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Предпринимателям выделят два миллиона евро на внедрение искусственного интеллекта

Размер субсидии составляет 20 000 евро на один проект, заявки принимаются в текущем порядке до тех пор, пока не будут исчерпаны выделенные из госбюджета два млн евро.
Искусственный интеллект можно использовать и при инвестировании.
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