Предпринимателям выделят два миллиона евро на внедрение искусственного интеллекта

В 2025 году производителям возобновляемой энергии в Эстонии выплатили субсидии за счет средств, собранных с потребителей, на сумму 69,6 млн евро, сообщил сетевой оператор Elering. С учетом субсидируемой когенерации общий объем выплат составил 71,1 млн евро — на 14% меньше, чем в 2024 году.