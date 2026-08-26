Предпринимателям выделят два миллиона евро на внедрение искусственного интеллекта

Разработку эстонской электрической доски для серфинга Ray Foil сопровождают споры с участниками проекта по поводу оплаты труда и интеллектуальной собственности. EIS требует от руководителя проекта вернуть десятки тысяч евро.
В 2025 году производителям возобновляемой энергии в Эстонии выплатили субсидии за счет средств, собранных с потребителей, на сумму 69,6 млн евро, сообщил сетевой оператор Elering. С учетом субсидируемой когенерации общий объем выплат составил 71,1 млн евро — на 14% меньше, чем в 2024 году.
Представьте строительную площадку, где одновременно работают тысячи специалистов. Здесь монтируют оборудование, прокладывают кабели, устанавливают вентиляцию, собирают трубопроводы. Рабочие зоны постоянно меняются, строительная техника занимает пространство, а доступ к нужному участку может быть ограничен. Теперь добавим к этому километры трубопроводов, сотни сварных соединений и жесткий график запуска объекта.