Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,00%309,97
  • OMX Riga−0,07%894,38
  • OMX Tallinn−0,31%2 099,33
  • OMX Vilnius0,78%1 449,21
  • S&P 5000,45%7 478,97
  • DOW 300,68%50 627,69
  • Nasdaq 0,28%26 366,1
  • FTSE 1000,12%10 455,51
  • Nikkei 2252,68%63 339,07
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%82,74
  • OMX Baltic0,00%309,97
  • OMX Riga−0,07%894,38
  • OMX Tallinn−0,31%2 099,33
  • OMX Vilnius0,78%1 449,21
  • S&P 5000,45%7 478,97
  • DOW 300,68%50 627,69
  • Nasdaq 0,28%26 366,1
  • FTSE 1000,12%10 455,51
  • Nikkei 2252,68%63 339,07
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%82,74

В Венгрии на предприятии, связанном с российским нефтепроводом, произошел взрыв

На нефтехимическом предприятии MOL в венгерском Тисауйвароше произошел взрыв, в результате которого погиб один человек, еще несколько получили тяжелые ранения. Об этом рано утром в пятницу сообщил Петер Мадьяр в Facebook.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: AFP/Scanpix
По его словам, на место происшествия направились председатель правления и генеральный директор MOL Жолт Хернади, а также министр энергетики Иштван Капитань, передает Budapest Business Journal.
Местное издание Tiszaújvárosi Krónika сообщило в Facebook, что, по имеющейся информации, на нефтехимическом заводе MOL взорвалась линия пиролизного бензина. В службе по предотвращению стихийных бедствий заявили, что угрозы для местных жителей нет.
Представитель местной службы по предотвращению стихийных бедствий Давид Дойчак сообщил государственному агентству MTI, что пожар на предприятии тушат, а на место направлена мобильная лаборатория.

Статья продолжается после рекламы

В MOL сообщили MTI, что взрыв произошел во время перезапуска установки Olefin-1. Пожарным удалось локализовать возгорание.
Компания подтвердила, что в результате взрыва погиб один человек, еще несколько человек получили тяжелые ранения. Обстоятельства аварии выясняют специалисты.
MOL остается одной из европейских компаний, чья переработка нефти наиболее тесно связана с российским сырьем. Венгрия, как и Словакия, после введения санкций ЕС сохранила исключение для поставок российской нефти по южной ветке трубопровода «Дружба»
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Заправочная станция в американском штате Иллинойс. Война в Иране и дорожающее топливо увеличили инфляцию в США до максимума за три года.
  • 18.05.26, 10:48
Цена на нефть выросла после атаки на атомную станцию в ОАЭ
Цены на нефть взлетели из-за конфликта в Иране.
  • 06.05.26, 16:37
«Это может быть заявкой для постепенного распада ОПЕК». Стоит ли ожидать устойчивого падения цен на нефть?
За последнюю неделю стоимость нефти резко выросла, и, по оценке аналитиков, рост цен продолжится, поскольку значительная часть мировой добычи нефти по-прежнему не может проходить через Ормузский пролив. Фото иллюстративное.
  • 28.04.26, 12:22
Цена на нефть вновь поднялась выше 110 долларов
Инвесторы стали осторожнее после обострения напряженности между США и Ираном в выходные, цена на нефть выросла, а фьючерсы на акции снижаются.
  • 20.04.26, 10:45
Нефть растет из-за напряженности вокруг Ирана, фьючерсы на акции снижаются
Алвиан Хинтс
  • KM
  • 18.05.26, 10:12
Алвиан Хинтс: программа предприимчивого управления формирует мышление руководителя и дает для этого правильные механизмы действий

Самые читаемые

1
Новости
  • 20.05.26, 13:27
При строительстве Rail Baltic пропадут сотни тысяч тонн полезного ископаемого. «Это расточительство»
2
Новости
  • 20.05.26, 15:54
Гросс выставил на продажу Lamborghini и рассказал о судьбе высотки в Раквере
3
Новости
  • 20.05.26, 18:07
Новый президент Союза инженеров Эстонии: «Дефицит инженеров уже не решишь одной лишь популяризацией профессии»
Новым президентом впервые в истории была избрана женщина
4
Интервью
  • 21.05.26, 06:00
Ванильный борщ и пиво со вкусом «Павловой»: семейная панк-пивоварня в Копли расширяется без кредитов и инвесторов
5
Новости
  • 21.05.26, 17:43
Международный продавец костюмов сворачивает бизнес в Эстонии
6
Новости
  • 20.05.26, 06:00
Разработчик потенциального лекарства для каждого десятого человека в мире переехал из США в Нарва-Йыэсуу

