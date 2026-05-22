22.05.26, 12:06 В Венгрии на предприятии, связанном с российским нефтепроводом, произошел взрыв На нефтехимическом предприятии MOL в венгерском Тисауйвароше произошел взрыв, в результате которого погиб один человек, еще несколько получили тяжелые ранения. Об этом рано утром в пятницу сообщил Петер Мадьяр в Facebook.

Иллюстративное фото.

Foto: AFP/Scanpix

По его словам, на место происшествия направились председатель правления и генеральный директор MOL Жолт Хернади, а также министр энергетики Иштван Капитань, передает Budapest Business Journal.

Местное издание Tiszaújvárosi Krónika сообщило в Facebook, что, по имеющейся информации, на нефтехимическом заводе MOL взорвалась линия пиролизного бензина. В службе по предотвращению стихийных бедствий заявили, что угрозы для местных жителей нет.

Представитель местной службы по предотвращению стихийных бедствий Давид Дойчак сообщил государственному агентству MTI, что пожар на предприятии тушат, а на место направлена мобильная лаборатория.

В MOL сообщили MTI, что взрыв произошел во время перезапуска установки Olefin-1. Пожарным удалось локализовать возгорание.

Компания подтвердила, что в результате взрыва погиб один человек, еще несколько человек получили тяжелые ранения. Обстоятельства аварии выясняют специалисты.

MOL остается одной из европейских компаний, чья переработка нефти наиболее тесно связана с российским сырьем. Венгрия, как и Словакия, после введения санкций ЕС сохранила исключение для поставок российской нефти по южной ветке трубопровода «Дружба»