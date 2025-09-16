Деловые ведомости
  17.09.25, 11:39

От концепции к реальности: натрий-ионные батареи Freen обеспечивают более безопасное и независимое энергетическое будущее

В течение многих лет натрий-ионные батареи считались скорее перспективной теорией, чем практическим решением. Учёные и инженеры по всему миру верили в их потенциал, но массовое применение оставалось недостижимым. Теперь ситуация меняется.
От концепции к реальности: натрий-ионные батареи Freen обеспечивают более безопасное и независимое энергетическое будущее
  • Foto: Freen OÜ
В компании Freen мы заранее понимали: будущее энергетики потребует не только более чистых источников энергии, но и лучших способов её хранения — безопасных, масштабируемых и созданных из доступных материалов. Сегодня мы с гордостью представляем наши системы накопления энергии на основе натрий-ионных батарей, доступные для заказа в Эстонии и за её пределами. Эти батареи предлагают безопасную, надёжную и экологичную альтернативу традиционным системам на основе лития — без компромиссов в повседневной эксплуатации.

Почему именно натрий-ион?

Натрий-ионные батареи представляют новое поколение технологий хранения энергии. Хотя литий-ионные батареи долгое время доминировали на рынке благодаря высокой плотности энергии и проверенной эффективности, натрий-ионные технологии обеспечивают ряд особых преимуществ, особенно для стационарного использования в домах, малом бизнесе и гибридных возобновляемых системах.
Вот что отличает натрий-ионные решения:
  • Негорючие и термостабильные Натрий-ионные ячейки не используют реактивные металлы или горючие жидкие электролиты. Это делает их изначально более безопасными, особенно в условиях высоких температур или в объектах с повышенными требованиями к безопасности. Угроза теплового разгона, характерная для некоторых литиевых химий, здесь отсутствует.
  • Устойчивость к температуре Независимо от того, идёт ли речь о холодной северной зиме или жарком летнем солнце, натрий-ионные системы сохраняют стабильную работу в широком диапазоне температур. Это делает их особенно подходящими для разнообразных климатических условий Эстонии.
  • Устойчивость и доступность материалов Натрий — один из самых распространённых элементов на Земле, добывается из морской воды и доступен без геополитических рисков и экологических проблем, связанных с добычей лития или кобальта.
Разработанные и произведённые в Эстонии натрий-ионные батареи Freen сочетают надёжность, европейский контроль качества и быстрые поставки — с соблюдением стандартов ЕС и сокращением сроков доставки по всему континенту.
Хотя литий-ионные батареи продолжают оставаться лидерами во многих областях благодаря высокой плотности энергии, натрий-ионные технологии стремительно выходят на передовые позиции — не только в стационарных системах, но и в перспективе для электромобилей и портативной электроники, благодаря своей безопасности, стабильности стоимости и доступным материалам.

Что умеют батареи Freen?

Для понимания масштаба: 10 кВт·ч достаточно, чтобы покрыть ежедневное энергопотребление типового хорошо утеплённого дома, использующего энергоэффективную технику. Это освещение, холодильник, интернет, зарядка телефонов и даже вечерние развлечения — всё без подключения к сети.
Настоящая ценность раскрывается в сочетании с солнечными панелями. Большая часть энергии вырабатывается днём, примерно с 11:00 до 15:00, когда многие находятся на работе или в школе. Батарея сохраняет этот избыточный дневной ресурс, чтобы использовать его вечером, когда потребление выше всего. Вместо того чтобы отдавать лишнюю энергию в сеть за небольшую компенсацию, вы можете хранить её и использовать сами, повышая автономность и снижая счета.
Но важно помнить: натрий-ионные батареи Freen подходят не только для домов. Они также идеальны для офисов, мастерских, сельских спортивных залов, общественных зданий и даже солнечных или ветровых ферм. Нужны лишь немного крыши, совместимый инвертор и желание сократить затраты и выбросы — и батарея станет важным элементом вашей энергосистемы.

Модели батарей Freen: два варианта — одна цель

Компания Freen предлагает две модели натрий-ионных батарей для разных задач:
BSL (низковольтная модель)
– Ёмкость: 7,5 кВт·ч
– Номинальное напряжение: 48 В
– Подходит для жилых и малых объектов
– Возможность параллельного подключения для расширения до 45 кВт·ч
BSH (высоковольтная модель)
– Ёмкость: 10,08 кВт·ч на модуль
– Номинальное напряжение: 575 В (диапазон: 385–760 В)
– Совместима с трёхфазными гибридными инверторами
– Подходит для больших домов, малого бизнеса или микросетей
Обе системы созданы на основе безопасной и неприхотливой натрий-ионной химии, производятся на нашем сертифицированном заводе в Эстонии и соответствуют строгим европейским стандартам качества и безопасности.

Государственная поддержка

Для эстонских компаний и квартирных товариществ уже доступна финансовая поддержка, которая облегчает переход к умным энергетическим решениям.
Через Фонд поддержки безопасности бизнеса, администрируемый EAS (Enterprise Estonia), можно подать заявку на компенсацию:
до 50% допустимых расходов проекта
до 200 000 € для малых предприятий
до 500 000 € для средних предприятий
Поддержка распространяется на проекты по хранению солнечной или ветровой энергии, включая системы на основе натрий-ионных батарей, и направлена на повышение энергетической устойчивости, снижение зависимости от сети и укрепление безопасности поставок.
Программа финансируется в рамках плана восстановления NextGenerationEU и открыта до 31 марта 2026 года.

Созданы для реальной жизни и готовые к будущему

Наши натрий-ионные батареи — это не экспериментальные прототипы. Каждая модель рассчитана на долгий срок службы, низкие эксплуатационные затраты и безопасную работу, даже в самых требовательных условиях. Благодаря негорючей химии батареи Freen можно устанавливать как внутри помещений, так и снаружи — в жилых, коммерческих и общественных объектах. Отсутствие сложных систем охлаждения и токсичных материалов делает их более простыми в переработке и экологичными на всём жизненном цикле.
Для автономной работы вне сети, оптимизации пикового потребления или интеграции в гибридные возобновляемые системы натрий-ионные батареи Freen обеспечивают долговечность, простоту эксплуатации и надёжную безопасность — даже при экстремальных условиях и температурах.
Хотите узнать больше? Посетите сайт!
Или свяжитесь с нашей командой по адресу: [email protected].

О компании Freen

Freen OÜ — эстонская компания, специализирующаяся на проектировании и производстве малых ветротурбин и систем хранения энергии для децентрализованных энергетических решений. Штаб-квартира компании находится в Эстонии, а её решения способствуют долгосрочной энергетической независимости и практическому подходу к устойчивому развитию по всей Европе.
  • Foto: Freen OÜ

