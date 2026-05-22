  • OMX Baltic0,00%309,97
  • OMX Riga−0,07%894,38
  • OMX Tallinn−0,31%2 099,33
  • OMX Vilnius0,78%1 449,21
  • S&P 5000,3%7 467,86
  • DOW 300,54%50 555,53
  • Nasdaq 0,14%26 329,26
  • FTSE 1000,18%10 461,82
  • Nikkei 2252,68%63 339,07
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%83,04
Делов-то: 230 000 евро на конюшню, где работает фирма супруга вице-мэра Таллинна, дроны залетают как к себе домой

Жители оплатят: город предлагает выделить 230 000 евро на комплекс, где тренировки организует фирма супруга вице-мэра. Дроны в Эстонии: будет ли война? У художников украли 700 000 евро.
Руки прочь от лошадей! 21-й век на дворе! Впрочем, в студии мнения по этому вопросу, естественно, разделились
  • Foto: искусственный интеллект
Коням подлатают крышу за городские деньги Таллинна, дроны над Балтией парят уже каждый день, семьсот тысяч евро утекли со счетов Союза художников, а реформисты на скорую руку реформирую совет ERR. Обсуждаем темы недели в подкасте «Делов-то!». В студии главред ДВ Олеся Лагашина, журналисты Ярослав Тавгень и Алексей Шишкин.
Таллиннская горуправа предлагает выделить 230 000 евро на реновацию конноспортивного центра «Вескиметса». Тренировки там организует компания, принадлежащая супругу вице-мэра Рийны Солман. Конфликта интересов нет, уверяет она: решение принимал коллега-сопартиец, а сам пункт был записан в коалиционном договоре ещё до того, как Солман стала чиновницей. То есть влиять на договор она тогда еще могла — но это, разумеется, ничего не значит. Верим?
Дроны летят и летят. Третий день подряд воздушная тревога в Латвии. В Эстонии румынский истребитель сбил беспилотник между Пылтсамаа и Выртсъярвом. В Вильнюсе активировали протокол эвакуации высшего руководства. Европа настаивает: прилетело не от нас, это Россия вводит в заблуждение, а Украина уже принесла извинения странам Балтии. Нужно ли извиняться — и может ли Киев вообще что-то с этим сделать? Война совсем на пороге или “прилеты” это новая норма?

Преступники вывели со счетов Союза художников Эстонии в SEB и Swedbank около 700 000 евро. Майские зарплаты и стипендии ещё выплатят — а дальше, возможно, придётся продавать имущество. «Это эмоциональный и финансовый шок», — говорит глава организации. Кто реально виноват и что должно измениться, чтобы такое не повторялось?
Депутат Европарламента Яна Тоом рассказывает, что для борьбы с мошенниками планирует предпринять руководство ЕС. Сроки внедрения новых мер выглядят не оптимистично.
Некоторые члены комиссии по культуре Рийгикогу на прошлой неделе обнаружили сюрприз: к законопроекту о гендерном балансе в совете ERR председатель комиссии Лийна Керсна в ускоренном порядке добавила план по увеличению доли «экспертных» членов. По версии Урмаса Рейнсалу, реформисты таким образом расчищают путь для министра культуры Хейди Пурга на пост руководителя общественного вещателя. Сама Пурга это отрицает. Атака на институты или снова «неудачная коммуникация»?
