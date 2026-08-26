Назад Приток новых специалистов пока меньше оттока уходящих на пенсию: бизнес обсудил ситуацию на “Деловом круизе” в Нарве В Ида-Вирумаа по-прежнему не хватает квалифицированных работников, хотя регион лидирует в Эстонии по безработице, новые специалисты пока не успевают заменить уходящих на пенсию. На «Деловом круизе» в Нарве предприниматели и эксперты обсуждали, как переобучать людей под потребности промышленности и где компаниям искать финансирование.

Во вторник на прогулочном корабле Caroline на реке Нарова собрались около 80 представителей фирм региона, а также редакции «Деловых ведомостей», фондов и банковской сферы.

В этот же день в Нарвском промпарке Ида-Вируского инвестиционного агентства (IVIA) официально открылся промышленный инкубатор, в котором уже начали работу несколько компаний.

Студентов обучают по заявкам предприятий Ида-Вирумаа

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Руководитель Вирумааского колледжа TalTech Маре Роозилехт рассказала о том, как колледж обучает новых технических специалистов. Ида-Вирумаа стабильно лидирует в Эстонии по уровню безработицы, в то же время предприниматели в один голос утверждают, что грамотных технических специалистов найти очень сложно, отметила Олеся Лагашина. Маре Роозилехт согласилась с этим, отметив, что ситуация ухудшается: по прогнозу OSKA в следующее десятилетие на Северо-Востоке потребуется 13 000 новых работников, чтобы заменить уходящих на пенсию. Но все же свободные руки в регионе есть. «Проблема не в том, что у нас не хватает людей. Проблема в том, что у людей не хватает навыков», — сказала Маре Роозилехт. Одна из проблем, по ее словам, заключается в том, что опытные инженеры, получившие образование еще в советское время, не осваивают новые технологии, в т.ч. искусственный интеллект. Руководитель колледжа отметила, что ИИ становится частью софта, который используется в разных отраслях промышленности. Кроме того, инженерам старой школы, по словам Маре Роозилехт, необходимо приобретать мягкие навыки, т.е. учиться коммуникации, умению работать в современной команде и руководить людьми. В Вирумааском колледже проходит обучение не только молодежь — в этом году самому возрастному студенту исполнилось 58, а пару лет назад с отличием окончил колледж человек в возрасте 64 лет. Маре Роозилехт рассказала также, что у молодых студентов в последние годы заметно снизились знания в физике, химии и математике. И падение началось не с распространением ИИ, как можно было бы подумать, а с пандемии коронавируса — качество дистанционного обучения оказалось хуже, чем обычной учебы в классе. Руководитель йыхвиского завода аудиоколонок Audes LLC Игорь Тюрин, включившийся в дискуссию из зала, также отметил низкое качество образования по точным наукам, в частности, по электротехнике у молодых людей, которые приходят устраиваться к нему на работу. Маре Роозилехт согласилась с тем, что требуются базовые технические и компьютерные знания, на основе которых выпускники смогут доучиться на конкретных предприятиях, поскольку у каждого из них своя специфика. «Я надеюсь, что сейчас уровень опять повысится, — сказала руководитель колледжа. — В этом году у нас был очень хороший прием. Видно, что знания стали лучше». Горячие новости Глава Wolt просит власти Эстонии разрешить открыть новое направление бизнеса Большое интервью с исполнительным директором Wolt Нарвская певица пересела на такси: сначала не было выхода, потом пошли хорошие деньги Попавшая в Forbes эстонка: планирую оставить дочери портфель на десятки или сотни миллионов KM Основным докладчиком Telia Digital Hub станет швейцарский создатель инновационных бизнес-моделей Александр Остервальдер

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Колледж получил более 300 заявлений, приняты были 186 человек, добавила Маре Роозилехт. При этом люди приходят не только «с улицы» или после школы: «Крупные предприятия, например, Enefit и Viru Keemia Grupp уже очень серьезно занимаются переобучением своих людей. Они заказывают у нас целые курсы, например по автоматике и по химическим технологиям».

В то же время небольшие фирмы, по ее словам, зачастую не заинтересованы, чтобы их работники обучались: им сложнее подменить отсутствующего сотрудника и они боятся, что работник, который повысил квалификацию, найдет себе другое рабочее место.

Есть и еще одна, специфическая для региона проблема: получив образование, молодые жители Ида-Вирумаа со знанием языков уезжают. Но многие и остаются, мотивируя это тем, что продолжают дело дедушек и бабушек. В то же время около 30% студентов в колледже — из других регионов Эстонии. Нехватка специалистов заставляет местных работодателей повышать зарплаты, а квартиры в Ида-Вирумаа стоят так дешево, что некоторые студенты сразу покупают себе жилье.

Пока приток новых специалистов меньше, чем выход опытных на пенсию, поэтому нужно еще больше расширять переобучение, давать работникам более современные навыки, подчеркнула Маре Роозилехт.

