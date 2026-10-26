Начинается сезон зимних шин: как подготовиться до первого гололеда
Sügisene rehvivahetus tasub korraldada enne, kui hommikused teed jäätuvad. Kui sobivad talverehvid on õigel ajal all, saab vajalikud sõidud teha ilma viimasel hetkel vahetusaega otsimata. Rehvid24s saab talveks valmistumise siduda ühe teeninduskäiguga: valida autole sobiva rehvikomplekti, lasta selle paigaldada ning anda suvised rehvid vajadusel hoiule.
При длительной езде на шипованных шинах по теплому и сухому асфальту шипы изнашиваются, поэтому время стоит планировать разумно. Заранее согласованный визит в сервис позволяет выбрать подходящее время и при необходимости организовать заказ новых шин. Если при проверке имеющегося комплекта обнаружится проблема, будет время ее решить.
Foto: Tirestar
Осеннюю смену шин стоит провести до того, как дороги по утрам покроются льдом. Если подходящие зимние шины установлены вовремя, необходимые поездки можно совершать, не разыскивая в последний момент время для замены. В Rehvid24 подготовку к зиме можно совместить с одним визитом в сервис: выбрать подходящий для автомобиля комплект шин, установить его и при необходимости оставить летние шины на хранение.
Ettevalmistus algab olemasolevate rehvide ülevaatamisest ja oma sõiduharjumuste läbimõtlemisest. Kas senine komplekt peab veel ühe hooaja vastu? Kas sõidad peamiselt linnas või tuleb iga päev läbida ka kõrvalteid? Vastused aitavad valida nii õige vahetusaja kui ka sobiva rehvimudeli.
Подготовка начинается с осмотра имеющихся шин и анализа собственных привычек вождения. Выдержит ли нынешний комплект еще один сезон? Ездите ли вы преимущественно по городу или вам каждый день приходится преодолевать также второстепенные дороги? Ответы помогут выбрать как правильное время для замены, так и подходящую модель шин.
Ära oota esimese lume ega detsembrini
Не жди первого снега или декабря
Eestis on talverehvid sõiduautodel kohustuslikud alates 1. detsembrist. Naastrehvide tavapärane lubatud kasutusaeg kestab 15. oktoobrist 31. märtsini. Talviste tee- ja ilmastikuolude korral võib neid erandina kasutada 1. oktoobrist 30. aprillini. Transpordiamet soovitab rehvid vahetada enne esimeste miinuskraadide saabumist.
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В Эстонии зимние шины для легковых автомобилей обязательны с 1 декабря. Обычный разрешенный период использования шипованных шин длится с 15 октября по 31 марта. При зимних дорожных и погодных условиях в порядке исключения их можно использовать с 1 октября по 30 апреля. Транспортный департамент рекомендует сменить шины до наступления первых минусовых температур.
Vahetusaja valimisel arvesta sellega, millal ja kus sa tegelikult sõidad. Varahommikul tööle mineja võib kohata teistsuguseid olusid kui keskpäeval linnas liikleja. Samuti tasub varem tegutseda neil, kelle teekond kulgeb kõrvalteedel või kes sõidavad sageli hilisõhtul. Päevane soe ilm ei anna järgmise hommiku teeolude kohta piisavat kindlust.
Выбирая время для замены, учитывайте, когда и где вы в действительности ездите. Тот, кто отправляется на работу ранним утром, может столкнуться с иными условиями, чем передвигающийся по городу в полдень. Раньше стоит принять меры и тем, чей маршрут проходит по второстепенным дорогам или кто часто ездит поздним вечером. Теплая погода днем не дает достаточной уверенности в дорожных условиях следующего утра.
Jälgi ilmaprognoosi ning broneeri rehvivahetus enne, kui libedus hakkab igapäevaseid sõite mõjutama. Aegsasti kokku lepitud teeninduskäik jätab võimaluse valida sobiv kellaaeg ja korraldada vajadusel uute rehvide tellimine. Kui olemasoleva komplekti kontrollimisel ilmneb probleem, on aega seda lahendada.
Следите за прогнозом погоды и запишитесь на замену шин до того, как гололедица начнет влиять на ежедневные поездки. Заранее согласованный визит в сервис позволит выбрать подходящее время и при необходимости организовать заказ новых шин. Если при проверке имеющегося комплекта обнаружится проблема, будет время ее решить.
