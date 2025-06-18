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  • KM
  • 18.06.25, 19:56

Подписка на облигации Summus Capital с доходностью 8% продолжится всего несколько дней

До послеобеденного времени 20 июня у частных инвесторов еще есть возможность принять участие в публичном размещении облигаций Summus Capital. Summus Capital – одна из наиболее быстро развивающихся компаний в сфере инвестиций в недвижимость в странах Балтии и Польше. Это одно из крупнейших облигационных размещений последних лет в Балтийском регионе и одновременно первый случай, когда облигации Summus доступны для подписки частным инвесторам в Эстонии, Латвии и Литве.
Подписка на облигации Summus Capital с доходностью 8% продолжится всего несколько дней
  • Foto: Summus Capital
Фиксированная годовая процентная ставка по предлагаемым облигациям составляет 8%, и проценты выплачиваются ежеквартально. Номинальная стоимость одной облигации – 1000 евро, срок погашения – 4 года. Общий объем выпуска составляет до 30 миллионов евро, выпуск основан на утвержденном Финансовой инспекцией проспекте.

Что такое Summus Capital?

Группа Summus Capital – это основанная в 2013 году эстонская инвестиционная компания в сфере недвижимости, одна из ведущих в своем секторе в Балтийском регионе, с 2024 года активно действующая и в Польше. Summus владеет 15 высококачественными коммерческими объектами в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. Общая сдаваемая в аренду площадь портфеля превышает 253 000 квадратных метров, а совокупная стоимость активов превышает 500 миллионов евро.
В диверсифицированный портфель Summus Capital входят торговая, офисная, логистическая и медицинская недвижимость. В Эстонии портфель включает, например, торговый центр De la Gardie в Старом городе Таллинна, медицинский центр Veerenni и торговый центр Auriga на Сааремаа. За пределами Эстонии среди наиболее известных объектов – торговый центр Riga Plaza в Риге и Nordika в Вильнюсе. В числе арендаторов – более 435 компаний, включая такие международные бренды, как KPMG, Synlab, Confido, Lindex, Rimi, Maxima, H&M, Apollo, Lux Med, Hewlett Packard и Bank Pekao.

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Tорговый центр Riga Plaza в Риге.
  • Tорговый центр Riga Plaza в Риге.
  • Foto: Summus Capital
Nordika в Вильнюсе.
  • Nordika в Вильнюсе.
  • Foto: Summus Capital
Компания получила кредитный рейтинг BB/стабильный от международного агентства. Сильные стороны рейтинга, подтвержденные аудированными результатами за 2024 год:
  • Высокий уровень заполняемости активов – 98%, что отражает стабильность и надежность доходов от аренды;
  • Надёжная капитализация – 34%, указывающая на высокую долю собственного капитала в структуре активов;
  • Высокий коэффициент покрытия долга – 1,3x, подтверждающий способность обслуживать обязательства;
  • Сильная прибыльность – операционная прибыль в 31,3 миллиона евро при доходе от продаж в 41,3 миллиона евро, что говорит об эффективной бизнес-модели и управлении;
  • Длительный средневзвешенный срок аренды – 5 лет, обеспечивающий предсказуемость денежных потоков и долгосрочную стабильность.

Чем Summus отличается от других?

Текущее размещение облигаций Summus Capital – важная веха на рынке инвестиций в недвижимость: впервые оно открыто и для частных инвесторов стран Балтии. До этого участие было доступно только профессиональным инвесторам, а теперь частные инвесторы могут получить доступ к диверсифицированному портфелю коммерческой недвижимости, основанному на стабильных денежных потоках и включающему известные объекты в сфере торговли, медицины и офисов.
«Эта эмиссия дает частным инвесторам возможность вложиться в эмитента облигаций с портфелем качественной и диверсифицированной недвижимости на полмиллиарда евро, который характеризуется высокой заполняемостью, устойчивой структурой капитала, стабильным денежным потоком и долгосрочными договорами аренды», - пояснил руководитель направления облигаций LHV Сильвер Калмус.
Бизнес-модель Summus Capitalоснована не на девелопменте недвижимости, а на владении активами, приносящими долгосрочный доход. Для инвесторов это означает стабильный и прогнозируемый доход, поддерживаемый высококачественными активами и консервативным управлением. Компания стабильно сохраняет рейтинг BB/ Stableи пользуется высоким доверием инвесторов. Например, в начале 2025 года Summusбыла признана обладателем второго места на рынке облигаций First Northза лучшие отношения с инвесторами.
Фокус компании – на долгосрочных арендных соглашениях, надежных арендаторах и расширении на растущие рынки. Summusне ограничивается странами Балтии: в конце 2024 года компания вышла на польский рынок, приобретя два престижных офисных здания для укрепления позиций в Центральной Европе.
«Наша бизнес-модель основана на диверсифицированном и стабильном портфеле недвижимости, который охватывает торговлю, офисы, логистику, а с 2021 года – еще и медицинскую недвижимость, – отметил член правления Ааво Коппель. – Привлеченный в рамках нового размещения капитал поможет нам продолжить стратегическое расширение и укрепить позиции ведущего инвестора в регионе».
Помимо прочной финансовой базы и четкой стратегии роста, Summus Capitalуделяет большое внимание устойчивому развитию. Энергопотребление зданий в портфеле сократилось на 14%, что позволило сэкономить Summusи арендаторам более 2,2 миллиона евро. В настоящий момент 88,5% портфеля сертифицированы, и работа по повышению экологической эффективности продолжается.

Как подписаться?

Подписаться на облигации можно через любой банк, имеющим счет Nasdaq CSD. Инструкции по подписке и условия выпуска представлены на сайте Summus: summus.ee/for-investors.

Подписка завершается в пятницу, 20 июня, в 15:30

Не упустите шанс присоединиться к компании, денежные потоки которой обеспечиваются долгосрочными договорами аренды, а управление которой отличается консервативной финансовой стратегией и четким видением международного расширения!

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