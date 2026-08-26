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Саудовский инвестор об аукционе E-Piim: мы ожидали значительно более низкой итоговой цены

Исполнительный директор саудовской биржевой компании BinDawood Ахмад бин Дауд признал в интервью Äripäev, что итоговая цена обанкротившихся заводов E-Piim в Пайде и Пылтсамаа оказалась для компании неожиданно высокой.
Делегация саудовской биржевой компании во главе с исполнительным директором Ахмадом бин Даудом посетила Таллинн и обсудила планы в отношении Пайдеского сырного завода с министром регионального развития и сельского хозяйства Хендриком Йоханнесом Террасом.
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