Varakult tegutsemine tähendab eelkõige ettevalmistust ja oludega arvestamist. Paigalduse hetk vali prognoosi ning oma sõiduvajaduse järgi. Naastrehvidega pikalt soojal ja kuival asfaldil sõites kuluvad naastud, mistõttu tasub ajastust mõistlikult planeerida.
Заблаговременные действия прежде всего означают подготовку и учет условий. Время установки следует выбирать с учетом прогноза и собственных потребностей в поездках. При длительной езде на шипованных шинах по теплому и сухому асфальту шипы изнашиваются, поэтому время стоит планировать разумно.
Foto: Tirestar
Kontrolli mustrit, naastusid ja rehvi vanust
Проверьте протектор, шипы и возраст шины.
Hoiukohast välja võetud rehvide puhul alusta mustrisügavuse mõõtmisest. Kontrolli kõiki nelja rehvi mitmest kohast, sealhulgas sise- ja välisserva lähedalt. Eestis on talverehvi minimaalne lubatud mustrisügavus kolm millimeetrit. Hooaja alguses peab aga arvestama ka eesootava kulumisega. Kui muster on jõudnud umbes nelja millimeetrini, tasub kaaluda uut komplekti.
Начните с измерения глубины протектора шин, снятых с хранения. Проверьте все четыре шины в нескольких местах, в том числе возле внутреннего и внешнего края. В Эстонии минимально допустимая глубина протектора зимних шин составляет три миллиметра. Однако в начале сезона следует учитывать и предстоящий износ. Если глубина протектора достигла примерно четырех миллиметров, стоит задуматься о новом комплекте.
Naastrehvil vaata üle naastude hulk ja seisukord. Sügav muster koos tugevalt kulunud või paljudest kohtadest puuduvate naastudega ei anna rehvi jäähaardest täielikku pilti. Kontrolli ka külgseinu: praod, lõiked ja muhud vajavad spetsialisti hinnangut. Kui märkad kahjustust, anna sellest teenindusele teada juba enne paigaldamist.
На шипованной шине проверьте количество и состояние шипов. Глубокий протектор при сильно изношенных или отсутствующих во многих местах шипах не дает полного представления о сцеплении шины со льдом. Проверьте также боковины: трещины, порезы и вздутия требуют оценки специалиста. Если вы заметили повреждение, сообщите об этом сервисной службе еще до установки.
Ebaühtlane kulumine võib viidata valele rehvirõhule, tasakaalustusprobleemile või vajadusele kontrollida sillaseadistust. Uue rehvikomplekti paigaldamisel tasub uurida ka kulumise põhjust. Vastasel juhul võib sama probleem mõjutada uusi rehve.
Неравномерный износ может указывать на неправильное давление в шинах, проблему с балансировкой или необходимость проверить регулировку углов установки колес. При установке нового комплекта шин стоит также выяснить причину износа. В противном случае та же проблема может затронуть новые шины.
Vanuse kontrollimiseks otsi rehvi küljelt DOT-märgistuse kuupäevakoodi. Selle neli viimast numbrit näitavad tootmisnädalat ja -aastat. Vanus üksi ei otsusta kasutuskõlblikkust, kuid mitu hooaega kasutatud rehvi puhul tuleb hinnata ka kahjustusi ja vananemise märke. Alles olev muster ei välista rehvi väljavahetamise vajadust.
Чтобы проверить возраст, найдите на боковине шины код даты в маркировке DOT. Его последние четыре цифры обозначают неделю и год изготовления. Сам по себе возраст не определяет пригодность к эксплуатации, однако у шины, использовавшейся несколько сезонов, необходимо также оценить повреждения и признаки старения. Сохранившийся протектор не исключает необходимости замены шины.
Mõtle oma tavapärasele talvisele teekonnale
Подумайте о своем привычном зимнем маршруте
Rehvivalikut tehes kirjelda esmalt oma sõiduharjumusi. Kui teekonnal tuleb sageli ette jäiseid kõrvalteid, tasub kaaluda naastrehve. Peamiselt hooldatud linnatänavatel liikudes võib sobida põhjamaine lamellrehv. Otsust mõjutavad ka sõidumüra eelistused ja see, kui suure osa talvisest läbisõidust teed märjal asfaldil.
