Эстония заключила с Европейской комиссией соглашение о получении долгосрочного кредита в размере до 2,34 млрд евро в рамках программы SAFE. Средства позволят ускорить запланированное укрепление оборонного потенциала страны.
Концерн обещает создать в Кивиыли до тысячи рабочих мест
Турецкий оборонный концерн ARCA Defence к 2028 году построит в оборонном парке Пыхья-Кивиыли завод по производству боеприпасов стоимостью 300 млн евро, пообещав создать в регионе до тысячи рабочих мест. Однако биография основателя и руководителя компании более чем пестрая.
Мясные и рыбные прилавки Selver стали визитной карточкой сети – здесь сочетаются свежесть, качество и ручная работа. В отличие от обычных упакованных товаров, значительная часть продукции из свежего мяса и рыбы в Selver готовят непосредственно на месте. «Клиент прежде всего ценит свежесть и стабильное качество, и именно этих принципов мы придерживаемся каждый день», — говорит руководитель производства свежих мясных и рыбных продуктов Selver Аймар Канн.