Назад Enefit готовится строить теплотрассу из Аувере в Нарву Enefit приступает к предварительному проектированию теплотрассы протяженностью около 19 км из Аувере в Нарву, компания рассчитывает завершить строительство не позже 1 декабря 2028 года, новый объект должен снизить цены на отопление в Нарве.

Проект реализуется по итогам тендера на теплоснабжение Нарвы, который выиграла дочерняя компания Eesti Energia — Enefit, предложившая цену 53,80 евро за мегаватт-час, сообщает ERR , теперь Enefit ищет проектировщика, который определит точный маршрут трубопровода и получит разрешения от властей Нарвы и Нарва-Йыэсуу.

Проектирование продлится с лета 2026 года до весны 2027 года, после чего начнется строительство; трубопровод проложат частично под землей, частично по поверхности и подключат к системе теплоснабжения Нарвы на Балтийской электростанции.

Теплотрасса сможет передавать 300 гигаватт-часов тепловой энергии в год, ее максимальная мощность по договору составит 80 мегаватт, однако Enefit изучает возможность повышения мощности до 120 мегаватт.