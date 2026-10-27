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Microsoft готова заплатить 60 тысячам работников за уход из компании

Microsoft предложила около 60 000 работников, что составляет более четверти ее мирового штата, добровольно покинуть компанию в обмен на компенсацию, сообщает Reuters.
Это не первый случай, когда Microsoft предлагает работникам добровольно уйти из компании с выплатой компенсации. На фото – генеральный директор Microsoft Сатья Наделла.
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