Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал указ, позволяющий отказаться от введения санкций и пошлин, связанных с энергетическими доходами России, хотя соответствующее решение было принято всего месяц назад.
Страны «Большой семерки» (G7), объединяющие семь крупнейших индустриальных держав, договорились высвободить из стратегических резервов 100 млн баррелей дизельного топлива и сырой нефти, а также воздержаться от ограничений на экспорт энергоносителей. Этому решению предшествовало давление со стороны президента США Дональда Трампа.
Компания по управлению инвестициями Eika Asset Management планирует выпустить облигации на сумму до 5 миллионов евро, чтобы профинансировать развитие нового логистического парка в Польше. Средства будут привлечены в три этапа в соответствии с потребностями проекта, а облигации предложит европейская платформа совместного инвестирования Letsinvest.