Последние новости

Биржа
  • 22.05.26, 17:25
Советы знатоков: так крупный капитал реагирует на кризис и дорогие акции
Новости
  • 22.05.26, 17:00
Глава Balbiino уходит с должности спустя 15 лет. «Возьму длительный отпуск»
  • KM
Content Marketing
  • 22.05.26, 15:57
Лавандовая ферма ожидает начала лета, гостей и новых хозяев
Mнения
  • 22.05.26, 15:35
Делов-то: 230 000 евро на конюшню, где работает фирма супруга вице-мэра Таллинна, дроны залетают как к себе домой
Новости
  • 22.05.26, 13:15
Прибыль металлообрабатывающей компании резко выросла, но глава фирмы не рад: «Люди устают»
Новости
  • 22.05.26, 13:05
Маргус Линнамяэ вместе с бизнес-партнерами покупает медиаагентство
Новости
  • 22.05.26, 12:06
В Венгрии на предприятии, связанном с российским нефтепроводом, произошел взрыв
Биржа
  • 22.05.26, 11:06
Акции Walmart резко упали после публикации прогноза

Сейчас в фокусе

«В марте 2023 года пивной мир был потрясен, когда 35-летний уроженец Шотландии Крис Пилкингтон, отвечавший за пивоварение Põhjala почти с момента основания компании, объявил об уходе», — так писало финское издание AVEC о Пилкингтоне в момент смены карьерного курса. Ставка на собственную пивоварню совместную с супругой Кристиной оказалась успешной.
Интервью
  • 21.05.26, 06:00
Ванильный борщ и пиво со вкусом «Павловой»: семейная панк-пивоварня в Копли расширяется без кредитов и инвесторов
Олег Гросс и Lamborghini Revuelto.
Новости
  • 20.05.26, 15:54
Гросс выставил на продажу Lamborghini и рассказал о судьбе высотки в Раквере
«Когда мы покупали компанию, мы исходили из того, что строительный рынок Финляндии восстановится, – вспоминал Хелениус 2022 год. – Все это время компания была убыточной».
Новости
  • 21.05.26, 15:39
Обанкротилась компания, поглотившая миллионы Йоакима Хелениуса
Основатель и исполнительный директор Suitsupply Фокке де Йонг на открытии магазина в квартале Ротерманни в 2017 году.
Новости
  • 21.05.26, 17:43
Международный продавец костюмов сворачивает бизнес в Эстонии
По оценке председателя правления Союза торфодобывающих предприятий Эстонии Юри Тийдерманна, трассу Rail Baltic строят варварски.
Новости
  • 20.05.26, 13:27
При строительстве Rail Baltic пропадут сотни тысяч тонн полезного ископаемого. «Это расточительство»
Сделки, связанные с производством биометана в Кунда, привлекли внимание и прокуратуры, однако уголовное дело было прекращено в связи с истечением срока давности.
Новости
  • 21.05.26, 08:19
Битва за миллионы в газовом бизнесе: несмотря на нарушения, суд отклонил требование
Недавно избранная президентом Союза инженеров Эстонии Кати-Лийс Пыллувеэр в прошлом году получила звание инженера года.
Новости
  • 20.05.26, 18:07
Новый президент Союза инженеров Эстонии: «Дефицит инженеров уже не решишь одной лишь популяризацией профессии»
Новым президентом впервые в истории была избрана женщина
«Мы должны учитывать, что распознать киберугрозу становится все сложнее, ведь ИИ позволяет максимально реалистично имитировать системы защиты от мошенничества», — объясняет руководитель отдела ИТ Ахти Паю.
  • KM
Content Marketing
  • 11.05.26, 15:54
Ахти Паю: распознавание мошенничества зависит от осведомленности сотрудников, которой нужно заниматься систематически

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026