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При выборе шин прежде всего оцените свои привычки вождения. Если на маршруте часто встречаются обледенелые второстепенные дороги, стоит рассмотреть шипованные шины. При преимущественном движении по обслуживаемым городским улицам могут подойти северные нешипованные шины. На решение также влияют предпочтения в отношении шума при движении и то, какую часть зимнего пробега вы совершаете по мокрому асфальту.
Arvesta ka harvemate sõitudega. Argipäeviti linnas kasutatav auto võib nädalavahetusel viia pere maale, kus teekond ja teeolud erinevad harjumuspärasest. Kui sellised sõidud kuuluvad sinu talveplaanidesse, räägi neist nõustajale. Mõtle läbi ka see, kas saad keerulise ilmaga sõidu edasi lükata või pead liikuma igal juhul. Need asjaolud aitavad oma ootusi rehvile täpsemalt sõnastada.
Учитывайте и более редкие поездки. Автомобиль, которым в будни пользуются в городе, на выходных может отвезти семью за город, где маршрут и дорожные условия отличаются от привычных. Если такие поездки входят в ваши зимние планы, расскажите о них консультанту. Также подумайте, можете ли вы отложить поездку в сложных погодных условиях или вам необходимо ехать в любом случае. Эти обстоятельства помогут точнее сформулировать ваши ожидания от шин.
Lamellrehvil peab talviseks kasutamiseks olema kolme mäetipu ja lumehelbe ehk 3PMSF-tähis. Transpordiamet soovitab valida lamellrehvi, millel on lisaks jäähaarduvuse tähis. See aitab leida põhjamaisesse kliimasse mõeldud mudeli, mis on läbinud ka jäähaarduvuse katsed.
Для зимней эксплуатации нешипованная шина должна иметь маркировку в виде трех горных вершин и снежинки, то есть 3PMSF. Департамент транспорта рекомендует выбирать нешипованные шины, которые также имеют обозначение сцепления со льдом. Это помогает найти модель, предназначенную для северного климата и прошедшую испытания на сцепление со льдом.
Enne tellimist kontrolli autotootja lubatud rehvimõõtu ning koormus- ja kiirusindeksit. Ainult mõõdu sarnasuse või tuttava mudelinime järgi otsustamine võib viia sobimatu valikuni. Kui kasutad talvel teistsuguseid velgi kui suvel, täpsusta ka nende sobivus.
Перед заказом проверьте разрешенные автопроизводителем размер шин, а также индексы нагрузки и скорости. Выбор только по сходству размера или знакомому названию модели может привести к покупке неподходящего варианта. Если зимой вы используете другие диски, чем летом, уточните также их совместимость.
Eelista ühtlast neljast sobivast rehvist koosnevat komplekti. Kui vahetamist vajab ainult osa rehvidest, aruta spetsialistiga uute ja alles jäävate rehvide sobivust. Eriti oluline on järgida autotootja juhiseid nelikveolise sõiduki puhul, sest rehvide veereümbermõõdu erinevused võivad koormata jõuülekannet. Pelgalt sarnane välimus ei kinnita, et rehvid sobivad koos kasutamiseks.
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Предпочтение следует отдавать комплекту из четырех одинаковых подходящих шин. Если замене подлежит лишь часть шин, обсудите со специалистом совместимость новых и остающихся шин. Особенно важно следовать инструкциям автопроизводителя в случае полноприводного автомобиля, поскольку различия в окружности качения шин могут создавать нагрузку на трансмиссию. Одного лишь сходства внешнего вида недостаточно, чтобы подтвердить пригодность шин для совместного использования.
Rehvid24 nõustajaga rääkides tasub öelda, millise autoga sõidad ja millised on sinu tavapärased marsruudid. Maini ka seda, kui eelmine komplekt oli sinu jaoks liiga mürarikas või auto käitumine mõnes olukorras ebakindel. Nii saab mudelite valikul keskenduda omadustele, mis sinu sõitudes kõige rohkem loevad.
