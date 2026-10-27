Microsoft готова заплатить 60 тысячам работников за уход из компании

Разработчик искусственного интеллекта Anthropic в понедельник опубликовал проспект IPO. Из документа следует, что во втором квартале выручка создателя Claude выросла почти в 15 раз по сравнению с прошлым годом, а сама компания стала прибыльной на операционном уровне.
Раз за разом мы видим в новостях истории о том, как компания, владеющая конфиденциальными персональными данными, становится жертвой кибератаки. Правда, нередко в этом виновата не сама компания: утрачивает бдительность какой-то ее партнер. Тем не менее каждому предприятию стоит задуматься о том, все ли оно сделало для обеспечения хотя бы базового уровня кибербезопасности. То же стоит выяснить и у партнеров, подчеркивает специалист Telia по кибербезопасности Хенри Ваяк.