesti – очень сильный работодатель. Люди, которые здесь работают, занимаются практически всем, кроме прямого обслуживания клиентов, – рассказывает Ляти. – Когда в компании работает около 30 тысяч человек, возможностей для карьерного роста фактически столько же. И я бы сказал, что эта возможность сделать карьеру начинается ровно с того момента, когда вы, образно говоря, входите в банк».

Работодатель, к которому стремятся через границы

Ляти и Сийвельт оба имеют опыт работы в Nordea. Сийвельт начала свою карьеру в банке еще в 2012 году, и хотя жизнь на время разлучила ее с Nordea, она всегда чувствовала, что этот банк – подходящее для нее место. «Работая в другом банке, я была безмерно рада видеть со стороны успехи Nordea, и в глубине души я всегда знала, что проложу туда дорогу», — вспоминает Сийвельт.

В Эстонии в Nordea работают люди более пятидесяти национальностей. Одним из примеров их адаптации и поддержки здесь является, среди прочего, созданный здесь под руководством Сийвельт Finance hub. «Суть Finance hub в том, что он объединяет сотрудников, занимающих разные должности, при нашем матричном стиле управления. Их, так сказать, непосредственные начальники находятся в разных странах Северной Европы, а я поддерживаю сотрудников с эстонской стороны. Моя задача – помогать им здесь всеми возможными способами в любых местных вопросах». Сийвельт добавила, что для Nordea большое значение имеет многообразие коллектива. Здесь работают люди из разных стран мира и самых разных слоев общества. «Некоторым здесь нужно помочь с разрешением на работу или просто с адаптацией – «смягчить посадку» в нашем климате. С другой стороны, люди, которые, раньше долго работали в Эстонии, а теперь перешли в другие команды в разны подразделениях компании в Северной Европе, также нуждаются в нашей поддержке, чтобы адаптироваться к новым порядкам», – говорит Сийвельт.

Люди и культура труда важнее размера зарплаты

Ляти советует молодежи, которая хочет работать в финансовом секторе, подумать о том, в каком именно его сегменте, и соответствует ли выбранная компания их собственным ценностям. «Я бы посоветовал вам не слишком зацикливаться на названиях должностей. При желании и наличии воли вы можете очень быстро выстроить карьеру в том направлении, которое вам нравится. Рекомендую выбрать подходящую компанию и сначала подать заявку на не слишком привлекательную должность, тогда будет намного легче продвигаться в компании», – советует Латвия.

Ляти и Сильвейт точно так же рекомендуют при выборе работы в первую очередь познакомиться с компанией и, по возможности, с ее культурой труда. «Для меня выбор места работы означает комплексный пакет: это не только зарплата и должность. С учетом того, сколько времени мы проводим на работе, нам должны подходить и люди, и организация и культура труда», — говорит Сийвельт. «В юности я и сам был уверен, что важен только размер зарплаты, что ты устраиваешься на работу только ради достижений. Но чем дольше я работаю в Nordea, тем больше понимаю, насколько важен климат в компании. Должно быть, неслучайно люди работают у нас десятилетиями», – добавляет Ляти.

Работая в Швеции, Сийвельт познакомилась с человеком, который вышел на пенсию, проработав в Nordea 41 год. И он был далеко не единственным, кто посвятил компании десятилетия. «Этот пенсионер замечательно сформулировал, что его удерживали в Nordea возможность постоянно развиваться, разнообразие и то, что и сама компания постоянно меняется, — говорит Сийвельт. – Если подумать о том, как меняется со временем вся группа Nordea и какие возможности это открывает, то возможно, одними из ключевых слов для сильной компании можно назвать гибкость, заботу о сотрудниках и постоянное изменение. Это и побуждает людей оставаться с нами».