Разговаривая с консультантом Rehvid24, стоит сообщить, на каком автомобиле вы ездите и каковы ваши обычные маршруты. Также упомяните, если предыдущий комплект был для вас слишком шумным или поведение автомобиля в каких-либо ситуациях казалось неуверенным. Это позволит при выборе моделей сосредоточиться на характеристиках, которые наиболее важны в ваших поездках.
Hankook Winter i*Pike RS2 W429: naastrehv põhjamaise talve jaoks
Hankook Winter i*Pike RS2 W429: шипованная шина для северной зимы
Hankook Winter i*Pike RS2 W429 on sõiduautodele mõeldud talverehv, mille arendamisel on lähtutud põhjamaistest lume- ja jääoludest. Naastatud versioon väärib tähelepanu juhilt, kes puutub talvel sageli kokku jäiste teelõikudega ning soovib oma sõitudeks põhjamaise suunitlusega rehvi.
Hankook Winter i*Pike RS2 W429 – зимняя шина для легковых автомобилей, разработанная с учетом северных снежных и ледовых условий. Шипованная версия заслуживает внимания водителя, который зимой часто сталкивается с обледенелыми участками дорог и хочет использовать для поездок шины северной направленности.
Mudeli üks tehnilisi eripärasid on naastulahendus. Hankook kirjeldab naastu all olevat tühimikku, mille eesmärk on leevendada teepinnalt tulevat lööki. Tootja seob selle konstruktsiooni võimalusega kasutada rohkem naaste. Haardumise hindamisel tuleb siiski vaadata rehvi tervikuna: naastude arv üksi ei kirjelda pidurdamist ega juhitavust.
Mudeli üheks tehniliseks eriparaks on шиповая конструкция. Hankook описывает пустоту под шипом, предназначенную для смягчения удара, идущего от дорожного покрытия. Производитель связывает эту конструкцию с возможностью использовать больше шипов. Однако при оценке сцепления следует рассматривать шину в целом: одно лишь количество шипов не характеризует торможение или управляемость.
Foto: Tirestar
Foto: Tirestar
W429-l on M+S- ja kolme mäetipu ning lumehelbe ehk 3PMSF-märgistus. Hankook toob mudeli kasutusvaldkondadena välja lume ja jää. Need omadused annavad selge lähtekoha juhile, kes otsib talvist rehvikomplekti, kuid lõplikul valikul tuleb arvestada ka auto nõudeid ja tavapäraseid teeolusid.
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W429 имеет маркировку M+S, а также обозначение в виде трех горных вершин и снежинки – 3PMSF. Hankook указывает снег и лед как условия эксплуатации этой модели. Эти характеристики дают четкий ориентир водителю, который ищет комплект зимних шин, однако при окончательном выборе необходимо учитывать также требования автомобиля и обычные дорожные условия.
Kui kaalud Hankook W429 komplekti, küsi Rehvid24st oma autole sobivat mõõtu ning täpsusta koormus- ja kiirusindeks. Kontrolli ka seda, et tellid soovitud naastatud versiooni. Sobiva rehvikomplekti valimise saab ühendada paigalduse planeerimisega, et auto oleks talviste olude saabudes valmis.
Если вы рассматриваете комплект Hankook W429, уточните в Rehvid24 подходящий для вашего автомобиля размер, а также индекс нагрузки и скорости. Также проверьте, что заказываете нужную шипованную версию. Выбор подходящего комплекта шин можно совместить с планированием установки, чтобы автомобиль был готов к наступлению зимних условий.
Korralda ost, paigaldus ja hoiustamine koos
Организуйте покупку, установку и хранение вместе
Rehvid24 veebipoes on rehve sõiduautodele, maasturitele ja kaubikutele. Tallinna rehvikeskuses aadressil Mäealuse 10 pakutakse rehvivahetust ja tasakaalustust ning vahetusaja saab broneerida veebis. Nii saad teeninduskäigu oma päevakavaga sobitada juba enne, kui teeolud rehvide vahetamist nõuavad.
В интернет-магазине Rehvid24 представлены шины для легковых автомобилей, внедорожников и микроавтобусов. В шинном центре в Таллинне по адресу Mäealuse 10 предлагаются замена и балансировка шин, а время для замены можно забронировать онлайн. Так вы сможете согласовать визит в сервис со своим расписанием еще до того, как дорожные условия потребуют замены шин.
