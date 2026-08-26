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Enefit готовится строить теплотрассу из Аувере в Нарву

Enefit приступает к предварительному проектированию теплотрассы протяженностью около 19 км из Аувере в Нарву, компания рассчитывает завершить строительство не позже 1 декабря 2028 года, новый объект должен снизить цены на отопление в Нарве.
Электростанция в Аувере
  • Электростанция в Аувере
  • Foto: Лийз Трейманн
Проект реализуется по итогам тендера на теплоснабжение Нарвы, который выиграла дочерняя компания Eesti Energia — Enefit, предложившая цену 53,80 евро за мегаватт-час, сообщает ERR, теперь Enefit ищет проектировщика, который определит точный маршрут трубопровода и получит разрешения от властей Нарвы и Нарва-Йыэсуу.
Проектирование продлится с лета 2026 года до весны 2027 года, после чего начнется строительство; трубопровод проложат частично под землей, частично по поверхности и подключат к системе теплоснабжения Нарвы на Балтийской электростанции.
Теплотрасса сможет передавать 300 гигаватт-часов тепловой энергии в год, ее максимальная мощность по договору составит 80 мегаватт, однако Enefit изучает возможность повышения мощности до 120 мегаватт.
Тепло будут производить за счет газа, образующегося как побочный продукт производства сланцевого масла, переоборудование пятого энергоблока Эстонской электростанции для работы на газе обойдется примерно в 50 млн евро, около половины этой суммы потребуется на строительство теплотрассы.
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