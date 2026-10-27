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Министерство обороны выделит 18 компаниям 3 млн евро

Министерство обороны направит 3 млн евро на софинансирование проектов 18 оборонных компаний и научных учреждений.
За счет средств Европейского оборонного фонда, в частности, разрабатываются беспилотники и системы противодействия дронам.
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