Руководитель завода Fortaco Estonia Лариса Шабунова, комментируя ее выступление, отметила: «Последнее время качество преподавания у вас значительно улучшилось. И студенты приходят более сильными, более серьезными даже. Студентами мы в последнее время очень довольны».

Swedbank: мы не считаем Ида-Вирумаа каким-то особенно рискованным регионом

Отдельный блок выступлений на «Деловом круизе» был посвящен тому, как предприниматели могут финансировать свои начинания с помощью государства или частного банка.

Виктория Хейнман, которая представляет в Восточной Эстонии Фонд предпринимательства и инноваций (EIS, сформированный при объединении EAS и KredEX), рассказала, что эта организация сейчас старается лучше понять потребности предпринимателей и упростить получение субсидий.

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Предприниматели-участники «Делового круиза» жаловались, что получить субсидию трудно: им либо отказывали, либо выделенные деньги разлетались так быстро, что желающие не успевали подать ходатайство. Виктория Хейнманн в ответ советовала не оставлять попыток и в случае отказа улучшать заявки и снова подавать их в следующих турах финансирования.

Обсуждалось и банковское кредитование предприятий в регионе. Руководитель отдела коммерческого кредитования Swedbank Прийт Лопсик отверг предположение, что банк рассматривает Ида-Вирумаа как регион повышенного риска. По его словам, зачастую отказ в кредите обусловлен тем, что предприниматель представляет банку нереалистичные планы со слишком оптимистичными цифрами.

«Если посмотреть на размер Эстонии в целом, то, я думаю, у нас нет причин считать, что Ида-Вирумаа или какой-то другой регион как-то отличается от других», — сказал Прийт Лопсик.

Он подчеркнул, что главным для получения кредита является состояние денежных потоков компании, правильная отчетность и отсутствие проблем с налогами: «Но в целом, да, мы все-таки исходим из бизнес-плана, и я думаю, что лучшая часть бизнес-плана — это его цифровая часть, финансовые показатели, ведь эти цифры должны красиво сходиться. Выражаясь очень упрощенно, я думаю, что доходы минус расходы, и еще что-то должно оставаться».

Он добавил, что финансирование, предоставляемое EIS, может быть хорошим дополнением для предприятия при реализации планов.

«Предприятия, которые просили здесь различные субсидии на проведение каких-то программ и по какой-то причине остались ни с чем, могут также запросить в банке так называемое мостовое финансирование. Скажем, вам нужно понести какие-то расходы сегодня, в августе, и вы довольно точно знаете, что в декабре у вас поступят доходы — вы можете профинансировать этот промежуточный период. Так что, этой возможностью стоит поинтересоваться», — добавил представитель Swedbank.

На вопрос Олеси Лагашиной, стоит ли предпринимателю начинать новый проект и брать кредит сейчас или же дождаться более подходящей макроэкономической ситуации, Прийт Лопсик предложил компаниям ориентироваться на своих клиентов.

«Я лично придерживаюсь того мнения, что если этот момент кажется правильным для тебя самого, то нужно действовать. Очень трудно сказать, что будет в следующем году. Вероятно, я думаю, само по себе кредитование дороже скорее не станет, но мне кажется, что ожидать чего-то хорошего на данный момент тоже скорее не приходится. Так что моя рекомендация такова: если у вас есть какой-то такой товар или услуга, для которой уже сегодня есть клиенты, те, кому вы сможете ее продать, то, по-моему, нет ни одной причины давать этому году пройти просто так».

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Промышленный инкубатор может почти заполниться осенью

В этот же день, 25 августа в Нарвском промпарке официально открылся промышленный инкубатор. Но первые фирмы арендовали его помещения и начали в них работать еще до того, как была перерезана ленточка.

Идея бизнес-инкубатора состоит в том, чтобы компания могла начать пробный бизнес в Нарве, проверить свою технологию, логистику и другие части плана, прежде чем строить полноценное предприятие. Хотя в проминкубаторе, видимо, самая дорогая производственная недвижимость в Нарве (6 евро за кв.м. в месяц, плюс коммунальные платежи и налог), это должно быть дешевле для разрастающейся компании, чем строительство собственного здания.

Первым арендатором стала R-S OSA Service — дочерняя фирма концерна Ragn-Sells, которая запустила здесь демо-завод по переработке сланцевой золы в карбонат кальция (химически чистых мел). Руководитель IVIA Теэт Куусмик рассказал, что теперь здесь работает также нарвская компания по созданию вентиляционных систем Skat-Keskus и компания с немецким капиталом Silbertool Solutions, которая производит инструменты для работы с водопроводными и канализационными системами.

Помещения в проминкубаторе также арендовала компания Stell Eesti. Ее региональный руководитель Олеся Алексеева рассказала, что у компании, которая оказывает услуги уборки помещений и поддерживает в порядке территории, здесь расположатся офисные помещения и цех с техникой. Часть клиентов компании также работают в Нарвском промпарке.

Теэт Куусмик рассказал ДВ, что из десяти производственных боксов инкубатора пять уже используются, и он ведет переговоры еще с двумя компаниями, которые могут начать здесь работу осенью.