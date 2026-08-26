Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,04%314,68
  • OMX Riga0,16%950,24
  • OMX Tallinn0,11%2 147,24
  • OMX Vilnius−0,08%1 506,11
  • S&P 5000,00%7 677,28
  • DOW 300,00%53 577,4
  • Nasdaq 0,66%26 151,3
  • FTSE 1000,06%10 892,56
  • Nikkei 2250,62%66 262,16
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%98,41
  • OMX Baltic0,04%314,68
  • OMX Riga0,16%950,24
  • OMX Tallinn0,11%2 147,24
  • OMX Vilnius−0,08%1 506,11
  • S&P 5000,00%7 677,28
  • DOW 300,00%53 577,4
  • Nasdaq 0,66%26 151,3
  • FTSE 1000,06%10 892,56
  • Nikkei 2250,62%66 262,16
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%98,41

Эстонская оборонная компания построит в Латвии завод взрывчатки за 200 миллионов евро

Оборонная компания Wolfram Europa планирует инвестировать около 200 миллионов евро в комплекс по производству и обращению со взрывчатыми веществами, который построят в районе Екабпилса в Латвии.
Бывший генеральный директор Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) Магнус-Вальдемар Саар с марта возглавляет оборонную компанию Wolfram Europa, которая построит в Латвии завод по производству взрывчатых веществ.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 05.08.26, 11:47
Эстония возьмет 45-летний кредит на оборонные закупки
Эстония заключила с Европейской комиссией соглашение о получении долгосрочного кредита в размере до 2,34 млрд евро в рамках программы SAFE. Средства позволят ускорить запланированное укрепление оборонного потенциала страны.
Новости
  • 21.04.26, 17:33
Турецкая компания планирует открыть в Эстонии фабрику по производству боеприпасов. США обвиняют гендиректора фирмы в получении взятки
Концерн обещает создать в Кивиыли до тысячи рабочих мест
Турецкий оборонный концерн ARCA Defence к 2028 году построит в оборонном парке Пыхья-Кивиыли завод по производству боеприпасов стоимостью 300 млн евро, пообещав создать в регионе до тысячи рабочих мест. Однако биография основателя и руководителя компании более чем пестрая.
Новости
  • 10.08.26, 08:36
50 000 машин в год: Украина создает армию роботов
Российское подразделение, приближавшееся к украинским оборонительным позициям на фронте в Донецкой области, недавно столкнулось с неожиданным противником – боевым роботом, вооруженным огнеметом.
Новости
  • 08.07.26, 17:21
Трамп: Украина получит лицензию на производство ракет ПВО Patriot
Перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским Дональд Трамп на пресс-конференции подтвердил, что Киев получит лицензию на производство боеприпасов для системы ПВО Patriot.
  • KM
Content Marketing
  • 11.08.26, 15:26
Selver делает ставку на ручную работу: свежие мясные и рыбные продукты готовят прямо в магазине
Мясные и рыбные прилавки Selver стали визитной карточкой сети – здесь сочетаются свежесть, качество и ручная работа. В отличие от обычных упакованных товаров, значительная часть продукции из свежего мяса и рыбы в Selver готовят непосредственно на месте. «Клиент прежде всего ценит свежесть и стабильное качество, и именно этих принципов мы придерживаемся каждый день», — говорит руководитель производства свежих мясных и рыбных продуктов Selver Аймар Канн.

Самые читаемые

1
Подсказка
  • 25.08.26, 06:00
Война со слизнями: захватчики обойдутся департаменту в 170 000 евро
2
Новости
  • 24.08.26, 06:00
Нарвская певица пересела на такси: сначала не было выхода, потом пошли хорошие деньги
3
Новости
  • 24.08.26, 12:09
Попавшая в Forbes эстонка: планирую оставить дочери портфель на десятки или сотни миллионов
4
Новости
  • 24.08.26, 08:30
Разработчик доски для серфинга, предоставивший недостоверные данные, должен вернуть субсидию
5
Новости
  • 24.08.26, 09:19
Euribor продолжает расти, снижения ставок в ближайшее время не ожидается
6
Новости
  • 25.08.26, 10:39
Kalev хочет стать шоколадным центром Скандинавии. «Инвестируем миллионы»

Последние новости

Новости
  • 26.08.26, 16:01
Эстонская оборонная компания построит в Латвии завод взрывчатки за 200 миллионов евро
Подсказка
  • 26.08.26, 15:26
Предпринимателям выделят два млн евро на внедрение искусственного интеллекта
Новости
  • 26.08.26, 15:25
Приток новых специалистов пока меньше оттока уходящих на пенсию: бизнес обсудил ситуацию на “Деловом круизе” в Нарве
Новости
  • 26.08.26, 15:10
Новый реестр избавит от лишних кредитов . «Часто человек даже не знает, что купил еще и этот телевизор»
Новости
  • 26.08.26, 13:27
Enefit готовится строить теплотрассу из Аувере в Нарву
Mнения
  • 26.08.26, 12:58
Глава KIK: природа — основной капитал Эстонии. Компания, растратившая основной капитал, нежизнеспособна
Биржа
  • 26.08.26, 11:58
Инвестор Тоомас: Гламур на бирже продают со скидкой, но его сияние не меркнет
Новости
  • 26.08.26, 11:18
Завод по сортировке отходов в Маарду расширят: бизнес получил 3 млн от государства

Сейчас в фокусе

Нашествие чужеродных вредителей оказалось не только головной болью для садоводов, но и источником новых бизнес-идей для находчивых предпринимателей.
Подсказка
  • 25.08.26, 06:00
Война со слизнями: захватчики обойдутся департаменту в 170 000 евро
«Я видел и схему, при которой после того как у более высокооплачиваемого спортсмена исчерпывался лимит стипендии, часть его вознаграждения выплачивалась через игрока, получавшего меньшую стипендию», – рассказал Äripäev один из представителей игровых видов спорта.
Эпицентр
  • 25.08.26, 08:42
Эстонские спортивные клубы мухлюют со стипендиями. «Жуть, какие схемы придумывают»
Маргери Оттис основала в Дубае бренд энергетической моды KimonoGirl, цель которого – помогать людям раскрывать свой потенциал. Оттис уже несколько раз предлагали продать концепцию, однако пока она что она отказывается.
Новости
  • 24.08.26, 12:09
Попавшая в Forbes эстонка: планирую оставить дочери портфель на десятки или сотни миллионов
Нарвская певица Лена Кава рядом со своей машиной, на которой несколько лет зарабатывала в качестве таксиста.
Новости
  • 24.08.26, 06:00
Нарвская певица пересела на такси: сначала не было выхода, потом пошли хорошие деньги
Данные Департамента статистики показывают, что в 2025 году объем экспорта товаров из Латвии в Россию достиг 962,5 миллиона евро.
Новости
  • 24.08.26, 17:16
Латвия назвала фирмы, до сих пор торгующие с Россией, Эстония держит список под замком
Флагманский универмаг Стокманн в Хельсинки
Новости
  • 24.08.26, 17:37
Владелец шведской торговой сети рассказал, почему сорвалась покупка Stockmann
Визуализация: будущий вид Original Sokos Hotel Talsinki
Новости
  • 24.08.26, 18:40
Sokos откроет второй отель в Таллинне
С объекта на производство: как предварительная сборка трубопроводов ускоряет строительство дата-центров
  • KM
Content Marketing
  • 24.08.26, 10:04
С объекта на производство: как предварительная сборка трубопроводов ускоряет строительство дата-центров

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026