Broneerides täpsusta, kas vajad rehvide paigaldamist velgedele või juba komplekteeritud rataste vahetust. Kui tellid uued rehvid, lepi kokku ka nende kättesaamine ja paigaldus. Senise komplekti ebaühtlase kulumise või sõiduaegse vibratsiooni korral räägi sellest teenindusele ette. Rehvid24 pakub ka veermiku kontrolli ja velgede sirgendamist.
При бронировании уточните, нужна ли вам установка шин на диски или замена уже собранных колес. Если вы заказываете новые шины, договоритесь также об их получении и установке. В случае неравномерного износа имеющегося комплекта или вибрации во время движения заранее сообщите об этом сервису. Rehvid24 также предлагает проверку ходовой части и выпрямление дисков.
Suvise komplekti saab anda Rehvid24 rehvihotelli. See on praktiline võimalus, kui kodus puudub sobiv hoiukoht või rehvide transportimine on tülikas. Hoiustamine tasub kokku leppida koos vahetusajaga, et teeninduskäiguks oleks selge, mida kaasa võtta ja kuhu suvine komplekt jääb.
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Летний комплект можно сдать в шинный отель Rehvid24. Это практичный вариант, если дома нет подходящего места для хранения или перевозка шин сопряжена с неудобствами. Хранение стоит согласовать одновременно с записью на замену, чтобы перед визитом в сервис было понятно, что взять с собой и где останется летний комплект.
Kodus hoiustades vali rehvidele kuiv, jahe ja valguse eest kaitstud koht. Vaata eemaldatud komplekt üle juba sügisel, et võimalikud kahjustused ei tuleks üllatusena järgmise hooaja alguses. Kui märkad ebaühtlast kulumist, küsi selle põhjust kohe teenindusest. Nii saad vajadusel planeerida auto kontrolli ning otsustada rahulikult, kas suvine komplekt sobib järgmiseks hooajaks.
При хранении дома выберите для шин сухое, прохладное и защищенное от света место. Уже осенью осмотрите снятый комплект, чтобы возможные повреждения не стали неожиданностью в начале следующего сезона. Если заметите неравномерный износ, сразу уточните его причину в сервисе. Так при необходимости вы сможете запланировать проверку автомобиля и спокойно решить, подходит ли летний комплект для следующего сезона.
Pärast vahetust hoia rehvidel silm peal
После замены следите за шинами.
Paigalduse järel kontrolli rehvirõhku külmadel rehvidel ja järgi autotootja soovitust. Arvesta ka auto koormusega. Temperatuuri langedes langeb rehvirõhk, mistõttu tasub seda talve jooksul regulaarselt mõõta ning kontrollida ka enne pikemat sõitu.
После установки проверьте давление в холодных шинах и следуйте рекомендациям производителя автомобиля. Учитывайте также нагрузку на автомобиль. При понижении температуры давление в шинах падает, поэтому в течение зимы его стоит регулярно измерять, а также проверять перед дальней поездкой.
Kui pärast vahetust tekib vibratsioon, auto kisub kõrvale või mõni rehv kaotab rõhku, lase põhjust uurida. Uued rehvid ei kõrvalda automaatselt velje või veermiku probleeme.
Если после замены появляется вибрация, автомобиль тянет в сторону или какая-либо шина теряет давление, выясните причину. Новые шины не устраняют автоматически проблемы с колесным диском или ходовой частью.
Hoia libedal teel piisavat pikivahet, vali oludele vastav kiirus ning järgi uue rehvikomplekti kasutamisel tootja juhiseid. Talveks valmistumisega saad alustada juba täna: vaata senised rehvid üle, vajadusel küsi Rehvid24st nõu ja broneeri vahetus aegsasti. Nii on sobivad talverehvid all enne esimest libedat hommikut.
Соблюдайте достаточную дистанцию на скользкой дороге, выбирайте скорость в соответствии с условиями и при использовании нового комплекта шин следуйте инструкциям производителя. Подготовку к зиме можно начать уже сегодня: проверьте имеющиеся шины, при необходимости обратитесь за советом в Rehvid24 и заранее запишитесь на замену. Так подходящие зимние шины будут установлены еще до первого скользкого утра.
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