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Новый реестр избавит от лишних кредитов . «Часто человек даже не знает, что купил еще и этот телевизор»

Учрежденный в начале лета реестр кредитной информации должен помочь предотвратить чрезмерное кредитование и снизить нагрузку на суды.
Новый реестр избавит от лишних кредитов . «Часто человек даже не знает, что купил еще и этот телевизор»
  • Foto: Андрас Кралла
По словам председателя рабочей группы кредиторов и посредников Finance Estonia Мартина Лянтса, современный человек может довольно быстро набрать слишком много кредитов, поскольку различные финансовые обязательства незаметно накапливаются. «Сегодня совершенно нормально, что у людей много финансовых обязательств. Реестр кредитной информации станет единым местом, где можно проверить, какие финансовые обязательства есть у человека», — рассказал Лянтс.
По словам присяжного адвоката Triniti Катри Томсон, реестр также мог бы снизить нагрузку на суды. «Сейчас суды рассматривают очень много проблем потребителей, оказавшихся под бременем долгов. Настоящая цель заключается в том, чтобы эти дела вообще не доходили до суда и люди не набирали чрезмерное количество кредитов», — сказала Томсон.
По словам Лянтса, чрезмерному кредитованию способствует ситуация, когда доходы людей постоянно растут и они берут на себя все новые обязательства. В определенный момент рост зарплаты прекращается, и накопившаяся кредитная нагрузка становится слишком большой.
Подробнее о кредитном реестре, слушайте в передаче радио Äripäev (на эстонском языке), ведущий Йоонас-Хендрик Мяги.
Triniti eetris
Värske register ennetab ülelaenamist. "Tihti ta ei teagi, et ta selle teleka ka ostis"
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