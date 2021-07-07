Ярослав Тавгень • 12 июля 2021 в 7:26
Интервью
Только для подписчиков
Куда не добрался Google: эстонско-украинский стартап развивает технологию распознавания речи
"Мы не хотим быть ограниченными территориально и развиваем партнёрскую сеть. Где наиболее активные партнёры, там и будем быстрее развиваться", - рассказывает сооснователь технологического стартапа Ender Turing Елена Иосифова. Фото: Лийз Трейманн
В 2018 году сооснователи технологического стартапа Ender Turing Елена и Евгений Иосифовы переехали из Украины в Эстонию. Их компания разрабатывает технологию распознавания речи и позволяет анализировать речь таким образом, чтобы это решало задачи бизнеса. Главная ниша стартапа - малораспространённые европейские языки, неинтересные крупным компаниям вроде Google. Ender Turing полностью влилась в эстонскую экосистему стартапов и привлекла несколько сотен тысяч евро инвестиций.
ДВ поговорили с сооснователем Ender Turing Еленой Иосифовой.
Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.