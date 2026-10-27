Министерство обороны выделит 18 компаниям 3 млн евро

Еврокомиссия предварительно одобрила выделение Эстонии почти 32 млн евро на развитие системы обнаружения дронов и воздушного наблюдения на восточной границе. Систему должны достроить к концу 2029 года.
Выручка разработчика систем наблюдения и противодействия беспилотникам Defsecintel Solutions в прошлом году сократилась более чем в семь раз. При этом компания вложила 15 млн евро в разработку продукции, а объем уже полученных заказов составляет 30 млн евро.
Компания по управлению инвестициями Eika Asset Management планирует выпустить облигации на сумму до 5 миллионов евро, чтобы профинансировать развитие нового логистического парка в Польше. Средства будут привлечены в три этапа в соответствии с потребностями проекта, а облигации предложит европейская платформа совместного инвестирования Letsinvest.