Куда не добрался Google: эстонско-украинский стартап развивает технологию распознавания речи

"Мы не хотим быть ограниченными территориально и развиваем партнёрскую сеть. Где наиболее активные партнёры, там и будем быстрее развиваться", - рассказывает сооснователь технологического стартапа Ender Turing Елена Иосифова. Фото: Лийз Трейманн